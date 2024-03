Des porte-parole d'EY présents au Sommet canadien FinTech pour fournir des points de vue et des commentaires





TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - Toronto est située sur le territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat. | EY Canada est ravie de parrainer le Sommet canadien FinTech, qui a pour objectif de réunir les personnes et les entreprises qui redéfinissent le secteur des services financiers à l'échelle mondiale.

Le thème de la conférence est la FinTech 2.0, soit l'intégration de produits et de services financiers dans des applications et des logiciels couramment utilisés par les gens et les entreprises. Cette année, la conférence comporte un nouveau volet qui s'intéresse à la synergie entre l'intelligence artificielle (IA) générative et les FinTech et à son potentiel de transformation pour le monde.

Dans le cadre de cette conférence qui se tiendra à l'auditorium du MaRS Discovery District, EY présentera une classe de maître et une compétition de présentations éclair.

La classe de maître sera animée par Vishal Gossain , leader du groupe Analyse des risques d'EY Canada . Il discutera de l'application responsable de l'IA générative dans le domaine des services financiers lors d'une présentation donnée le 9 avril à 11 h 40 (HE).





, . Il discutera de l'application responsable de l'IA générative dans le domaine des services financiers lors d'une présentation donnée le 9 avril à 11 h 40 (HE). Animée par Alex Mohelsky , leader du groupe Données, analytique et IA d'EY Canada, la compétition de présentations éclair réunira des entreprises en démarrage de haut calibre du secteur des FinTech en provenance de partout dans le monde, de même que de grandes entreprises internationales, des investisseurs mondiaux et des institutions financières. L'activité permettra aux participants de réseauter, d'établir des relations, de favoriser des partenariats et de rivaliser pour remporter des investissements qui pourraient bien changer la donne. La compétition se tiendra le 10 avril à 9 h 40 (HE).

Nos deux représentants sont disponibles pour s'adresser aux médias et communiquer des renseignements sur leurs présentations. Veuillez écrire à Dina Elshurafa à l'adresse [email protected] si vous souhaitez communiquer avec eux.

