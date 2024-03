Micro Logic devient partenaire Pinnacle du fournisseur de services infonuagiques VMware dans le cadre du programme de partenariat Advantage de Broadcom





Micro Logic aidera ses clients à moderniser leur infrastructure, à stimuler l'innovation et à accroître la résilience organisationnelle grâce aux services gérés de VMware Cloud Foundation

QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Micro Logic a annoncé aujourd'hui son adhésion comme partenaire Pinnacle du fournisseur de services infonuagiques VMware au programme de partenariat Advantage de Broadcom pour le marché canadien. L'entreprise vise ainsi à aider leurs clients communs à innover avec VMware Cloud Foundation comme infrastructure infonuagique privée. Micro Logic fournira de nouveaux services gérés de nuage privé - VMware Cloud Foundation -, y compris des services de cloud souverain qui prennent en charge la résidence des données et les aspects juridiques qui s'y appliquent.

Micro Logic ajoutera VMware Cloud Foundation à sa gamme de services, aidant ainsi les entreprises à moderniser leur infrastructure avec le meilleur coût total de possession possible, à livrer une expérience optimale en libre-service des développeurs grâce à un soutien consolidé des charges de travail basées sur les machines virtuelles et les conteneurs sur une seule plateforme, et à offrir une résilience et une sécurité de niveau professionnel. Micro Logic compte prendre en charge la nouvelle fonction de portabilité des licences de VMware Cloud Foundation dans son offre de cloud souverain Cirrus, proposant ainsi l'expérience flexible de l'infonuagique hybride à ses clients.

« Grâce à son expertise, son expérience et son influence dans le secteur, Micro Logic, comme partenaire Pinnacle, jouera un rôle indispensable en aidant nos clients à adopter le cloud, a déclaré Ahmar Mohammad, vice-président des partenaires, des services gérés et des solutions de mise en marché au sein de la division VMware Cloud Foundation de Broadcom. Le niveau de partenariat Pinnacle est conçu pour renforcer nos relations avec les partenaires les plus précieux de VMware, afin d'aider les clients à mettre en oeuvre un modèle efficace d'exploitation de l'infonuagique qui combine l'envergure et l'agilité du nuage public avec la sécurité et la performance du nuage privé. »

« Nous sommes extrêmement fiers de confirmer ce partenariat, confirme Stéphane Garneau, président et chef de la direction de Micro Logic. Plus de 10 ans après avoir obtenu la reconnaissance de partenaire VMware Cloud Provider et après avoir été reconnus cloud souverain en 2022, nous récidivons aujourd'hui en devenant partenaire VCSP Pinnacle. »

« Cette reconnaissance attribuée par les leaders mondiaux confirme la valeur de notre cloud et nous encourage à poursuivre le déploiement de Cirrus partout au pays », ajoute Philippe Bédard, vice-président, offre infonuagique Cirrus de Micro Logic.

Pinnacle est le niveau le plus élevé du programme de partenariat Advantage de Broadcom. Ces partenaires sont les plus investis et stratégiques; ils disposent de certifications d'envergure, ils ont un historique considérable en termes de ventes et de services, et leurs activités s'étendent à l'international. Le statut Pinnacle témoigne du savoir-faire technologique approfondi d'un partenaire et de sa capacité à résoudre les problèmes les plus complexes de ses clients. Broadcom collabore étroitement avec les partenaires Pinnacle, notamment dans la vente conjointe à des clients communs, pour fournir la technologie à la base de l'environnement numérique.

À propos de Micro Logic

Micro Logic est une entreprise canadienne qui occupe une place prépondérante dans l'univers de la transformation numérique figurant parmi les plus importants fournisseurs de solutions TI au Canada depuis plus de 40 ans. Son produit phare, Cirrus, est un cloud souverain de classe mondiale qui permet de se distinguer par la sécurité et la souveraineté des données, assujetti aux lois et à la règlementation du territoire canadien.

26 mars 2024 à 14:50

