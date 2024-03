HOYA Vision Care Canada annonce les nouvelles lentilles progressives iD LifeStyle® 4 avec la technologie 3D Binocular Visiontm





Nouvelle et améliorée, la lentille progressive offre une adaptation facile pour les patients et la confiance pour les fournisseurs de soins oculaires

MISSISSAUGA, Ontario, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le leader en technologie de lentilles ophtalmiques, HOYA Vision Care, a annoncé le lancement de iD LifeStyle® 4 avec la technologie 3D Binocular Visiontm, la toute nouvelle lentille progressive de sa famille iD LifeStyle® primée, désormais disponible partout au Canada. En s'appuyant sur la réputation de longue date de HOYA dans la catégorie des lentilles progressives, l'ajout de la technologie 3D Binocular Visiontm permet une adaptation plus rapide grâce à 3 fois moins de distorsion périphérique1.

« Sur la base de notre récent lancement aux États-Unis, nous sommes ravis d'améliorer une fois de plus notre marque primée de lentilles progressives iD LifeStyle avec une nouvelle technologie qui fait progresser la culture d'innovation en matière de lentilles et aide nos professionnels de la vue à gagner la fidélité des patients à travers le Canada, » a déclaré Eduardo Martins, président de HOYA Vision Care, Amérique du Nord. « Avec l'ajout de la nouvelle technologie 3D Binocular Visiontm, les patients bénéficieront d'une expérience visuelle bien meilleure dès le départ. Les cliniques de soins oculaires peuvent prescrire en toute confiance iD LifeStyle 4 en sachant qu'ils auront des patients plus heureux qui pourront s'adapter à leurs lentilles progressives plus rapidement. »

3D Binocular Vision pour une adaptation plus rapide

Nouveau pour iD LifeStyle 4 est la technologie 3D Binocular Visiontm qui réduit les effets prismatiques indésirables (c'est-à-dire, l'effet de tangage) dans la vision périphérique de vision de près. Cette technologie révolutionnaire résulte en une vision plus confortable et stable. Les trois technologies binoculaires brevetées de HOYA ont été combinées dans la conception des lentilles de iD LifeStyle 4 pour aider les patients à vivre une adaptation plus rapide, une vision confortable et une mise au point plus facile. La conception binoculaire de iD LifeStyle 4 bénéficie particulièrement aux patients ayant des prescriptions différentes pour l'oeil gauche et l'oeil droit en réduisant le prisme indésirable dans les axes horizontal et vertical. Cela réduit l'effet de tangage et la distorsion périphérique qui peuvent rendre l'adaptation hasardeux.

Faites confiance aux résultats éprouvés

Tout au long de l'histoire de la marque, les cliniques de soins oculaires ont fait confiance aux lentilles progressives iD LifeStyle pour leurs avantages en matière d'acuité visuelle, comme en témoigne leur note de 4,8/5,0 parmi les porteurs du test2. En 2023, iD LifeStyle a également été reconnu comme la marque de lentilles progressives préférée des cliniques dans le cadre des EyeVote Readers' Choice Awards de Vision Monday.

Plus de personnalisation et de flexibilité

iD LifeStyle 4 offre des fonctionnalités de personnalisation et des palets plus grands qui facilitent les performances dans les styles de montures plus grandes et assurent une cohérence dans les conceptions de lentilles entre les paires de lunettes claires et solaires du patient. Les trois conceptions basées sur le mode de vie - Indoor, Outdoor et Urban - permettent des conceptions personnalisées et seront familières aux clients de HOYA.

Professionnels de la vision peuvent visiter en ligne et parler à leur gestionnaire de territoire de HOYA.

1 Basé sur des modèles de déformation progressive périphérique avec et sans technologie 3D Binocular Visiontm.

2 Données de HOYA enregistrées. Données de l'enquête sur les lentilles d'essai - ECPs américains, n=100 - 05/23-12/23. Ont été invités à évaluer la satisfaction de l'acuité visuelle après le port.

À propos de HOYA Vision Care

En tant que leader mondial de la technologie optique, HOYA Vision Care est dédiée à fournir des solutions innovantes de soins de la vision pour chaque étape de la vie d'un patient. Partenaire indéfectible des professionnels des soins oculaires du monde entier, elle se situe à la pointe de l'excellence optique. Avec une présence mondiale, comprenant 43 laboratoires et une équipe croissante de 20 000 employés, HOYA Vision Care offre des lentilles innovantes et d'autres solutions de soins de la vision à des millions de personnes dans 110 pays. Pour plus d'informations ou pour entrer en contact, visitez www.hoyavision.ca.

28 mars 2024 à 08:09

