Le Québec et le Canada concluent deux accords asymétriques permettant au Québec d'obtenir sa part du financement fédéral afin d'appuyer ses priorités en matière de santé et de services sociaux

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne la conclusion de deux accords entre le Québec et le Canada en matière de santé et de services sociaux. Sous réserve des rajustements annuels suivant les estimations démographique, c'est un...

La crise des surdoses constitue l'une des menaces à la santé publique les plus graves et inédites de l'histoire récente du Canada. Elle est alimentée par l'offre de drogues illégales, qui est imprévisible, évolue rapidement et devient de plus en plus...