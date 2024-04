Esri publie sa nouvelle carte d'occupation des sols avec des données satellitaires Sentinel-2 actualisées





Esri, le chef de file mondial de la veille geodécisionnelle, dans le cadre de son partenariat avec Impact Observatory, publie une carte mondiale actualisée de l'utilisation et de l'occupation des sols basée sur les données satellitaires Sentinel-2 (dix mètres) les plus récentes. Dans la mise à jour, la série chronologique Sentinel-2 d'utilisation/occupation des sols (dix mètres) comprend de nouvelles données à partir de 2023, élargissant la série pour inclure la couverture mondiale de 2017-2023.

Les organisations du monde entier utilisent des cartes actualisées de l'occupation des sols pour éclairer les décisions politiques et de gestion des terres autour de questions telles que le développement durable. La mise à jour a lieu chaque année depuis 2017. Les changements d'une année à l'autre dans les cartes peuvent être des indicateurs clés qui aident les analystes et les décideurs à mieux comprendre les impacts des processus terrestres et de l'activité humaine sur l'environnement, ce qui peut à son tour éclairer les politiques de gestion durable des terres.

« Les utilisateurs ont la possibilité de faire des comparaisons d'une année à l'autre en matière d'occupation des sols à l'échelle mondiale », déclare Sean Breyer, responsable du programme Esri pour ArcGIS Living Atlas of the World. « Les organisations telles que les agences nationales de gestion des ressources doivent souvent utiliser ces données pour définir les priorités d'aménagement du territoire et déterminer les dotations budgétaires. Grâce aux mises à jour annuelles de Sentinel-2, les gouvernements, les entreprises et les scientifiques peuvent désormais effectuer ces comparaisons de données de manière plus fiable. »

L'année dernière, Esri a lancé le Sentinel-2 Land Cover Explorer, une application en ligne dynamique et prête à l'emploi qui permet à quiconque d'observer facilement les changements sur ces cartes d'occupation des sols mondiales à haute résolution. Parallèlement à la mise à jour de contenu 2023, des améliorations ont été ajoutées au panneau de carte Sentinel-2 Land Cover Explorer, notamment :

Les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton 1:1 pour zoomer en pleine résolution d'une carte à l'emplacement d'intérêt.

Les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton photo pour créer rapidement des captures d'écran haute résolution.

Un bouton de lien permet aux utilisateurs de cliquer et de copier un lien vers l'application dans son état actuel pour partager facilement ce qu'ils voient.

En mode animation, les utilisateurs peuvent télécharger des vidéos MP4 dans une variété de ratios d'aspect et de résolutions en fonction de l'endroit et de la façon dont ils souhaitent partager des animations.

Esri a mis au point sa série chronologique d'utilisation/occupation des sols Sentinel-2 (dix mètres) avec des images Sentinel-2 de l'Agence spatiale européenne (ESA) hébergées sur l'ordinateur planétaire de Microsoft et avec des flux de travail d'apprentissage automatique développés par Esri Silver Partner Impact Observatory.

La série chronologique mondiale LULC est disponible en ligne pour plus de dix millions d'utilisateurs de logiciels de systèmes d'information géographique (SIG) sur l'ArcGIS Living Atlas of the World d'Esri, la plus importante collection d'informations et de services géographiques, y compris des cartes et des applications. Il peut également être consulté sur le Sentinel-2 Land Cover Explorer.

Pour découvrir la carte actualisée de l'occupation des sols d'Esri en ligne, rendez-vous sur livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer.

