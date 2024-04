Édition spéciale : B2Prime acquiert une licence de courtier en valeurs mobilières aux Seychelles et élargit ses activités à l'échelle mondiale





B2B Prime Services SC Ltd, un fournisseur de liquidité multi-actifs « Prime of Prime », a franchi une nouvelle étape réglementaire importante en obtenant une licence de courtier en valeurs mobilières aux Seychelles. Il s'agit de la troisième licence pour B2Prime, après celles de Chypre et de l'île Maurice. Ces juridictions sont d'importants hubs avec une forte concentration de courtiers, et B2Prime a pour mission de servir les acteurs des marchés réglementés non seulement dans ces pays, mais aussi dans toute l'Europe. Cette nouvelle licence souligne l'engagement de B2Prime à fournir des services fiables et conformes à sa clientèle mondiale.

Les Seychelles, connues comme étant un hub essentiel pour les courtiers, offrent à B2Prime une plateforme stratégique pour distribuer localement des liquidités à travers toutes les sociétés réglementées.

Cette nouvelle licence de courtier en valeurs mobilières permet au groupe B2Prime d'exercer des activités financières cruciales, telles que la négociation et la conclusion d'accords pour l'acquisition, la cession, la souscription ou la prise ferme de valeurs mobilières. En outre, elle permet de gérer des opérations sur titres, des ventes et des portefeuilles de titres pour le compte de clients.

Ce développement important renforcera considérablement la capacité à opérer efficacement sur les marchés mondiaux, grâce à un cadre juridique robuste permettant d'offrir ces services sous la stricte surveillance réglementaire de l'Autorité des services financiers des Seychelles (SFSA).

Importance de la licence des Seychelles pour les clients de B2Prime

Grâce à leur position stratégique entre l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient et à leur climat financier favorable, les Seychelles sont en train de devenir un lieu attractif pour les sociétés de courtage. Les 182 courtiers déjà enregistrés aux Seychelles font clairement sentir le besoin d'avoir un partenaire local en matière de liquidité capable de rationaliser les opérations et d'offrir des solutions financières et technologiques avancées.

En réponse à cette demande, B2Prime a élargi sa présence de manière stratégique en obtenant une licence de courtier en valeurs mobilières auprès de l'Autorité des services financiers des Seychelles (SFSA), l'organisme de réglementation responsable de l'octroi de licences et de la supervision des fournisseurs de services financiers, notamment pour les courtiers en valeurs mobilières.

Les entreprises locales n'ont donc plus besoin de rechercher des fournisseurs de liquidités dans des centres financiers éloignés ou d'être en contact avec eux. En revanche, elles peuvent accéder directement à la vaste gamme de liquidités « Prime of Prime » de B2Prime.

B2Prime propose plus de 225 instruments sur six classes d'actifs en CFD, notamment FOREX, Cryptos, Indices Spot, Métaux Précieux, Matières Premières, et des NDF, le tout via un compte à marge unique. Les clients B2Prime bénéficient d'importants pools de liquidités provenant de fournisseurs de premier plan, ce qui garantit des spreads serrés et une exécution ultra-rapide. Les options de connectivité, notamment OneZero, PXM, Centroid, T4B, FIX API et cTrader, facilitent l'intégration et l'efficacité.

« L'établissement de nos opérations aux Seychelles ouvre les portes de notre liquidité "Prime of Prime" et des niveaux de service améliorés pour les courtiers locaux, des fonds spéculatifs, des gestionnaires de fonds, des clients institutionnels et des fournisseurs de liquidités. Cette avancée s'inscrit parfaitement dans notre objectif visant à fournir des services financiers de premier plan dans le monde entier et nous permet d'offrir une fiabilité encore plus grande et de saisir de nouvelles opportunités sur les marchés mondiaux ».

? Eugenia Mykulyak, fondatrice et directrice exécutive de B2Prime

Des performances financières robustes et des perspectives d'avenir

Suite à ces initiatives stratégiques, B2Prime a récemment publié les résultats financiers de sa société mère, B2B Prime Services EU, qui fait état d'une croissance financière robuste au premier trimestre 2024. Le total des actifs à Chypre a atteint 28 969 690,98 ?, soit une augmentation de 40,32 % par rapport à l'année précédente. Les actifs des clients détenus à des fins de trading ont également augmenté de 47,6 % pour atteindre 26 840 460,11 ?.

Au cours de la même période, les capitaux propres ont augmenté de 8 %, les comparaisons d'une année sur l'autre indiquant une croissance de 68 % du total des actifs et de 64 % des actifs des clients détenus à des fins de trading. Les fonds propres ont notamment connu une hausse marquante de 289 %. L'adéquation du capital réglementaire s'est également améliorée de manière spectaculaire, les fonds propres de B2Prime ayant augmenté de près de 600 %, passant de 503 000 ? à 2 728 000 ? et dépassant sensiblement les minimums réglementaires avec des ratios CET1 et Tier 1 nettement supérieurs aux normes requises.

Ces chiffres mettent en évidence un bilan solide et démontrent le caractère dédié et continu de B2Prime envers la croissance et la fiabilité. Prochainement, l'entreprise publiera également le rapport fiscal de B2Prime Mauritius, ce qui confirmera sa position de fournisseur de services crédible et fiable pour les clients du monde entier.

Observations finales

B2Prime a activement élargi sa présence mondiale avec son établissement à Chypre en 2020 et à l'île Maurice en 2023. La stratégie en cours vise à positionner B2Prime comme un partenaire de confiance dans les principales juridictions financières du monde entier. L'acquisition récente d'une licence de courtier en valeurs mobilières aux Seychelles s'inscrit dans la poursuite de ces efforts visant à offrir des services financiers « Prime of Prime » et des outils exclusifs aux entreprises locales des Seychelles, améliorant ainsi leurs capacités et leur potentiel de réussite sur le marché mondial.

L'entreprise est très heureuse de commencer à opérer en tant que fournisseur de liquidités de confiance aux Seychelles et de s'associer à des entreprises locales !

30 avril 2024

