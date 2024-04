AppDirect lance AppDirect AI - une place de marché et un studio de création - qui permet de créer et d'utiliser des applications d'IA sécurisées à vocation spécifique en quelques minutes





AppDirect, la première plateforme de commerce par abonnement B2B au monde, annonce aujourd'hui le lancement d'AppDirect AI, une place de marché et un studio de création simples et sécurisés qui accélère la capacité des organisations à créer, à adopter et à tirer parti des applications d'IA. AppDirect AI se distingue par la capacité de ses utilisateurs à créer une application d'IA en quelques minutes en utilisant les sources de données propriétaires de leur choix, dans un environnement entièrement sécurisé qui protège la confidentialité de leurs données.

AppDirect AI permet aux utilisateurs de transformer facilement les idées d'applications d'IA en réalité sans avoir besoin de compétences en codage, tout en leur donnant la liberté de choisir le fournisseur de grands modèles de langage (LLM) le plus adapté à leurs besoins professionnels.

« De la promotion d'une collaboration optimale entre les équipes à la garantie d'une confidentialité et d'une sécurité de qualité professionnelle pour chaque utilisateur, en passant par la possibilité de mettre en service une application d'IA en quelques minutes, AppDirect AI est conçu pour être la solution d'IA tout-en-un dont les entreprises ont besoin », déclare Peush Patel, vice-président de la gestion des produits, AppDirect. « Nous démocratisons l'écosystème de l'IA. AppDirect se différencie des autres solutions par son approche agnostique. Notre plateforme est conçue comme une couche d'abstraction qui garantit que vos solutions d'IA peuvent s'adapter rapidement à toute technologie sous-jacente. Les utilisateurs devraient être en mesure de contrôler tous les aspects de l'application d'IA qu'ils créent ? y compris le modèle LLM ou les sources de données pour accroître les connaissances de leur IA ? sans avoir à connaître ni à utiliser de code. »

AppDirect AI arrive alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à tirer parti des solutions d'IA, mais se heurtent à des obstacles, notamment des préoccupations en matière de confidentialité des données, des limitations des personnalisations et un déficit croissant de compétences en IA. Et les organisations se tournent vers des experts pour obtenir des conseils. « Cette nouvelle offre IA d'AppDirect change la donne dans le canal », déclare Nicolas Desmarais, président du conseil et CEO, AppDirect. « Avec notre communauté de plus de 10 000 conseillers en technologie, notre priorité de développement a été de leur donner les moyens pour revendre l'IA et accélérer leur capacité à saisir de nouvelles opportunités et à générer de la valeur à long terme pour leurs clients. »

Pour continuer à combler ce déficit de compétences, AppDirect AI s'est associé à IVADO Labs, l'un des meilleurs laboratoires d'IA au monde, qui fournit une expertise et des services professionnels de classe mondiale aux entreprises clientes à la recherche d'une solution d'IA répondant à ses défis spécifiques. Situé au coeur de l'écosystème québécois de l'IA, IVADO Labs réunit des scientifiques et des praticiens de l'IA de renommée mondiale afin d'aider les entreprises à créer des actifs d'IA de niveau production et à développer des capacités d'IA qui ont un impact. Grâce à ce partenariat, les organisations peuvent obtenir le soutien d'IA dont elles ont besoin, qu'il s'agisse de personnaliser leur configuration d'IA et de gérer des intégrations complexes, ou de projets plus avancés tels que le déploiement de LLM privés et l'ajustement pour répondre à des exigences précises.

« Chez IVADO Labs, notre équipe de scientifiques appliqués, de développeurs d'IA et de stratèges commerciaux de renommée mondiale travaille pour transformer les industries grâce à l'IA », déclare Andrea Lodi, fondateur et directeur scientifique, IVADO Labs. « Le lancement d'AppDirect AI en partenariat avec IVADO Labs devrait aider les organisations à développer l'IA pour le monde réel, transformant les défis en énormes opportunités grâce à des solutions d'IA personnalisées. »

Contrairement à d'autres solutions sur le marché, AppDirect AI permet aux utilisateurs de créer leurs applications d'IA en utilisant le LLM qui convient le mieux à l'objectif de leur application, comme OpenAI (GPT 3.5/4/Turbo, Anthropic (Claude 2.1/3), Cohere (Command), et Meta (Llama).

AppDirect AI offre aux utilisateurs une flexibilité dans la façon dont ils augmentent l'IA avec leurs données et mettent à jour leurs IA de manière optimale. Les créateurs d'applications peuvent charger leurs applications avec des données provenant d'une grande variété de sources (fichiers, espaces de travail, lecteurs ou sites web) et contrôler la fréquence de mise à jour des données pour s'assurer que leur IA est toujours à jour.

La place de marché et le studio de création AppDirect AI sont maintenant disponibles. Pour en savoir plus sur AppDirect AI, visitez le site web.

À propos d'AppDirect

AppDirect est une société de plateforme de commerce par abonnement B2B basée à San Francisco qui rassemble des fournisseurs de technologie, des conseillers et des entreprises pour simplifier la façon dont ils achètent, vendent et gèrent la technologie. Plus de 1 000 fournisseurs, 10 000 conseillers et cinq millions d'abonnés s'appuient sur l'écosystème AppDirect de places de marché par abonnement pour stimuler l'innovation, la croissance et le succès.

30 avril 2024 à 18:40

