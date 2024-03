Nouvelle acquisition stratégique pour Premier Tech qui continue de développer ses marchés en Europe





RIVIÈRE-DU-LOUP, Québec, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Premier Tech annonce aujourd'hui l'acquisition d'Aquatreat, une entreprise située à Ripollet, Barcelone, en Espagne, par son groupe d'affaires Eau et Environnement, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion européenne.

Cette acquisition permet d'enrichir l'offre commerciale de Premier Tech Eau et Environnement en matière de solutions client, de consolider sa présence dans le nord du pays, en plus d'intensifier le développement de son réseau de services à travers le continent.

Cette nouvelle étape fait suite à l'achat d'un terrain de 40 000 m2 en 2023, qui, à terme, permettra à Premier Tech de construire une nouvelle usine à Amposta, dans la province de Tarragone, pour soutenir ses opérations.

L'acquisition d'Aquatreat s'inscrit dans le cadre d'une vision à long terme de Premier Tech qui poursuit son engagement de croissance ibérique et vient ainsi renforcer sa présence et sa proximité avec le marché espagnol.

« Jumelée au savoir-faire et à l'expertise de notre équipe, l'intégration d'Aquatreat à notre groupe d'affaires permettra d'augmenter notre présence et offre de services en Espagne et s'inscrit dans l'engagement continu de Premier Tech à développer de nouveaux marchés et à répondre aux besoins locaux spécifiques de ses clients », explique Fernando Carreira, directeur général de Premier Tech Eau et Environnement en Espagne.

Forte de 30 années d'expérience, Aquatreat oeuvre dans le domaine du traitement des eaux usées urbaines et industrielles. L'équipe dédiée d'Aquatreat se joint donc à l'Équipe Premier Tech pour offrir un service de proximité de haute qualité à ses clients.

« L'intégration d'Aquatreat au sein d'un leader de renommée mondiale comme Premier Tech représente une chance exceptionnelle pour nous de poursuivre notre développement, de continuer à offrir des solutions de qualité pour le traitement des eaux usées et de consolider une équipe profondément engagée envers le bien-être de ses clients », a exprimé Pablo Garcia, le directeur général sortant d'Aquatreat.

À propos de Premier Tech

Faire la différence en unissant Passion et Technologies, voilà comment Premier Tech se distingue depuis maintenant 100 ans. Une équipe unique propulsée par une volonté commune, celle d'offrir des solutions durables qui aident à nourrir, protéger et améliorer notre planète. Premier Tech possède un vaste portfolio de produits, services, marques et technologies permettant d'augmenter le rendement des cultures, de cultiver des jardins sains et florissants, d'automatiser les opérations de manutention et d'emballage de multiples installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau, d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et d'offrir des bio-ingrédients dédiés au bien-être des humains et des animaux.

Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de plus d'un milliard de dollars et se déploie à l'international grâce à plus de 5 200 équipiers dans 28 pays. Jeune de 100 ans, Premier Tech voit infiniment plus loin.

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com

