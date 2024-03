Trente-quatre secondes à l'horloge du dernier match d'une série à égalité entre le Canada et l'Union soviétique... à ce moment de l'emblématique Série du siècle de 1972, on pouvait entendre la rondelle voler. Paul Henderson marque et tout le Canada...

Lamda Development est heureuse d'annoncer la progression rapide des travaux à l'Ellinikon, le plus grand projet de régénération urbaine d'Europe et une ville côtière écologique et intelligente en cours de construction à 15 minutes d'Athènes....