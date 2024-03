Le Canada signe un accord bilatéral de 29 millions de dollars pour aider les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard à vieillir dans la dignité





MONTAGUE, PE, le 26 mars 2024 /CNW/ - Tous les aînés au Canada méritent de vieillir dans la dignité, la sécurité et le confort, quel que soit son lieu de résidence peu importe l'endroit où ils résident. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5,4 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires sur le thème Vieillir dans la dignité.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, et l'honorable Mark McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé un accord bilatéral visant à investir plus de 29 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour aider les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard à vieillir dans la dignité, plus près de chez eux. Grâce à cet investissement, ils pourront avoir un meilleur accès aux soins à domicile, aux soins en milieu communautaire et aux Soins de Longue Durée (SLD). Ce financement s'ajoute à l'accord bilatéral de 94 millions de dollars annoncé avec la province en décembre 2023, dans le cadre du plan gouvernemental Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada.

Grâce à l'accord Vieillir dans la dignité, le financement fédéral soutiendra le plan d'action quinquennal de l'Île-du-Prince-Édouard visant à améliorer les soins de santé pour les aînés. Ce plan poursuit les objectifs suivants :

Élargir l'accès aux services de soins à domicile, y compris les soins palliatifs, en : Mettant en place un service d'hospitalisation à domicile qui réunit des infirmières auxiliaires autorisées, des infirmières diplômées et des ambulanciers paramédicaux afin de fournir des services de soins intensifs de courte durée à domicile. Ce service devrait permettre de répondre aux besoins de plus de 1 450 personnes âgées grâce à des interventions telles que le traitement avancé des plaies; Augmentant le nombre de coordinateurs de soins palliatifs à domicile travaillant dans le cadre du programme de soins à domicile de l'Île-du-Prince-Édouard afin d'améliorer l'accès aux services de soins palliatifs dans la communauté, de réduire les hospitalisations et d'améliorer les soins de fin de vie pour les clients et leurs familles.

Combler les lacunes en matière de qualité et de sécurité dans le secteur des soins de longue durée en : Recrutant des fournisseurs de soins de santé supplémentaires, comme des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des récréothérapeutes, pour fournir des services dans les établissements privés de soins de longue durée afin d'améliorer le mieux-être et la qualité de vie des résidents; Étendant la mise en oeuvre d'InterRAI à 10 établissements privés de soins de longue durée. InterRAI est une plateforme numérique utilisée pour évaluer les besoins individuels en matière de santé et sa mise en place dans des établissements supplémentaires permettra d'éclairer la planification des soins et d'améliorer leur qualité dans l'ensemble du secteur des soins de longue durée de l'Île-du-Prince-Édouard; Augmentant la capacité des lits de soins de longue durée et en permettant la fourniture de services de soins de longue durée aux résidents davantage d'endroits, incluant les communautés rurales, tout en facilitant une prévention et un contrôle comparables des infections; Lançant des unités mobiles de radiologie dans le secteur des soins de longue durée afin de fournir un accès rapide aux soins et de réduire la demande de transferts de patients entre les établissements de soins.



Les progrès réalisés dans le cadre de ces initiatives et de ces engagements à grande échelle seront mesurés en fonction des cibles dont l'Île-du-Prince-Édouard rendra compte publiquement, et ce, chaque année.

Grâce à ce nouvel accord et à l'accord Travailler ensemble signé en décembre 2023,l'Île-du-Prince-Édouard s'engage également à améliorer la manière dont les informations sur la santé sont recueillies, échangées, utilisées et communiquées aux personnes vivant au Canada, à simplifier la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger, à faciliter la mobilité des principaux professionnels de la santé au Canada, et à assumer des responsabilités partagées pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès des Canadiennes et des Canadiens à des soins de santé en fonction de leurs besoins, et non sur leur capacité à payer.

Reconnaissant les importants écarts des résultats en matière de santé chez les Autochtones, le gouvernement du Canada et l'Île-du-Prince-Édouard s'engagent aussi à collaborer de façon significative avec leurs partenaires autochtones afin d'améliorer l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la culture autochtone. Le plan d'action de l'Île-du-Prince-Édouard est éclairé par la participation continue de ses partenaires autochtones et par les récentes discussions trilatérales impliquant le gouvernement fédéral. Tous les ordres de gouvernement aborderont les décisions en matière de santé dans leurs administrations respectives dans une optique de respect et de réconciliation avec les peuples autochtones.

L'Île-du-Prince-Édouard et le gouvernement fédéral continueront à travailler ensemble pour améliorer l'accès aux services de santé et offrir des résultats pour les aînés de la province tout en répondant aux besoins des populations autochtones.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est le résultat d'un effort de collaboration entre la province et le gouvernement fédéral visant à garantir un accès équitable à des soins de santé sûrs et de qualité pour les aînés de l'Île-du-Prince-Édouard. Axé sur une transformation profonde du système de soins de santé et cet accord s'enracine également dans les principes de dignité des personnes âgées.

Il permettra de remédier aux disparités en matière de soins de santé et d'améliorer considérablement l'accessibilité et la qualité de vie des aînés. Les aînés ont consacré toute leur vie à bâtir un Canada meilleur - Il est de notre devoir de veiller en retour à ce qu'ils puissent réellement vieillir dans la dignité. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la santé

« Les soins de santé sont au coeur des préoccupations des résidents de l'Île, en particulier de nos aînés. Ce nouvel accord fera une réelle différence dans notre province en aidant à garantir que les aînés de l'Île ont accès à des soins de haute qualité, quand et où ils en ont besoin. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan

«?Cet accord de collaboration entre les gouvernements provincial et fédéral souligne notre engagement à améliorer les services de soins de santé pour les personnes âgées de l'Île-du-Prince-Édouard. Il est important d'aider les personnes âgées de l'Île à vieillir dans la dignité grâce aux soins à domicile, aux soins communautaires, aux soins de longue durée et aux autres services. Il s'agit d'une étape importante pour améliorer les services et les soutiens dont ils ont le plus besoin.?»

L'honourable Mark McLane

Ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Dans le cadre du plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada , le gouvernement collabore avec les provinces et les territoires pour mettre en oeuvre deux séries d'accords bilatéraux, dont l'un vise à aider les Canadiennes et les Canadiens à vieillir dans la dignité, plus près de chez eux, en ayant accès à des soins à domicile ou en milieu communautaire ou à des soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire.

, le gouvernement collabore avec les provinces et les territoires pour mettre en oeuvre deux séries d'accords bilatéraux, dont l'un vise à aider les Canadiennes et les Canadiens à vieillir dans la dignité, plus près de chez eux, en ayant accès à des soins à domicile ou en milieu communautaire ou à des soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. L'accord Vieillir dans la dignité , qui complète l'accord Travailler ensemble , prévoit 2,4 milliards de dollars sur 4 ans pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire (budget de 2017) et 3 milliards de dollars sur 5 ans pour les soins de longue durée (budget de 2021) afin d'appliquer des normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et d'aider à soutenir la stabilité de la main-d'oeuvre. L'accord et le plan d'action quinquennal Vieillir dans la dignité de l'Île-du-Prince-Édouard peuvent être consultés ici.

, qui complète l'accord , prévoit 2,4 milliards de dollars sur 4 ans pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire (budget de 3 milliards de dollars sur 5 ans pour les soins de longue durée (budget de 2021) afin d'appliquer des normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et d'aider à soutenir la stabilité de la main-d'oeuvre. L'accord et le plan d'action quinquennal de l'Île-du-Prince-Édouard peuvent être consultés ici. Le budget de 2023 a présenté le plan du gouvernement du Canada visant à investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveau financement pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé pour la population canadienne. Dans le cadre de ce financement, 25 milliards de dollars sont alloués par le biais de nouveaux accords bilatéraux adaptés pour répondre aux besoins uniques de leurs populations et de leur géographie dans le cadre de quatre priorités communes en matière de santé: Élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les zones rurales et isolées; Soutenir les professionnels de la santé et réduire les arriérés; Renforcer l'aide à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances; Moderniser les systèmes de soins de santé à l'aide de données sur la santé et d'outils numériques.

visant à investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveau financement pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé pour la population canadienne. Dans le cadre de ce financement, 25 milliards de dollars sont alloués par le biais de nouveaux accords bilatéraux adaptés pour répondre aux besoins uniques de leurs populations et de leur géographie dans le cadre de quatre priorités communes en matière de santé: L'accord Travailler ensemble triennal et le plan d'action de l'Île-du-Prince-Édouard, annoncés en décembre 2023, sont associés aux priorités communes en matière de santé susmentionnées et peuvent être consultés ici.

triennal et le plan d'action de l'Île-du-Prince-Édouard, annoncés en décembre 2023, sont associés aux priorités communes en matière de santé susmentionnées et peuvent être consultés ici. Le plan Travailler ensemble prévoit également une augmentation garantie de 5 % du Transfert Canadien en matière de Santé (TCS) pour les 5 prochaines années, soit 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément unique de 2 milliards de dollars du TCS pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, qui sera versé en juin 2023. Combinés, ces investissements offrent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins uniques de leurs populations et de leur géographie, et pour accélérer l'amélioration des systèmes de soins de santé.

prévoit également une augmentation garantie de 5 % du Transfert Canadien en matière de Santé (TCS) pour les 5 prochaines années, soit 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément unique de 2 milliards de dollars du TCS pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, qui sera versé en juin 2023. Combinés, ces investissements offrent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins uniques de leurs populations et de leur géographie, et pour accélérer l'amélioration des systèmes de soins de santé. Dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 11 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès des Canadiennes et des Canadiens aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux 6 premières années de ce financement. Les 4 dernières années de financement pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances sont incluses dans les accords bilatéraux Travailler ensemble.

26 mars 2024 à 10:56

