H2O Innovation vend des produits antitartre écoresponsables à plus de 25 usines de dessalement d'eau de mer

H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a vendu ses produits antitartres super-concentrés à empreinte CO 2 réduite à plus de 25 installations de dessalement d'eau de mer, dont sept méga-installations, depuis 2021.

Les hausses des coûts de transport et d'expédition à l'échelle mondiale, conjuguées aux attentes croissantes en matière de produits plus écologiques sont parmi les raisons qui incitent les clients à rechercher de meilleures solutions. En réponse à cette tendance, H 2 O Innovation a créé deux antitartres qui se distinguent par leurs formulations plus respectueuses de l'environnement. SpectraGuardMC 111, un antitartre sans phosphonate à base de dendrimères concentré 11 fois, et SpectraGuardMC 311, un produit concentré huit fois et composé de polymère et de phosphonate, représentent tous deux de meilleures solutions en comparaison aux antitartres classiques. Présentant des avantages significatifs en termes de transport, d'entreposage, de contrôle des stocks et d'emballage, ils réduisent non seulement les coûts, mais également les émissions de CO 2 associées. Ces produits se démarquent également par leurs performances exceptionnelles en matière d'inhibition du tartre et leurs taux de dosage réduits par rapport aux formulations courantes.

Circular Carbon, le conseiller en environnement d'H 2 O Innovation, a réalisé une évaluation du cycle de vie de SpectraGuardMC 111, laquelle évaluation a permis de mettre en évidence des économies pouvant atteindre 1647 kg d'émissions de CO 2 par contenant de 1000 litres. Ces économies sont basées sur la réduction de la consommation de carburant en raison de la diminution du transport. Un seul contenant représente des économies équivalentes à l'empreinte carbone d'un véhicule de promenade moyen fonctionnant à l'essence sur plus de 4 200 kilomètres.

De plus, en accord avec ses objectifs en matière d'ESG et avec sa volonté de soutenir les Objectifs de développement durable des Nations Unies, H 2 O Innovation met continuellement en oeuvre différents moyens d'apporter des changements positifs à l'environnement. À titre d'exemple, la Société s'est engagée à planter des arbres dans le cadre de son partenariat avec One Tree Planted, un organisme environnemental à but non lucratif, pour chaque achat de ses antitartres à base de dendrimères. Depuis le début de ce partenariat, H 2 O Innovation a contribué à quatre grands projets à travers le monde.

« Les frais de transport à l'échelle mondiale ne cessent d'augmenter, le coût des emballages en plastique est en hausse et l'impact croissant des déchets plastiques sur l'environnement est de plus en plus préoccupant. En mesurant l'empreinte carbone de nos activités, nous garantissons à nos clients qu'ils ont fait le bon choix tant sur le plan environnemental que pour l'amélioration de leurs opérations et pour l'optimisation de leur investissement financier », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

