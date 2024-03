/R E P R I S E --OFFRE DE SERVICE À L'OCCASION DU CONGÉ DE PÂQUES/

Volvo Financial Services (VFS) a annoncé aujourd'hui la poursuite de son partenariat avec JA (Junior Achievement) Worldwide jusqu'en 2025 pour apporter des compétences et des connaissances en matière d'éducation financière à encore plus de jeunes du...

