Stabilité géopolitique, croissance inclusive et sécurité énergétique sous les projecteurs à Riyad lors de la réunion spéciale du Forum économique mondial (FEM)

Riyad a invité aujourd'hui les dirigeants du monde entier lors de la réunion spéciale du Forum économique mondial (FEM) sur la collaboration mondiale, la croissance et l'énergie pour le développement afin d'organiser des dialogues francs et de définir des mesures audacieuses pour relever les défis géopolitiques, sociaux et économiques les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée.

Prenant la parole lors de cette réunion spéciale, Son Altesse Royale le prince Abdelaziz ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, ministre de l'Énergie de l'Arabie Saoudite, a déclaré qu'une transition énergétique juste et équitable ne pourra être achevée qu'en utilisant une gamme de sources d'énergie pour diversifier le marché mondial de l'énergie. L'accès à une énergie sûre et fiable, a-t-il ajouté, est essentiel pour permettre aux populations et aux communautés des pays émergents de parvenir à un développement économique significatif.

Lors d'une séance intitulée « Du nord au sud, d'est en ouest : reconstruire la confiance », Son Altesse le prince Fayçal ben Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du royaume, a modéré une discussion s'articulant sur la manière de relever les défis délicats via la coopération, en évoquant la nécessité de résoudre le problème de la crise humanitaire à Gaza à travers « un engagement réel en faveur d'une solution à deux États qui constitue une voie crédible et irréversible vers un État palestinien».

Au cours du premier forum ouvert du FEM organisé en dehors de Davos, Son Altesse Royale Reema Bandar Al-Saud, ambassadrice d'Arabie Saoudite aux États-Unis, s'est penchée sur l'éveil culturel du Royaume, déclarant : « en ce moment, ce que vous êtes en train de voir est une renaissance de ce pays amoureux de son patrimoine. »

De son côté, Son Excellence Adel Aljubeir, ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, a déclaré, abordant les progrès du plan Saudi Vision 2030 : « Nous voulons construire un pays diversifié, inclusif, basé sur la technologie, compétitif dans le monde et faisant partie du système commercial mondial ».

Au début de la première journée de la réunion spéciale, Son Excellence, le ministre Saoudien des Finances, S.E. Mohammed Aljadaan, a déclaré que pour une planification à long terme, les pays doivent faire preuve de réactivité face aux défis économiques en procédant à des ajustements en fonction des circonstances.

Entretemps, Son Excellence Abdullah Alswaha, ministre Saoudien des Communications et des Technologies de l'information, a évoqué le lien entre l'intelligence artificielle et la croissance économique, déclarant : « nous ne sommes pas à un point critique, mais à un tournant dans l'humanité», tout en soulignant comment l'Arabie saoudite est en train d'augmenter la diffusion de l'IA dans plusieurs secteurs.

Par ailleurs, Son Excellence Ahmed Al-Khateeb, ministre saoudien du Tourisme, a déclaré : « en l'espace de cinq ans uniquement, le secteur touristique Saoudien a presque doublé, passant de 35 milliards de dollars à 66 milliards de dollars, notre objectif étant d'atteindre 80 milliards de dollars cette année ».

Recevant les délégués à cet événement de deux jours, Son Excellence Fayçal Alibrahim, ministre saoudien de l'Économie et de la Planification, a accueilli les dirigeants mondiaux sur la « plateforme de croissance mondiale » qu'est devenue l'Arabie saoudite dans le cadre du plan Saudi Vision 2030. Il a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance de construire une économie mondiale plus inclusive « où chaque nation a la chance de prospérer, quels que soient sa richesse ou son statut ».

29 avril 2024 à 05:25

