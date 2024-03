AVIS AUX MÉDIAS - Les ministres Saks et Tassi feront une annonce au sujet des services de garde des jeunes.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et l'honorable Filomena Tassi; ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario feront une...

Les Québécois et Québécoises méritent un système de soins de santé qui leur offre un accès rapide aux services de santé, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, tout en ayant le choix de pouvoir vieillir dans la dignité près de leur domicile....

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne la conclusion de deux accords entre le Québec et le Canada en matière de santé et de services sociaux. Sous réserve des rajustements annuels suivant les estimations démographique, c'est un...