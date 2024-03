Le 18 juin, Hainan Airlines prévoit de reprendre le vol international de Bruxelles à Shanghai (Pudong)





BRUXELLES, le 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines prévoit reprendre son vol direct de Bruxelles à Shanghai (Pudong) à compter du 18 juin. Après Bruxelles-Pékin et Bruxelles-Shenzhen, c'est la troisième route de Hainan Airlines vers la Chine depuis la Belgique, maintenant le double des vols quotidiens de la Belgique vers la Chine par Hainan Airlines. Avec des options supplémentaires pour voyager entre l'Europe et la Chine, le CV de la route Bruxelles-Shanghai (Pudong) favorisera un contact culturel et une collaboration plus profonds entre les deux régions.

Hainan Airlines aurait l'intention d'exploiter quatre vols internationaux par semaine entre Bruxelles et Shanghai (Pudong) les lundis, mardis, jeudis et samedis. Les vols au départ devraient prendre 11 heures, décoller de l'aéroport international de Bruxelles à 12h00 heure locale et atterrir à l'aéroport international de Shanghai Pudong à 17h00 heure locale le lendemain. Les vols entrants sont programmés pour partir de l'aéroport international de Shanghai Pudong à 02:10 heure locale et arriver à l'aéroport international de Bruxelles à 08:10 heure locale, avec une durée de vol estimée à 12 heures. Les passagers peuvent acheter des billets via divers canaux fournis par Hainan Airlines, y compris le site officiel, l'application, le compte officiel et le mini-programme WeChat, la ligne d'assistance téléphonique 95339, les guichets directs et les agents autorisés. En outre, Hainan Airlines offre diverses options de produits, telles que la sélection de sièges préférés, les bagages prépayés, les surclassements en vol et les billets Business Package pour répondre aux divers besoins de voyage des passagers.

Pour faciliter davantage les voyages internationaux, la Chine a signé début mars des accords d'exemption de visa avec 157 pays couvrant divers passeports et a conclu des accords ou des arrangements pour simplifier les procédures de visa avec 44 pays. Actuellement, la Chine a unilatéralement annoncé des politiques d'exemption de visa pour les ressortissants de 12 pays, dont 11 pays européens. Le 24 novembre 2023, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a annoncé la décision de la Chine de mettre en oeuvre unilatéralement des politiques d'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Espagne et de Malaisie. À partir du 14 mars de cette année, la Chine a mis en place une politique d'essai sans visa pour les titulaires de passeports ordinaires de Suisse, d'Irlande, de Hongrie, d'Autriche, de Belgique et du Luxembourg.

L'élargissement des politiques d'entrée sans visa à un plus grand nombre de pays reflète la vision de la Chine de promouvoir un développement sain et dynamique sur les marchés du tourisme entrant et sortant.

La route Bruxelles-Shanghai (Pudong) reprendra ses activités à l'occasion du 10e anniversaire du partenariat amical global entre la Belgique et la Chine, favorisant les échanges culturels, coopération économique et commerciale entre les deux pays et insuffler un nouvel élan à leur développement commun.

Hainan Airlines exploite actuellement plus de 40 liaisons internationales et régionales au départ de la Chine, notamment Pékin, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Taiyuan, Dalian, Guangzhou et Hangzhou. À l'avenir, Hainan Airlines accélérera la reprise et l'expansion des vols internationaux et régionaux pour répondre à la demande du marché pour les voyages des passagers. En tant que seule compagnie aérienne cinq étoiles SKYTRAX en Chine continentale, Hainan Airlines offrira aux clients des expériences de voyage aérien sûres, pratiques et agréables, pour faire progresser l'industrie de l'aviation civile chinoise.

Informations sur les vols de Bruxelles à Shanghai (Pudong)

Numéro de vol Itinéraire Horaire Heure de départ Heure d'arrivée HU7922 Bruxelles?Shanghai (Pudong) Lun/mar/jeu/sam 12:00 05:00+1 HU7921 Shanghai (Pudong)?Bruxelles Lun/mar/jeu/sam 02:10 08:10 Note : Toutes les heures sont locales. Les informations de vol sont soumises à une confirmation finale sur le site officiel.













Pour tout renseignement complémentaire, consulter :

Site officiel : www.hnair.com ou www.hainanairlines.com

Instagram : hainanairlines

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2372935/Poster_Brussels_Shanghai__Pudong__International_Route.jpg

28 mars 2024 à 09:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :