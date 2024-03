Battery Ventures investit dans la société de formation et de certification Mobius Institute





Battery Ventures, une société d'investissement mondiale axée sur la technologie, annonce aujourd'hui un investissement notable dans Mobius Institute (« Mobius »), une société spécialisée dans l'amélioration de la fiabilité, la surveillance des conditions, et la formation et la certification en maintenance de précision.

Mobius offre sa formation par le biais de programmes publics, en usine et en ligne et a formé plus de 70 000 professionnels de 180 pays depuis 2005. En plus de la formation, une entité liée à la société, Mobius Institute Board of Certification, est un organisme de certification accrédité ISO/IEC 17024 et ISO 18436 qui fournit une certification mondialement reconnue aux spécialistes et analystes de la fiabilité, des vibrations, des ultrasons, de l'imagerie thermique et de la lubrification dans le monde entier.

Mobius Institute est considéré comme une référence dans l'écosystème de la fiabilité des actifs industriels, qui prend de plus en plus d'importance à mesure que les entreprises se tournent vers des approches de maintenance prédictive basées sur des données pour fonctionner plus efficacement et atteindre de nouveaux objectifs de durabilité. Grâce à son réseau de partenaires de formation, Mobius a formé des professionnels de la maintenance et de la fiabilité dans un large éventail de secteurs, notamment avec des apprenants de Pfizer, Rio Tinto, Abbott, AbbVie, Ford, Coca-Cola, Samsung, ABB, Cargill, Nestlé, Siemens, Dow, Amazon, Bayer, Mercedes-Benz, NASA et Hyundai.

Cofondateur de Mobius, Jason Tranter déclare espérer que le partenariat avec Battery aidera son entreprise à évoluer à passer à la vitesse supérieure. « Mon épouse, Georgie, et moi avons commencé l'entreprise dans notre maison en 1999 dans le but de rendre compréhensibles l'analyse des vibrations et la surveillance des conditions. Nous n'avions jamais imaginé que Mobius Institute se développe à cette échelle avec près de 10 000 apprenants formés rien que l'année dernière. Ayant développé une relation avec Battery au cours des dernières années, je suis ravi de voir Mobius continuer à grandir au sein de Battery comme point de départ d'une nouvelle plateforme. »

Dans le cadre de la transaction, Tranter agira en qualité de conseiller technique auprès de Mobius.

Avec cette opération, l'objectif de Battery est de créer un acteur innovant de la fiabilité des actifs et des services industriels. La société prévoit de tirer parti des forces de Mobius en matière de fiabilité des actifs tout en élargissant le portefeuille sur le marché élargi de la formation industrielle, de la certification et des produits et services spécialisés.

Dans le cadre de cette initiative, Marcus Pillion rejoint l'entreprise en tant que CEO du Groupe pour stimuler les fusacs et la croissance organique continue, ainsi que pour superviser les efforts d'intégration. Pillion rejoint Mobius après avoir récemment occupé le poste de CEO de Des-Case avant son acquisition par Timken (NYSE : TKR) en 2023. Avant de travailler chez Des-Case, Pillion a acquis une expérience exécutive dans plusieurs entreprises de fiabilité des actifs et de surveillance des conditions, notamment TRITEC Performance Solutions, Colfax Fluid Handling, EagleBurgmann, SKF et John Crane.

« Je suis ravi d'intégrer Battery, un investisseur chevronné en technologie industrielle avec une vaste expérience dans la création de plateformes via des fusacs d'envergure mondiale », déclare Pillion. « Après avoir utilisé la formation Mobius Institute dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé auparavant, je suis ravi de consolider la marque mondiale que Mobius a créée alors que nous entrons dans sa prochaine phase de croissance. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Mobius et à ses talents alors que nous poursuivons la prochaine phase de croissance de l'entreprise », déclare Zack Smotherman, general partner, Battery. « Ayant suivi le marché de la fiabilité des actifs et de la surveillance des conditions pendant de nombreuses années, nous avons observé une tendance à l'accélération de la maintenance prédictive et nous croyons que nous en sommes encore au début de ce mouvement, de nombreuses industries adoptant de plus en plus ces solutions. »

Justin Rosner, Principal, Battery : « Nous sommes reconnaissants à Jason pour l'opportunité de s'associer à Mobius et nous sommes enthousiastes à l'idée d'écrire le prochain chapitre de notre histoire alors que nous cherchons à tirer parti de la renommée mondiale de Mobius pour optimiser la fiabilité des actifs dans de nombreux secteurs dans les années à venir. »

À propos de Mobius Institute

Mobius Institute est un fournisseur mondial d'amélioration de la fiabilité, de surveillance des conditions et de formation à la maintenance de précision pour les responsables d'usines industrielles, les ingénieurs en fiabilité et les spécialistes de la surveillance des conditions, permettant ainsi aux usines de mettre en oeuvre des programmes d'amélioration de la fiabilité et de surveillance des conditions. Mobius offre sa formation par le biais de programmes d'éducation publics, en personne/sur site et en ligne, avec un style unique de formation qui utilise des animations 3D innovantes et des simulations logicielles, ce qui rend les sujets complexes plus faciles à comprendre. Depuis 2005, Mobius a formé et certifié plus de 70 000 professionnels industriels de 180 pays, avec des milliers d'autres apprenants suivant des programmes d'apprentissage à distance et la communauté en ligne MOBIUS CONNECT de Mobius. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.mobiusinstitute.com/about-mobius-institute/.

À propos de Battery

Battery s'associe à des fondateurs et à des équipes de direction exceptionnels pour développer des activités de définition de catégorie sur des marchés tels que les logiciels et les services, l'infrastructure d'entreprise, la technologie grand public, l'informatique de santé, la technologie industrielle et les outils des sciences de la vie. Fondée en 1983, la société soutient des entreprises à tous les stades, allant de l'amorçage à la croissance et au rachat, et investit dans le monde entier à partir de bureaux à Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, Londres et Tel Aviv. Suivez la société sur X @BatteryVentures, visitez notre site Web sur www.battery.com et retrouvez une liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

