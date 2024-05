Eaton reçoit le prix Automotive News PACEpilot 2024 pour sa transmission à 4 vitesses de véhicules électriques





La transmission à 4 vitesses d'Eaton pour poids lourds électriques (EV), entreprise de gestion intelligente de l'énergie, a été désignée comme l'une des Automotive News PACEpilot Innovation to Watch pour 2024 lors d'une cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée le 29 avril. Ce prix récompense les innovations post-pilote et pré-commerciales dans le secteur automobile et de la mobilité du futur.

La transmission EV d'Eaton offre des performances supérieures en pente et en accélération pour les véhicules commerciaux électriques, tout en proposant des rapports de boîte plus souples que les technologies concurrentes. La transmission compacte à 4 vitesses pour les applications lourdes est conçue pour améliorer l'efficacité du système, ce qui permet d'augmenter l'autonomie du véhicule et la durée de vie de la batterie.

« Nous sommes honorés que les juges de PACEpilot nous aient choisis pour ce prix prestigieux », a déclaré Scott Adams, vice-président principal, Global Products, Eaton's Mobility Group. « Notre transmission EV pour poids lourds est une innovation qui suscite l'intérêt des constructeurs du monde entier souhaitant améliorer les performances de leurs véhicules commerciaux électriques ».

Le quatrième programme annuel PACEpilot a été présenté par Automotive News. Le concours était ouvert aux fournisseurs et aux start-ups ayant inventé des produits, des logiciels/systèmes informatiques ou des processus, ainsi qu'aux incubateurs d'idées ayant la capacité de transformer l'industrie automobile. Le programme PACEpilot d'Automotive News ouvre la voie en récompensant de nouveaux innovateurs à l'échelle mondiale.

Eaton a été dinstinguée par Automotive News PACEpilot après examen exhaustif d'un jury indépendant, qui a notamment examiné une candidature écrite complète et un pitch virtuel.

La transmission à 4 vitesses d'Eaton pour poids lourds électriques sera présentée à l'ACT Expo du 20 au 23 mai au Las Vegas Convention Center à Las Vegas, Nevada. Eaton se trouvera au stand 2656 dans le Hall Ouest.

Pour plus d'informations sur le programme Automotive News PACEpilot, rendez-vous sur le site suivant www.autonews.com/pace.

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie dédiée à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie des individus partout dans le monde. Nous fabriquons des produits distribués sur les marchés des centres de données, des services publics, du secteur industriel, du commerce, de la construction mécanique, du résidentiel, de l'aérospatiale et de la mobilité. Nous sommes animés par notre volonté de faire des affaires correctement, d'avoir des activités durables et d'aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et à l'avenir. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale de l'électrification et de la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers des sources d'énergie renouvelables, nous facilitons la résolution des défis les plus urgents en matière de gestion de l'énergie dans le monde et nous construisons une société plus durable pour les individus d'aujourd'hui et les générations à venir.

Eaton a été fondée en 1911 et est cotée à la Bourse de New York depuis plus d'un siècle. Nous avons déclaré un chiffre d'affaires de 23,2 milliards de dollars en 2023 et nous servons des clients dans plus de 160 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site suivant www.eaton.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

6 mai 2024 à 17:55

