Power2Drive Europe : contribuer à la transition énergétique grâce à la charge bidirectionnelle

La mobilité électrique va bien au-delà de l'utilisation d'une électricité neutre pour le climat produite à partir de sources renouvelables. Les batteries des véhicules électriques peuvent être utilisées comme stockage temporaire. Et ce ne sont pas seulement les propriétaires de véhicules qui en bénéficient : à moyen terme, la charge bidirectionnelle peut alléger le fardeau des réseaux de distribution tout en les rendant plus flexibles. Power2Drive Europe, le salon international des infrastructures de charge et de la mobilité électrique, présente les dernières avancées technologiques. Plus grande alliance d'expositions du continent consacrées à l'industrie de l'énergie, The smarter E Europe aura lieu du 19 au 21 juin 2024 au Messe München. La conférence Power2Drive Europe, le point de rencontre de l'industrie et le forum d'échange et de discours entre experts, parties prenantes et leaders d'opinion dans le nouveau secteur de la mobilité, débutera un jour plus tôt.

Il existe trois types d'applications pour lesquelles la charge bidirectionnelle des batteries de traction des VE peut être utilisée : dans les solutions véhicule vers maison (V2H) et véhicule vers bâtiment (V2B), le stockage et la consommation d'électricité se font entièrement dans le système de l'utilisateur, c'est-à-dire dans un ménage privé ou une entreprise, après le compteur. Dans les solutions véhicule vers réseau (V2G), la voiture électrique fait partie du système électrique et peut fournir des services de flexibilité au réseau de distribution en stockant l'électricité et en la réinjectant dans le réseau.

Potentiel de la charge bidirectionnelle

Une étude menée par NRW.Energy4Climate et e-mobil BW prévoit que d'ici 2035, environ 33 millions de véhicules électriques à batterie pourraient être sur les routes en Allemagne. Parmi ces véhicules, environ 65 pour cent devraient prendre en charge la charge bidirectionnelle. Cela se traduit par un potentiel d'environ 7,6 millions de véhicules servant d'unités mobiles de stockage d'énergie. Pouvant atteindre 380 gigawattheures, une telle capacité dépasse de trois fois la demande de stockage par batterie stationnaire. Ces conclusions soulignent le potentiel important de l'électromobilité pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables.

V2G et exigences réglementaires

Un cadre juridique réglementaire de base fait toujours défaut pour les solutions V2G qui sont immédiatement utiles au fonctionnement du réseau. Markus Elsässer explique que « la charge bidirectionnelle sera un élément décisif de la transition énergétique. La technologie a le potentiel de soulager efficacement les réseaux de distribution et de les rendre plus flexibles. »

Markus Fendt, directeur général, The Mobility House, souligne l'importance sociétale et économique de cette application : « La charge bidirectionnelle V2G réduit considérablement la redistribution. Sur la base du seul prix de l'électricité, chaque voiture électrique aurait pu parcourir 40 000 kilomètres sans frais supplémentaires en 2022. Cela réduit également le besoin d'expansion du réseau. Enfin et surtout, nous concrétiserions cette innovation dans notre industrie phare en Allemagne, l'industrie automobile.

Power2Drive Europe connaît une croissance considérable

Dans l'éventail des thèmes abordés par The smarter E Europe, la mobilité électrique devient de plus en plus importante et reconnue : dans une enquête, un tiers des visiteurs professionnels de toutes les expositions de The smarter E Europe ont exprimé un intérêt pour le sujet de la mobilité électrique. En conséquence, l'espace d'exposition de Power2Drive Europe a été agrandi de 80 % par rapport à l'année précédente.

Power2Drive Europe

Power2Drive Europe est le salon international des infrastructures de recharge et de la mobilité électrique. Avec pour mot d'ordre « Charger l'avenir de la mobilité », c'est le point de rencontre idéal pour les acteurs du monde de la mobilité durable. L'accent est mis sur les infrastructures de recharge, l'électromobilité, les services de mobilité et le couplage sectoriel. Power2Drive Europe se tiendra du 19 au 21 juin 2024 dans le cadre de The smarter E Europe au Messe München.

