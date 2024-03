Le gouvernement du Canada signe deux accords bilatéraux avec le Québec pour soutenir les initiatives visant à améliorer les soins de santé





OTTAWA, ON, le 27 mars 2024 /CNW/ - Les Québécois et Québécoises méritent un système de soins de santé qui leur offre un accès rapide aux services de santé, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, tout en ayant le choix de pouvoir vieillir dans la dignité près de leur domicile.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, a annoncé la signature de deux accords bilatéraux prévoyant un investissement de près de 3,7 milliards de dollars en financement fédéral afin d'améliorer les soins de santé au Québec. Ces accords marquent le premier financement dans le cadre de l'engagement décennal du gouvernement, qui prévoit un investissement de 6,7 milliards de dollars au Québec sur une période de dix ans.

Le gouvernement du Canada versera, dans un premier temps, 2,5 milliards de dollars afin d'appuyer le plan stratégique 2023-2027 du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Le Québec a élaboré 25 indicateurs et objectifs dans son plan stratégique, annexés à l'accord, et va continuer à rendre les résultats sur la santé accessible au public, notamment via son Tableau de bord en ligne. Il collaborera avec l'Institut canadien d'information sur la santé pour promouvoir le développement, l'utilisation et le partage d'indicateurs communs concernant ses services de santé et ses services sociaux. Cette collaboration favorisera l'échange des meilleures pratiques et garantira une amélioration continue du système de santé.

Ce plan prévoit les éléments suivants:

Améliorer l'accès aux équipes de santé familiale Ouvrir de nouvelles cliniques d'accès à la première ligne et ajouter des professionnels en première ligne; Développer la plateforme « Votre Santé » pour faciliter la prise de rendez-vous. Instaurer un service de transport médical par hélicoptère; et Améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies rares ou chroniques.





Réduire les arriérés dans les chirurgies et les diagnostics Maintenir la nouvelle approche développée pour la vaccination et le dépistage, en élargissant sa portée vers d'autres services de première ligne; et Actualiser le plan des mesures d'urgence ainsi que l'approvisionnement en équipements de protection individuelle.





Accélérer le virage numérique du réseau de la santé afin de finaliser la création d'une interface facile à utiliser pour les patients et les professionnels de la santé. Cette transition débutera par une phase pilote dans deux établissements, avant d'être déployée à l'échelle du réseau dans son ensemble.





afin de finaliser la création d'une interface facile à utiliser pour les patients et les professionnels de la santé. Cette transition débutera par une phase pilote dans deux établissements, avant d'être déployée à l'échelle du réseau dans son ensemble. Renforcer les services en santé mentale et les services sociaux Plus d'appui aux organismes communautaires oeuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux; Accroître les services en santé mentale, en itinérance et en toxicomanie; et Créer de nouvelles places de répit pour les parents d'enfants handicapés. Renforcer les soins et services pour les jeunes en difficulté.



De plus, le gouvernement du Canada versera près de 1,2 milliard de dollars afin d'appuyer le plan d'action quinquennal du Québec qui aidera les personnes à vieillir dans la dignité près de leur domicile et à avoir accès à des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Ce plan permettra de :

Améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire Offrir le soutien aux groupes communautaires et aux entreprises d'économie sociale qui fournissent des services de soutien à domicile. Augmenter la disponibilité des heures de service pour les soins à domicile de longue durée, de courte durée et palliatifs.





Renforcer la sécurité des résidents des établissements de soins de longue durée et améliorer leur qualité de vie Offrir un hébergement adapté aux besoins des aînés pour un milieu de vie de qualité; Soutenir le déploiement des maisons des aînés et des maisons alternatives; et Prendre soin des aînés et des personnes proches aidantes en offrant un accès gratuit à la vaccination contre le zona.



Le système de santé du Québec est fondé sur les principes d'universalité, d'accessibilité, d'intégralité, de transférabilité et de gestion publique. Les ministères de la Santé du Canada et du Québec se sont engagés à mesurer et à rapporter les avancements des objectifs collectifs et spécifiques à chaque gouvernement envers leurs citoyens.

Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance de soutenir l'infrastructure des données sur la santé, y compris la collecte et la publication de rapports publics. Cela renforcera la transparence des résultats, facilitera la gestion des urgences en santé publique et garantira l'accès des individus à leurs informations de santé, partagées entre les travailleurs de la santé dans tous les milieux de soins.

Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le droit des peuples autochtones à des services de santé adéquats et adaptés à leurs besoins, dans un esprit de réconciliation. C'est pourquoi ils s'engagent à améliorer les services de santé pour l'ensemble des résidents de la province, en particulier en répondant aux besoins des populations mal desservies et défavorisées.

Citations

« ?Les Québécoises et les Québécois méritent d'avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin, quel que soit leur âge ou leur lieu de résidence. Grace à cette collaboration entre nos deux gouvernements le fédéral va investir des milliards au cours des prochaines années dans le système de santé au Québec. Ceci va aider à répondre aux besoins particuliers du Québec en améliorant l'accès aux soins de santé, optimiser les communications grâce au virage numérique, et va permettre à nos ainés de vieillir dans la dignité. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Grâce à cet accord, nous travaillerons avec le Québec pour intégrer les soins de santé mentale et de consommation de substances comme partie intégrante et égale de notre système de soins de santé universel. Cet accord renforcera la capacité des organismes communautaires offrant des services sociaux, augmentera les services en santé mentale en lien avec l'itinérance et la dépendance aux substances tout en augmentant le nombre de services pour les parents d'enfants handicapés ou en difficultés. Ensemble, nous devons veiller à ce que toute la population du Québec ait accès aux services dont elle a besoin, en temps opportun. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Le gouvernement du Canada soutient le système de santé du Québec. Depuis 2015, plus de 73 milliards de dollars ont été transférés à Québec à travers les transferts en santé et des ententes bilatérales.

soutient le système de santé du Québec. Depuis 2015, plus de 73 milliards de dollars ont été transférés à Québec à travers les transferts en santé et des ententes bilatérales. Le budget de 2023 donne un aperçu du plan du gouvernement du Canada d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées; soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés; accroître le soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances;

d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : Moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

L'investissement du plan Travailler ensemble comprend aussi une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les 5 prochaines années, ce qui équivaut à environ 17,2 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé.

Dans le cadre des accords bilatéraux Travailler ensemble, y compris celui visant à appuyer les priorités du Québec en matière de santé, les provinces et les territoires décrivent comment les fonds ciblés seront dépensés et comment les progrès seront mesurés. L'accord peut être consulté ici.

Le budget de 2017 avait annoncé l'octroi de 11 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour la population canadienne. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de ce financement. Les quatre dernières années du financement pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances sont comprises dans les nouveaux accords bilatéraux.

Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires pour appliquer un deuxième accord bilatéral axé sur l'aide donnée aux Canadiennes et aux Canadiens afin qu'ils vieillissent dans la dignité, près de leur domicile, et qu'ils aient accès à des soins à domicile ou à des soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Cet accord comprend les 2,4 milliards de dollars restants sur 4 ans prévus dans le budget de 2017 (600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2026-2027) afin d'améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi que les 3 milliards de dollars sur 5 ans prévus dans le budget de 2021 (600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2027-2028) pour les soins de longue durée afin d'appliquer les normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et de favoriser la stabilité des effectifs. L'accord peut être consulté ici.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

27 mars 2024 à 19:33

