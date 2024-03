Le Canada et la FCM investissent 655 000 dollars pour aider des municipalités de l'Ontario à réduire leurs dépenses énergétiques





COLLINGWOOD, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Partout au pays, nous nous efforçons d'offrir à la population canadienne des collectivités plus abordables et plus durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent d'investir dans des projets visant à aider les collectivités de toutes les régions à rénover leurs bâtiments et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la FCM, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 655 000 dollars dans le cadre de l'initiative Rénovation des bâtiments de loisirs (RBL) du Fonds municipal vert pour soutenir les efforts déployés par quatre municipalités dans le but de réduire leurs émissions et améliorer leur rendement énergétique en rénovant et en mettant à niveau leurs bâtiments.



Les collectivités suivantes ont reçu des subventions pour réaliser des études de faisabilité en ayant pour objectif de réduire les émissions de GES de bâtiments publics :

200 000 $ à la Ville de Collingwood

200 000 $ à la Ville de Burlington

200 000 $ à la Ville de Cambridge

De plus, la Ville de Markham a reçu 55 000 $ pour remettre en service son bureau d'administration des services d'incendie et d'urgence, deux casernes de pompiers, deux centres culturels, le centre communautaire d'Armadale et la bibliothèque Markham Village.

L'initiative RBL a été créée dans le cadre d'un investissement fédéral de 950 millions de dollars au Fonds municipal vert (FMV) destiné à renforcer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions au Canada. Le FMV, administré par la FCM, est financé par une dotation du gouvernement du Canada et aide les gouvernements municipaux à adopter rapidement des pratiques durables.

Citations

« Dans le cadre du programme Rénovation de bâtiments de loisirs, le gouvernement fédéral aide les municipalités à agir pour le climat : les quelque 650 000 $ annoncés aujourd'hui permettront d'améliorer des bâtiments municipaux partout en Ontario, notamment sur le plan de l'efficacité énergétique, ce qui contribuera à réduire à la fois leurs émissions et leurs coûts d'exploitation. Félicitations à nos partenaires municipaux qui font progresser ces projets innovants. »L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'initiative de Rénovation de bâtiments de loisirs permettra d'offrir des avantages à long et à court terme afin d'aider les municipalités à lutter contre les changements climatiques et à réduire leurs coûts. Le partenariat établi entre la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada au moyen du Fonds municipal vert aide les collectivités dans leur transition vers un avenir sain et carboneutre. Les investissements judicieux que nous faisons aujourd'hui nous aideront à bâtir un monde qui sera plus durable et abordable dans les années à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités ont une influence sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Depuis 2001, le Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités est devenu un acteur chevronné en matière de soutien aux collectivités locales dans leurs milliers de projets durables. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'accueillir favorablement qu'avec le soutien du gouvernement fédéral, le FMV offre l'initiative de Rénovation de bâtiments de loisirs pour permettre aux communautés à travers le Canada, y compris en Ontario aujourd'hui, de baisser leurs émissions et d'améliorer leur performance énergétique. Ensemble, nous sommes en voie d'atteindre la carboneutralité. »

Scott Pearce, président de la FCM

Liens connexes

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

25 mars 2024 à 11:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :