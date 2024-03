Protembis annonce la finalisation d'un cycle de financement de série B de 30 millions d'euros et l'arrivée de Keith D. Dawkins au sein du conseil d'administration





Protembis GmbH (Protembis), une société privée de dispositifs médicaux cardiovasculaires émergents, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un cycle de financement de série B de 30 millions d'euros pour soutenir le recrutement dans le cadre de l'essai pivot d'exemption de dispositif expérimental (IDE) PROTEMBO (NCT05873816). Ce cycle de financement a été structuré en deux augmentations de capital distinctes qui ont toutes deux été réalisées. Il a été co-dirigé par un consortium européen d'investisseurs en capital-risque, dont Segulah Medical Acceleration, basé en Suède, XGEN Venture, basé en Italie, et TechVision Fund, basé en Allemagne. Parmi les autres investisseurs figurent Coparion, plusieurs grands bureaux de gestion de patrimoine, des investisseurs providentiels et une multinationale spécialisée dans les dispositifs médicaux.

« Nous sommes ravis d'annoncer la clôture de ce cycle et souhaitons remercier nos investisseurs existants et nouveaux pour leur confiance », déclarent Karl von Mangoldt et Conrad Rasmus, co-directeurs généraux de Protembis. « Cela reflète le fait que le domaine de la protection embolique cérébrale est porteur et que la croissance future sera tirée par des patients plus jeunes et à plus faible risque qui n'ont aucune tolérance pour le risque de lésion cérébrale lorsqu'ils choisissent de subir un remplacement transcathéter de la valve aortique. »

Protembis est en outre fière d'annoncer l'arrivée de Keith D. Dawkins au sein de son conseil d'administration. Le Dr Dawkins a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine cardiovasculaire. Avec plus de 20 ans de pratique en tant que cardiologue interventionnel au Royaume-Uni, il a occupé des fonctions de recherche en tant que Fulbright Scholar à l'université de Stanford, a été président de la British Cardiovascular Intervention Society et est l'auteur de plus de 750 publications et présentations académiques. Le Dr Dawkins est médecin-chef (CMO) de Shockwave (NASDAQ:SWAV) depuis 2019, ce qui a été précédé par son rôle de CMO mondial chez Boston Scientific, où il a occupé des postes de direction depuis 2008. Il est également membre des conseils d'administration de Ventric Health LLC et de JenaValve Technology Inc, ainsi que président d'InnovHeart s.r.l. Le Dr Dawkins apportera sa grande expertise aux stratégies cliniques de Protembis et aux programmes précommerciaux tandis que l'étude IDE arrive à son terme.

« Le fait qu'un leader aussi visionnaire que le Dr Dawkins rejoigne notre conseil d'administration est une indication passionnante des opportunités que la protection contre les embolies cérébrales offre pour les futures thérapies par cathéter. Nous sommes impatients de collaborer étroitement à mesure que le domaine se développe et que notre essai de supériorité prend de l'ampleur », déclare Azin Parhizgar, présidente du conseil d'administration.

« En tant que partisan de longue date de la nécessité de protéger le cerveau de toutes nouvelles lésions lors du remplacement valvulaire aortique par cathéter, je suis très heureux de rejoindre Protembis », déclare le Dr Dawkins. « Le système ProtEmbo et la conception des essais cliniques sont tous deux nouveaux et je suis convaincu qu'ils vont grandement révolutionner le domaine de la protection contre les embolies cérébrales, éliminant ou atténuant bon nombre des problèmes actuels qui préoccupent la communauté médicale. »

À propos de ProtEmbo® et Protembis

Le système de protection cérébrale ProtEmbo® est un dispositif de filtre intra-aortique qui protège l'ensemble du cerveau du matériau embolique libéré lors du remplacement valvulaire aortique par cathéter (TAVR). Il s'agit d'un système non thrombogène à profil bas qui protège tous les vaisseaux cérébraux et qui est administré par l'artère radiale gauche pour une mise en place et une stabilité optimales. C'est un site d'accès idéal qui permet aux médecins d'éviter les interférences avec l'équipement TAVR généralement délivré par l'artère fémorale.

Protembis est une société privée de dispositifs médicaux émergents qui a mis au point le système de protection cérébrale ProtEmbo ®. L'entreprise s'efforce de fournir une solution simple et fiable pour protéger les patients contre les lésions cérébrales pendant les procédures cardiaques gauches, améliorant ainsi la qualité de vie des patients et réduisant les coûts globaux des soins de santé associés aux lésions cérébrales pendant de telles procédures. Le système ProtEmbo fait actuellement l'objet d'études cliniques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mars 2024 à 08:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :