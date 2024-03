Le 22 avril, à l'occasion du Jour de la Terre, le film IMAX(MD) primé Envolées sur l'eau sera spécialement projeté dans tout le Canada en soutien aux efforts de conservation





Canards Illimités Canada et The Impact Series s'associent aux cinémas Cineplex et Landmark pour présenter cet époustouflant documentaire.

Le tarif d'admission sera réduit à 6,99 $ et une partie des recettes iront aux efforts de conservation au Canada.

MARAIS OAK HAMMOCK, MB, le 27 mars 2024 /CNW/ - Les amants de la nature comme les passionnés de science de tous âges seront gâtés avec l'arrivée prochaine d'un documentaire époustouflant sur 75 écrans de cinéma du Canada.

Produit avec le soutien de Canards Illimités Canada, Envolées sur l'eau est un documentaire captivant de 45 minutes sur l'incomparable région des fondrières des Prairies et les espèces qui y vivent. Il sera possible d'assister à ce film en format 2D ou 3D à l'occasion du Jour de la Terre, ce 22 avril, lors de ce qui sera sa seule projection grand public au Canada. Par la suite et jusqu'au 31 mai, les projections du film seront limitées aux groupes scolaires.

Envolées sur l'eau a été tourné au sein d'un habitat naturel superbe et singulier que les glaciers nous ont légué en reculant à la fin de la dernière glaciation : la région des fondrières des Prairies, un vaste réseau de rivières, de fleuves, de lacs et de milieux humides chevauchant trois provinces canadiennes et cinq états américains.

Ces autoroutes aquatiques méconnues et ces pâturages riches de fleurs sauvages forment un habitat critique pour maintes espèces sauvages, des bisons qui errent dans les grandes plaines aux abeilles qui pollinisent nos cultures. Elles sont aussi un refuge pour les millions d'oiseaux qui les survolent au fil de leurs migrations saisonnières.

Envolées sur l'eau raconte l'histoire de trois espèces aviaires charismatiques - l'élégante et gigantesque grue du Canada, la mignonne paruline jaune et l'attachant canard colvert - à l'aide d'images grand format de leurs comportements fascinants et de leurs habitudes migratoires. Toutes dépendent de ces milieux humides sans pareil pour survivre.

Cette projection d'Envolées sur l'eau est la première de ce qui est appelé à devenir une tradition annuelle de Canards Illimités Canada et The Impact Series à l'occasion du Jour de la Terre.

« Nous croyons que les films à la fois éducatifs et divertissants comme Envolées sur l'eau sauront séduire la génération montante d'écologistes, dit Janine Massey, chef des communications et du marketing à Canards Illimités Canada. Nous nous réjouissons d'avoir trouvé les bons partenaires pour que ce film puisse être projeté à la grandeur du Canada. »

« Nous sommes très heureux de notre association avec Canards Illimités Canada qui rend cette projection possible, commente Jim Sherry, chef de la direction de The Impact Series. Nous souhaitons que le film, en montrant la valeur des milieux humides, sache inspirer les changements qui s'imposent. »

Pour en savoir plus, on peut écrire à Coldwater Communications au [email protected]

On peut aussi consulter le https://www.canards.ca/wings-over-water/

Les critiques de cinéma peuvent demander un visionnement promotionnel à des fins professionnelles

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conversation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré aux méthodes scientifiques rigoureuses, CIC s'associe avec les gouvernements, le secteur privé, les OBNL, les peuples autochtones et les propriétaires fonciers pour protéger les milieux humides critiques pour la sauvagine, la faune, la flore et tout l'environnement. Pour découvrir l'action écologique de CIC, on peut consulter le canards.ca

The Impact Series est en passe de devenir l'entreprise médiatique de référence quand il s'agit de réunir et de sensibiliser les gens au nom d'enjeux sociaux et écologiques qui plombent la vie d'un grand nombre de familles et de milieux.

