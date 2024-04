Sustera devient un expert paneuropéen du cycle de vie des biens immobiliers ? La réflexion sur le cycle de vie est nécessaire pour une activité rentable et un avenir plus écologique





Sustera Group, expert en bien-être immobilier en Finlande et en Suède, est spécialisé dans l'accompagnement des clients tout au long du cycle de vie de leurs biens immobiliers. L'entreprise vise à accélérer le changement vers une construction plus durable et une gestion plus responsable des bâtiments, sous l'impulsion des réglementations de l'UE. Avec sa nouvelle stratégie, Sustera poursuivra des acquisitions stratégiques afin de s'implanter au Royaume-Uni, dans la région DACH et au Benelux. La nouvelle stratégie du groupe comprend également un objectif important de réduction de l'empreinte carbone, visant à réduire les émissions de CO 2 des clients de 1 million de tonnes d'ici 2028 grâce aux services de l'entreprise.

Pour soutenir cette stratégie de croissance, l'entreprise, anciennement appelée Raksystems, annonce son changement de marque en Sustera Group. Ce nouveau nom et le slogan « Sustera ? Buildings are for life » reflètent la nécessité de faire entrer les bâtiments dans une nouvelle ère plus durable.

« Dans le cadre de la nouvelle stratégie, notre objectif est de créer un groupe plus fort et plus unifié, avec le développement durable en son coeur, afin de soutenir notre croissance internationale. Cela profite également à nos clients, qui reçoivent tous les services liés au cycle de vie des bâtiments de la part d'un seul fournisseur », déclare Tuomas Qvick, directeur général de Sustera Group.

La durabilité au coeur des opérations

Les bâtiments représentent un défi majeur pour le climat. Ils sont responsables de 40 % de la consommation totale d'énergie et de 36 % des émissions de gaz à effet de serre. Selon la Commission européenne, il y a plus de 220 millions de bâtiments en Europe, dont plus d'un tiers ont plus de 50 ans et 75 % d'entre eux sont inefficaces sur le plan énergétique. Sustera vise à aider les propriétaires de bâtiments à relever ce défi tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments.

L'UE s'est engagée à devenir neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. La durabilité est un aspect de plus en plus important dans l'industrie du bâtiment, car les réglementations européennes et les législations locales sont de plus en plus strictes. Les propriétaires de biens immobiliers devront réfléchir à la manière dont l'efficacité énergétique et l'absence d'émissions s'appliquent à leurs activités. Des accords tels que la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) et les propositions législatives Fit for 55 exigent que les bâtiments réduisent considérablement les émissions tout en devenant plus sains pour les personnes.

« Les opérations durables ne sont plus un luxe supplémentaire ne concernant que certains bâtiments dans l'UE. Tous les bâtiments devront en effet s'adapter aux nouvelles réglementations et à la nouvelle taxonomie de l'UE. La réflexion sur le cycle de vie est nécessaire pour rentabiliser les activités et garantir un avenir meilleur et plus écologique. Et surtout, les bâtiments ont un impact considérable sur la santé et le bien-être de leurs occupants », ajoute M. Qvick.

Une croissance grâce à de nouveaux marchés européens

La nouvelle stratégie du groupe pour 2024-2028 comprend des plans ambitieux d'expansion sur de nouveaux marchés. En plus de renforcer sa présence dans la région nordique, Sustera poursuivra des acquisitions stratégiques afin de s'implanter au Royaume-Uni, dans la région DACH et au Benelux.

La société d'investissement à impact Trill Impact a acquis une participation majoritaire dans Raksystems en 2022. L'objectif commun est de faire de Sustera un acteur de premier plan dans le soutien aux bâtiments sains et efficaces, non seulement dans les pays nordiques, mais aussi au-delà.

« Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Sustera pour créer un expert paneuropéen du cycle de vie des biens immobiliers. Nous avons identifié le groupe comme un leader d'opinion dans le domaine du bien-être immobilier et des services de construction écologique et nous voyons un potentiel significatif pour entraîner des changements positifs dans l'efficacité énergétique et les conditions de l'air intérieur dans les bâtiments. Notre objectif est de tirer parti de notre expérience pour aider Sustera à se développer à l'échelle internationale et à devenir un acteur de premier plan dans son domaine en Europe », déclare Johan Lundén, associé de Trill Impact Advisory.

À propos de Sustera : Sustera est une société leader dans la gestion du cycle de vie des biens immobiliers, dont les racines dans la région nordique remontent à 1989. Avec plus de 700 professionnels dévoués, nous veillons à ce que les bâtiments augmentent leur valeur et deviennent plus durables. Notre vision est d'accélérer le changement vers une construction et une gestion des bâtiments plus durables.

Nous offrons des services d'experts tout au long du cycle de vie d'un bâtiment ; nous évaluons, étudions et réalisons des enquêtes. Nous donnons des conseils qui permettent d'éviter les problèmes et de réduire les coûts du cycle de vie des bâtiments, qu'ils soient neufs ou existants. Nous veillons à ce que les exigences de plus en plus strictes en matière de durabilité et d'efficacité énergétique soient respectées. Nous concevons, gérons et supervisons de manière professionnelle des projets à la fois de rénovation et de construction.

Sustera ? Buildings are for life. www.sustera.com

À propos de Trill Impact : Trill Impact est une société d'investissement pionnière qui gère environ 1,2 milliard d'euros d'actifs dans le cadre de ses stratégies d'investissement, Impact Private Equity, Impact Ventures et Microfinance, avec une équipe d'environ 55 professionnels expérimentés basés dans les pays nordiques, en Allemagne, au Luxembourg et aux États-Unis. Trill Impact vise à devenir une force de changement positif par le biais d'investissements privés à impact, offrant des rendements réels et un impact durable au profit des investisseurs, des entreprises et de la société dans son ensemble, et encourageant les autres à suivre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.trillimpact.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 avril 2024 à 07:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :