Aetina dévoilera AIP-FR68, la nouvelle station de travail d'entraînement de l'IA, au salon Embedded World 2024

TAIPEI, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Aetina , un leader mondial des solutions d'IA en périphérie, s'apprête à présenter sa série révolutionnaire de MegaEdge PCIe : les plateformes AIP-FR68 d'entraînement de l'IA en périphérie au prochain salon Embedded World 2024, où il sera présent dans le Hall1, stand 1-370. Conçu spécifiquement pour l'entraînement et l'inférence de l'informatique d'IA en périphérie, l'AIP-FR68 se distingue par ses capacités de haute performance et son adaptabilité exceptionnelle.

Face au besoin pressant de traiter les données au plus près de leur origine, les entreprises adoptent rapidement l'informatique en périphérie. S&P Global Market Intelligence prévoit que d'ici 2027, 62 % des données d'entreprise seront traitées à la périphérie. Cette évolution a transformé le paysage de l'informatique en périphérie, couvrant divers déploiements, des serveurs d'entraînement de l'IA en périphérie à système unique aux passerelles d'appareils IoT distribués. Pour exploiter cette tendance et tirer pleinement parti de l'IA et de l'apprentissage automatique, les entreprises ont besoin d'une plateforme de calcul d'IA en périphérie puissante, fiable et extensible comme l'AIP-FR68 d'Aetina, qui permet aux entreprises d'offrir des solutions innovantes et d'améliorer leur efficacité opérationnelle.

La station de travail professionnelle pour l'IA : MegaEdge AIP-FR68

L'AIP-FR68 est le modèle phare de la série MegaEdge PCIe. Cette station de travail professionnelle pour l'IA offre des performances inégalées, complétées par l'outil logiciel NVIDIA AI Workbench préinstallé. En tant que plateforme évolutive de supercalcul, elle excelle dans l'inférence en périphérie, l'entraînement de petits modèles et la mise en oeuvre d'applications d'IA innovantes. Reconnue comme un système certifié NVIDIA (NCS), elle garantit la fiabilité, l'évolutivité, la facilité de gestion et la sécurité.

La station de travail prend en charge les GPU à refroidissement actif tels que le GPU NVIDIA RTX6000 Ada et dispose d'une conception thermique spécialisée pour accueillir deux GPU passifs, ainsi que d'innovations brevetées pour une maintenance simplifiée, ce qui la rend plus adaptée à l'entraînement de l'IA localisée. En outre, elle prend en charge la gestion hors bande (OOB) pour la maintenance à distance des appareils périphériques, simplifiant ainsi la réalisation de projets d'IA dans divers domaines tels que les villes intelligentes, les usines intelligentes, le commerce de détail intelligent, les soins de santé intelligents et la sécurité intelligente.

Systèmes et plateformes d'IA en périphérie alimentés par NVIDIA

En tant que partenaire élite de NVIDIA, Aetina propose une vaste sélection d'ordinateurs compacts et d'appareils périphériques. Au-delà de la série MegaEdge, la société propose une variété de produits alimentés par des modules Jetson de NVIDIA , allant des plus hautes performances aux options d'entrée de gamme ? Jetson AGX Orintm, Jetson Orintm NX, Jetson Orin Nanotm. Grâce à des partenariats avec des éditeurs de logiciels indépendants, Aetina assure des solutions complètes d'IA en périphérie adaptées aux clients des secteurs du transport, de la vente au détail, de l'agriculture, de la fabrication et de la médecine. Les visiteurs du salon Embedded World sont invités à venir découvrir ces solutions directement dans le hall 1, au stand 1-370.

27 mars 2024 à 01:25

