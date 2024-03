Delta dévoilera ses nouvelles solutions pour l'industrie intelligente, l'énergie intelligente et l'infrastructure TIC à la Hannover Messe 2024





En ayant atteint l'objectif RE100 en EMEA en 2023, Delta démontre son engagement envers le développement durable

HANOVRE, Allemagne, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondial dans la gestion de l'énergie et fournisseur de solutions vertes intelligentes basées sur l'IoT, a annoncé aujourd'hui sa participation prochaine à la Hannover Messe 2024 pour dévoiler ses dernières avancées dans les solutions pour l'industrie intelligente, l'infrastructure de recharge intelligente pour véhicules électriques, et l'infrastructure de centres de données et de télécommunications. Ces innovations reflètent les tendances urgentes du marché européen vers l'automatisation des usines, la mobilité durable et les solutions énergétiques, la transformation numérique, et la gestion efficace des données. Les offres de Delta, à la pointe de la technologie et écoénergétiques, sont en parfaite harmonie avec l'objectif de l'Europe pour un avenir plus intelligent et plus durable.

"Démontrer notre maîtrise de l'innovation et notre engagement envers la durabilité est au coeur de ce que nous faisons," déclare Dalip Sharma, Président et Directeur Général, Delta Electronics région EMEA. "Notre participation à la Hannover Messe 2024 est un témoignage de notre quête incessante d'excellence technologique et de notre dévouement à créer un avenir durable. En 2023, nous avons atteint RE100 dans nos opérations EMEA, nous engageant à utiliser 100 % d'énergie renouvelable dans nos usines, centres de R&D et bureaux. Cette étape est un témoignage de notre dévouement à la durabilité. À la Hannover Messe 2024, nous avons hâte de démontrer comment nos dernières solutions s'alignent sur ces tendances, offrant des technologies innovantes qui ouvrent la voie à un avenir plus vert."

Delta présentera une série de solutions pour démontrer son leadership technologique, y compris:

Solutions pour l'industrie intelligente: Naviguer vers le futur

Dans le domaine de l'industrie intelligente, Delta présentera deux solutions pionnières, soulignant notre engagement envers l'innovation dans l'automatisation. Tout d'abord, nos solutions intégrales pour entrepôts et logistique mettent en avant le système de recharge sans fil de la série M?Vair de 30 kW, qui permet une recharge autonome sur un écart allant jusqu'à 150 mm avec une efficacité allant jusqu'à 95 % sur une large gamme de véhicules logistiques industriels. Cela s'accompagne de la solution de vision par ordinateur avec des caméras intelligentes 3D ToF, conçues pour garantir une navigation fluide pour les AGV dans des environnements logistiques sombres. Ensuite, Delta introduira ses solutions d'usine intelligente de nouvelle génération, présentant une gamme de solutions robotiques conçues pour des applications d'automatisation polyvalentes, visant à augmenter la productivité et l'efficacité dans l'environnement de l'usine intelligente.

Infrastructure énergétique intelligente: Avancer avec innovation

Conformément à la transformation énergétique dans les industries de l'énergie et de l'automobile, Delta propose une gamme complète de solutions pour l'Infrastructure Énergétique Intelligente, allant des onduleurs PV, le stockage d'énergie, une gamme complète de chargeurs EV AC et DC, et le Système de Gestion de la Charge EV. Le point fort démontré cette année est le nouveau chargeur EV ultra-rapide compact UFC 500, conçu pour les applications publiques et lourdes, capable de charger un véhicule lourd pour soutenir approximativement une journée complète d'opération en seulement 2 heures, et offre une charge simultanée pour deux EV modernes jusqu'à 250 kW chacun. Cette percée répond à la demande croissante de solutions de charge haute puissance et aux défis de l'acquisition de terrains, démontrant la capacité de Delta à établir de nouveaux repères dans l'industrie avec sa station de charge relativement compacte et haute performance.

Infrastructure TIC: Alimenter les communications

La vitrine de l'Infrastructure TIC de Delta souligne l'engagement de l'entreprise à renforcer une infrastructure de communication robuste, un pilier crucial à l'ère de la transformation numérique. Delta présentera ses solutions avancées pour centres de données, conçues pour répondre aux besoins évolutifs des centres de données modernes. Des centres de données conteneurisés aux micro-centres de données, les offres de Delta sont conçues pour optimiser l'efficacité, la fiabilité et l'évolutivité, répondant à tout le spectre des exigences des centres de données. Un autre point fort est l'IPack65, un système de redresseur extérieur compact,adapté à la communication 5G, se démarquant par son design étanche à la poussière et à l'eau et atteignant une efficacité impressionnante de 97,7 %, le rendant un choix exemplaire pour alimenter les systèmes de télécommunications. Ces solutions reflètent l'expertise de Delta dans la création d'infrastructures intelligentes et écoénergétiques qui soutiennent l'épine dorsale de notre monde numérique.

Découvrez les innovations de Delta à la Hannover Messe 2024

Delta invite les visiteurs à découvrir ses dernières technologies et solutions au Hall 11, Stand C05, du 22 au 26 avril. Les journalistes sont invités à assister à la conférence de presse de Delta sur le stand le mardi 23 avril, de 13h30 à 14h00 CET, pour plus d'insights sur les contributions de Delta vers une industrie durable et intelligente. Pour plus d'informations sur la participation de Delta à la Hannover Messe 2024 et sur ses solutions innovantes, veuillez visiter: www.delta-emea.com/en-GB/landing/HM24.

À propos de Delta

Fondé en 1971 et coté à la Bourse de Taïwan (code : 2308), le groupe Delta est devenu un leader mondial dans le domaine de l'alimentation d'énergie de commutation et des solutions de gestion thermique. Il bénéficie d'un portefeuille prospère de systèmes et de solutions d'économie d'énergie intelligents pour les secteurs de l'automatisation industrielle et de la construction, de l'alimentation des télécommunications, des infrastructures de centres de données, de la recharge EV, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et de l'affichage ; son objectif est d'encourager le développement des villes durables et de la production intelligente. En tant qu'entreprise socialement responsable à l'échelle internationale, mue par sa mission : « fournir des solutions innovantes, propres et à haute efficacité énergétique pour un avenir meilleur », Delta met à profit ses compétences clés dans l'électronique de puissance à rendement élevé et son modèle commercial intégrant l'ESG pour relever les principaux défis environnementaux, tels que le changement climatique. Delta répond aux besoins de ses clients à travers ses bureaux de vente, centres de R&D et installations de production répartis dans 200 sites sur 5 continents.

Depuis ses débuts, Delta a reçu de nombreuses récompenses et distinctions internationales pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en matière d'ESG. Le groupe Delta est recensé par les indices du Dow Jones Sustainability World Indextm (DJSI) depuis 2011, soit 13 années consécutives. En 2020, 2022 et 2023, le projet CDP a accordé au groupe Delta une note AA suite à son importante contribution à la lutte contre le changement climatique et sur les problèmes de gestion de l'eau. Le groupe a également été reconnu en tant que leader en matière d'engagement des fournisseurs, grâce au développement continu de sa chaîne de valeur durable pour la sixième année consécutive.

Pour plus d'informations sur Delta, veuillez consulter le site www.delta-emea.com

