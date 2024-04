Synthèse de documents assistée par l'IA de Laserfiche : Simplifier la consommation de contenu et améliorer la productivité





Laserfiche, le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus métier, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une nouvelle fonctionnalité de résumé de documents basée sur l'IA générative dans Laserfiche Cloud. Cette version représente une étape clé dans la vision de l'IA de Laserfiche visant à transformer le lieu de travail, en donnant aux individus les moyens de débloquer la valeur du contenu de leur organisation, de prendre le contrôle des processus et de déployer l'IA à grande échelle.

Les organisations doivent gérer des quantités croissantes de données à travers les départements, les bureaux et les emplacements géographiques, ce qui rend difficile la découverte de la valeur cachée dans ces référentiels. La fonction de résumé de documents basée sur l'IA de Laserfiche permet d'atteindre cet objectif en offrant des informations plus pertinentes sur le contenu, donnant ainsi aux utilisateurs la possibilité de créer et de partager des courts résumés des entrées du référentiel, ce qui se traduit par :

« Les organisations disposent de vastes quantités d'actifs numériques contenant de précieuses informations commerciales qui sont souvent inexploitées simplement en raison de la nature fastidieuse de la recherche et de la consommation d'informations », a déclaré Michael Allen, directeur technique chez Laserfiche. « L'IA de Laserfiche permet aux utilisateurs d'utiliser des outils qui libèrent la valeur du contenu de leur organisation et permettent de réaliser les avantages de l'IA générative à grande échelle. L'utilisation de la synthèse de documents dans le contexte des référentiels Laserfiche, qui génèrent déjà un si grand nombre de processus automatisés, permettra d'économiser beaucoup de temps et d'argent et d'accroître encore plus la productivité. »

Accessible via le référentiel Laserfiche, le résumé de documents donne aux utilisateurs la possibilité d'utiliser l'IA générative dans le contexte du cadre de gestion des informations de leur organisation. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux organisations de rationaliser le traitement de l'information, sans perdre de vue les normes de confidentialité et de sécurité des données de plus en plus importantes et en constante évolution.

Laserfiche continue d'intégrer les dernières technologies d'amélioration de la productivité à la suite de produits Laserfiche et prévoit d'introduire d'autres fonctionnalités et innovations basées sur l'IA dans un avenir proche, notamment :

Analyse des documents et des sentiments ;

Améliorations apportées à la fonction de recherche ;

Avancées dans la création d'automatisation des processus et la configuration des solutions.

Pour en savoir plus sur Laserfiche AI, visitez laserfiche.com/products/ai.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus d'entreprise. Grâce à de puissants flux de travail, à des formulaires électroniques, à la gestion de documents et à l'analyse, la plateforme Laserfiche® accélère l'accomplissement des activités, ce qui permet aux dirigeants de rester concentrés sur la croissance dans l'ensemble de l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

