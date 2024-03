Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - AGN

Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l'assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), présente Core Specialty comme son premier client effectuant des...

MTD (Medical Technology and Devices), l'un des principaux fabricants et distributeurs de solutions med tech pour les soins personnels et l'usage professionnel à l'échelle mondiale, annonce l'acquisition des activités d'aiguilles pour stylo et de...