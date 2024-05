Les objectifs scientifiques de ZTE sont approuvés par la SBTi





SHENZHEN, Chine, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de technologies de l'information et de la communication, a récemment annoncé que ses objectifs scientifiques, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à la trajectoire de limitation de l'augmentation de température de 1,5 °C et à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 au plus tard, ont récemment été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et répertoriés dans le tableau de bord des objectifs de la SBTi. ZTE est devenue la première grande entreprise chinoise de technologies de l'information et de la communication à recevoir l'approbation officielle des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court et à long terme et à obtenir une place sur la liste A du CDP, ce qui constitue une avancée majeure dans la réponse active qu'elle apporte aux défis mondiaux en matière de climat.

ZTE répond activement aux tendances internationales en matière de décarbonisation. Depuis 2021, l'entreprise a formulé une stratégie durable et à faible émission de carbone basée sur l'innovation en matière d'intelligence numérique, en se concentrant sur quatre dimensions clés : opérations durables, chaîne d'approvisionnement durable, infrastructure numérique durable et autonomisation durable. Cette stratégie vise à construire une voie respectueuse de l'environnement pour l'économie numérique, en promouvant en interne ses propres initiatives écologiques et en encourageant en externe l'industrie à économiser l'énergie et à réduire ses émissions de carbone.

Tout d'abord, ZTE a fixé des objectifs ambitieux, systématiques et de haut niveau. ZTE s'engage à réduire les émissions absolues de GES de portée 1 et 2 de 52 % d'ici 2030, de 90 % d'ici 2040, et à atteindre des émissions nettes de GES nulles sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050.

Deuxièmement, ZTE intègre des concepts écologiques et à faible émission de carbone dans ses opérations de bout en bout. ZTE se concentre non seulement sur la R&D, la production et les installations à forte consommation pour réduire l'utilisation des ressources et l'impact sur l'environnement, mais intègre également des mesures écologiques dans sa chaîne d'approvisionnement, développe des modèles d'émission et encourage la collaboration avec ses partenaires pour réduire les émissions globales.

En ce qui concerne l'infrastructure numérique durable, ZTE se concentre sur « l'énergie propre, les TIC ultra-efficaces, le réseau intelligent », en améliorant l'efficacité des produits et en créant un réseau « zéro » carbone. ZTE aide les opérateurs mondiaux à économiser 10 milliards de kWh d'électricité par an grâce à la production intelligente d'énergie photovoltaïque, aux piles à hydrogène, au refroidissement liquide, à la conservation de l'énergie par l'IA et à d'autres technologies de pointe.

Dans le domaine de l'autonomisation écologique, ZTE a lancé une solution de réseau cloud de précision écologique basée sur l'architecture « Digital Nebula », destinée à permettre à diverses industries de réaliser des économies d'énergie, de réduire leurs émissions et d'améliorer leur efficacité.

ZTE a obtenu des résultats remarquables en matière de développement durable. En 2023, les émissions globales de carbone de l'entreprise ont diminué de 9,7 % en glissement annuel, les émissions de carbone liées aux activités (champs d'application 1 et 2) ayant diminué de 3,0 % en glissement annuel, et toutes les émissions de carbone indirectes (champ d'application 3) en amont et en aval ayant diminué de 9,8 % en glissement annuel. Au cours des deux dernières années, les émissions de carbone liées aux activités (champs d'application 1 et 2) ont diminué de 15,6 % en glissement annuel, l'intensité énergétique unitaire de la consommation totale d'énergie de l'entreprise a augmenté de 18,1 %, et la capacité installée de production d'énergie photovoltaïque auto-construite et auto-utilisée a augmenté de 700 %.

En tant que « moteur de l'économie numérique », ZTE continuera à promouvoir une économie mondiale respectueuse de l'environnement et un développement durable, en contribuant à l'atténuation du changement climatique et en façonnant un avenir commun pour le monde.

La Science Based Targets initiative (SBTi) est une initiative mondiale lancée conjointement par le Fonds mondial pour la nature (WWF), le Carbon Disclosure Project (CDP), le World Resources Institute (WRI) et le Pacte mondial des Nations unies (UNGC). Cette initiative vise à fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur la science du climat afin d'encourager les entreprises du monde entier à réduire leurs émissions de carbone conformément aux exigences de l'Accord de Paris, en relevant collectivement les défis posés par le changement climatique.

