Pragmatic accueille SAR la Princesse Anne au Pragmatic Park pour l'ouverture de la première installation de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs 300 mm au Royaume-Uni





Pragmatic Semiconductor a eu l'honneur d'accueillir aujourd'hui SAR la Princesse Anne pour l'ouverture officielle de la première ligne de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs 300 mm au Royaume-Uni au Pragmatic Park de Durham. L'installation de fabrication de pointe produit des puces basées sur la technologie de circuit intégré flexible innovante et unique de Pragmatic. Accueillie par David Moore, PDG de Pragmatic Semiconductor, SAR la Princesse Anne a eu droit à une visite guidée de la salle blanche et des installations, suivie de l'inauguration d'une plaque de site pour marquer l'événement. Les participants incluaient des clients clés, des partenaires de l'écosystème, des investisseurs et des représentants du gouvernement.

Les circuits intégrés flexibles de Pragmatic sont des alternatives peu coûteuses et plus durables aux puces au silicium. Ces circuits ultra-fins, avec un facteur de forme flexible, offrent des capacités de connexion, de détection et de calcul, favorisant l'Internet des Objets (IdO) dans de multiples secteurs comme la grande consommation, l'industrie et les soins de santé. La société a pour mission de fournir des renseignements au niveau article à des billions d'objets intelligents au cours des dix prochaines années, pour un large éventail d'applications offrant d'importantes possibilités dans l'emballage intelligent de biens de consommation courante, qui accroîtront de manière significative les niveaux de réutilisation et de recyclage, transformant la gestion des déchets et permettant une économie circulaire. Parmi les autres cas d'utilisation, on peut citer les dispositifs portables, les capteurs et les contrôleurs flexibles.

Pragmatic Park peut accueillir jusqu'à neuf lignes de fabrication, chacune en mesure de produire des milliards de puces par an. La démarche durable novatrice de Pragmatic s'étend à sa fabrication, utilisant un nombre moindre d'étapes de processus et avec une empreinte plus circonscrite que les lignes de fabrication silicium standards. Le processus de fabrication innovant et optimisé de la société permet des cycles de production extrêmement rapides inférieurs à 48 heures, avec un coût très bas. Le processus de fabrication utilise par ailleurs nettement moins d'énergie et d'eau que la fabrication de silicium habituelle, et émet moins de gaz nocifs. L'approche ?Fab-in-a-Box' modulaire de Pragmatic permet la colocalisation de la fabrication de circuits intégrés flexibles de bout-en-bout sur les sites des clients, rationalisant les chaînes d'approvisionnement étendues et fournissant des niveaux supplémentaires de sécurité et de résilience. L'installation de fabrication permet à la société de répondre à la demande croissante pour sa technologie unique de clients dans le monde entier. Au cours des cinq prochaines années, Pragmatic prévoit la création de plus de 500 emplois hautement qualifiés dans le nord-est de l'Angleterre et à Cambridge.

Dave Moore, PDG de Pragmatic Semiconductor, a déclaré : « L'ouverture officielle d'aujourd'hui marque une étape clé dans la trajectoire de croissance de Pragmatic, et pour le Royaume-Uni sur la scène mondiale des semi-conducteurs. Je suis incroyablement fier de ce que l'équipe a accompli et de l'ambition de notre mission visant à offrir des renseignements au niveau article pour plus d'un billion d'objets intelligents durables au cours des dix prochaines années. De tels renseignements à grande échelle ont le pouvoir d'accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs. Le développement durable est au coeur même de notre technologie, et s'étend à la manière dont les circuits intégrés flexibles permettent à nos clients de stimuler l'innovation et des parcours vers des objectifs mondiaux de neutralité carbone via leurs produits et services. »

Francisco Melo, président du groupe Solutions chez Avery Dennison, a expliqué : « La clé d'une collaboration efficace réside dans un état d'esprit partagé. L'approche novatrice de Pragmatic est un reflet de la nôtre, tout comme l'est son engagement à contribuer à relever les défis commerciaux. L'ouverture d'une installation de fabrication de puces de pointe est une excellente nouvelle pour tous les innovateurs technologiques. Félicitations à Pragmatic pour un accomplissement aussi important et impressionnant. Je me réjouis à l'idée de voir nos clients exploiter le potentiel des circuits intégrés flexibles de Pragmatic dans le cadre de notre portefeuille d'incrustations en pleine évolution. »

Simon Little, directeur du service Banque et investissements chez UKIB et membre du conseil d'administration de Pragmatic, a affirmé : « La banque a investi dans Pragmatic pour soutenir la fabrication nationale de semi-conducteurs à faibles émissions de carbone au Royaume-Uni. L'ouverture officielle du Pragmatic Park à Durham marque une prochaine étape essentielle dans son parcours, et nous sommes impatients de voir les répercussions à long terme de notre investissement, alors que Pragmatic étend ses opérations et crée des emplois hautement qualifiés ici dans le Nord-est. »

Niranjan Sirdeshpande, responsable mondial de la stratégie Catalyst de M&G et membre du conseil d'administration de Pragmatic, a affirmé : « Le Royaume-Uni dispose d'un écosystème très favorable pour fournir des financements à un stade précoce, mais il devient difficile pour les entreprises à la recherche de capitaux à un stade ultérieur. En fournissant des capitaux de croissance à des disrupteurs technologiques entreprenants comme Pragmatic, la stratégie Catalyst de M&G, avec son budget de 5 milliards de GBP, peut les aider à se développer, à fournir une expertise et à s'associer à eux jusqu'au succès. Mis à contribution de cette manière, les capitaux patients peuvent soutenir la croissance économique et capter de la valeur pour les pensions et l'épargne des particuliers durant la transition vers une économie plus durable. Nous sommes fiers de soutenir les travaux de Pragmatic à Durham avec une avancée technologique dans cette partie essentielle de l'infrastructure nationale du Royaume-Uni. »

Pragmatic révolutionne la fabrication de semi-conducteurs avec une technologie de circuits intégrés flexibles à très bas coût, qui permet d'intégrer rapidement et facilement de l'intelligence pratiquement partout.

Avec ses temps de cycles rapides qui réduisent considérablement les délais de commercialisation, sa fonderie permet la fabrication de gros volumes à une fraction du coût du silicium, avec un impact environnemental nettement réduit.

www.pragmaticsemi.com

27 mars 2024 à 13:25

