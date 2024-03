/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Guilbeault et Rodriguez feront une annonce sur le logement et l'accessibilité financière/





OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias et le grand public sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, et le ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, feront une annonce sur le logement et l'accessibilité financière.

Activité : Conférence de presse Date : Le mercredi 27 mars 2024 Heure : 14 h (HAE) Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias et les membres du public désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada. Le lieu où se tiendra la conférence leur sera alors communiqué.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

27 mars 2024 à 08:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :