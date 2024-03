CAS annonce les candidats sélectionnés pour 2024 pour le prestigieux programme CAS Future Leaderstm





Le programme unique offre aux scientifiques en début de carrière une formation en leadership et des connexions avec des pairs du monde entier

COLUMBUS, Ohio, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans la gestion des connaissances scientifiques, est fier d'annoncer les futurs leaders CAS pour 2024 . Ces scientifiques exceptionnels en début de carrière ont été sélectionnés parmi un grand nombre de candidats mondiaux qui ont postulé pour une place dans le programme connu comme l'une des meilleures expériences d'apprentissage du leadership dans le monde des sciences.

Les personnes sélectionnées en 2024 forment un groupe diversifié, provenant de 13 pays, travaillant dans 33 programmes d'études supérieures ou postdoctorales et spécialisées dans des disciplines scientifiques qui couvrent la conception de médicaments assistée par ordinateur, la chimie atmosphérique et environnementale, les polymères durables et le diagnostic du cancer.

« Le programme CAS Future Leaders offre aux scientifiques en début de carrière la possibilité de participer à des séminaires sur le leadership et sur les techniques narratives, d'apprendre auprès de leaders d'opinion de l'industrie comment présenter leurs idées de manière percutante, de tenir un discours scientifique et d'établir des liens avec des pairs scientifiques du monde entier », a déclaré Peter Carlton, directeur du programme CAS Future Leaders.

Les participants au programme, qui aura lieu en août, verront également de l'intérieur comment le CAS connecte les sciences du monde entier. Ils présenteront leurs recherches à l'ACS Fall 2024 à Denver, au Colorado, et recevront également une adhésion de trois ans à l'ACS.

Candidats sélectionnés pour le programme 2024 CAS Future Leaders :

Aziz Abu-Saleh, Université de Windsor, Canada

Noah Bartfield, Université de Yale, États-Unis

Michelle Brann, Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, États-Unis

Rosemary L. Calabro, Centre d'armement DEVCOM de l'armée américaine et Académie militaire des États-Unis, États-Unis

Xiangkun (Elvis) Cao, Massachusetts Institute of Technology, États-Unis

Áine Coogan, Trinity College Dublin, Irlande

Chiara Deriu, École polytechnique de Turin, Italie

Madison Elaine Edwards, Université A&M du Texas, États-Unis

Olga Eremina, Université de Californie du Sud, États-Unis

Inès Forrest, Institut de recherche Scripps, États-Unis

Patrick W. Fritz, Université de Fribourg, Suisse

Nabojit Kar, Université de Bloomington de l'Indiana, États-Unis

Stavros Kariofillis, Université de Columbia, États-Unis

Joshua Kofsky, Université Queen's, Canada

Eric Kohn, Université du Wisconsin-Madison, États-Unis

Danielle Maxwell, Université du Michigan, États-Unis

Keita Mori, Université d'agriculture et de technologie de Tokyo, Japon

Aditya Nandy, Université de Chicago, États-Unis

Akachukwu Obi, Massachusetts Institute of Technology, États-Unis

Ernest Opoku, Université d'Auburn, États-Unis

Daisy Pooler, Institut royal de technologie KTH, Suède

Pragti, Institut indien de technologie d'Indore, Inde

Stephanie Schneider, Université de McMaster, Canada

Ekaterina Selivanovitch, Université de Cornell, États-Unis

Hanchen Shen, Université des sciences et de la technologie de Hong Kong, Chine

Lilian Sophie Szych, Université libre de Berlin, Allemagne

Alexander Umanzor, Université du Minnesota, Twin Cities, États-Unis

Ken Aldren Usman, Institute for Frontier Materials, Université de Deakin - Waurn Ponds, Australie

Sara T. R. Velasquez, Université de Twente, Pays-Bas

Gayatri Viswanathan, Université d'État de l'Iowa, États-Unis

Kunyu Wang, Université de Pennsylvanie, États-Unis

Athi Welsh, Université du Cap, Afrique du Sud

Kyra Yap, Université de Stanford, États-Unis

Yirui Zhang, Université de Stanford, États-Unis

Junyi Zhao, Université de Washington à St. Louis, États-Unis

En plus des 35 participants sur site, CAS offre des programmes virtuels et d'autres avantages professionnels à 65 autres candidats exceptionnels sélectionnés dans le cadre du programme CAS Future Leaders Top 100.

« Je suis ravie d'avoir été sélectionnée pour le programme CAS Future Leaders 2024 aux côtés d'un groupe aussi estimé de scientifiques interdisciplinaires. J'ai hâte d'acquérir de nouvelles compétences en leadership et de tisser des liens durables avec des pairs aussi passionnés que moi par la science et le leadership », a déclaré Michelle Brann du Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics.

Pour en savoir plus sur le programme 2024 CAS Future Leaders, consultez le site www.cas.org/about/futureleaders .

À propos de CAS

CAS collecte les connaissances scientifiques mondiales pour accélérer les découvertes capitales qui améliorent les vies. Nous donnons aux innovateurs du monde entier les moyens de naviguer efficacement dans le paysage complexe des données d'aujourd'hui et de prendre des décisions en toute confiance à chaque étape du parcours de l'innovation. En tant que spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, notre équipe rassemble la plus grande collection de données scientifiques au monde créées par l'homme et fournit des solutions, des services et une expertise essentiels en matière d'information. Les scientifiques, les professionnels des brevets et les chefs d'entreprise de tous les secteurs comptent sur CAS pour les aider à découvrir des opportunités, à atténuer les risques et à révéler les connaissances partagées afin qu'ils puissent passer plus rapidement de l'inspiration à l'innovation. CAS est une division de l'American Chemical Society. Rejoignez-nous sur cas.org.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2369045/CAS_Future_Leaders_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1729161/CAS_Logo.jpg

25 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :