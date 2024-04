Hitachi Énergie annonce un investissement de plus de 140 millions de dollars dans la modernisation de l'usine de transformateurs de puissance de Varennes, et autres installations à Montréal, au Québec, Canada





Les projets de Varennes et de Montréal sont financés en partie par le gouvernement du Québec afin d'accélérer la mise en marché pour ainsi répondre à la hausse grandissante de la demande mondiale en matière de transition énergétique.

La mise en place d'un laboratoire d'essais d'avant-garde pour grands transformateurs de puissance, y compris le courant continu à haute tension (CCHT) et d'un centre d'ingénierie et de conception permettra la création de près de 70 emplois ainsi que l'expansion de la capacité.

MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - Hitachi Énergie a annoncé aujourd'hui un ambitieux projet visant la mise à niveau et la modernisation de son usine de transformateurs de puissance à Varennes, ainsi que d'autres installations à Montréal, afin de répondre à la demande croissante des clients en matière d'énergie durable en Amérique du Nord. Des projets de plus de 140 millions de dollars (environ 100 millions de dollars américains) dans la région de Montréal comprendront un financement du gouvernement du Québec par l'entremise d'Investissement Québec.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre des investissements récemment annoncés par Hitachi Énergie pour accroître sa capacité de fabrication de transformateurs à l'échelle mondiale, pour ainsi soutenir les plans à long terme et les efforts d'électrification.

L'installation de Varennes est le principal lieu de fabrication de grands transformateurs de puissance en Amérique du Nord pour Hitachi Énergie. Elle soutient les réseaux d'électricité nationaux et régionaux, et dessert des projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics. L'établissement d'un laboratoire d'essais de transformateurs sur place, à Varennes, constitue un élément essentiel des efforts déployés par l'entreprise pour répondre à la demande croissante de solutions énergétiques durables dans la province.

L'installation supplémentaire de 130 000 pieds carrés (environ 12 000 mètres carrés) soutiendra la certification des transformateurs de puissance fabriqués à Varennes, ce qui constitue une partie essentielle du processus d'acceptation finale pour les clients. Le laboratoire d'essais devrait être achevé d'ici la fin de 2027. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large du Québec visant à atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'énergie, notamment la nécessité de produire plus de 150 térawattheures (TWh) d'énergie additionnelle pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, soit environ le double de ce que le Québec consomme aujourd'hui.

« L'usine de Varennes constitue l'une des pierres angulaires de notre présence au Canada, et sa réussite est le fruit du travail de nos employés talentueux et dévoués », a déclaré Jean-François Chouinard, directeur d'usine de transformateurs de grande puissance chez Hitachi Énergie.

« À Hitachi Énergie, nous travaillons sans relâche pour accroître notre empreinte et nos capacités mondiales afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients à moyen et à long terme. Outre nos investissements mondiaux, le soutien du gouvernement du Québec nous permettra de répondre à la demande croissante de transformateurs à l'échelle de l'Amérique du Nord pour ainsi soutenir les secteurs à forte croissance, notamment les énergies renouvelables, les centres de données et l'électrification industrielle, cela au moment où le Québec renforce son rôle clé dans le cadre de la transition énergétique », a affirmé Carla Vicente, directrice générale nationale pour le Canada.

L'usine de Varennes conçoit et fabrique une vaste gamme de transformateurs de qualité supérieure, notamment de grands transformateurs élévateurs de puissance, des autotransformateurs à très haute tension, des bobines d'inductance et des transformateurs pour compensateurs statiques et systèmes de transmission en courant continu à haute tension (CCHT). La capacité de fabrication du site varie de 100 à 1 200 mégavolts-ampères (MVA) avec une tension de fonctionnement pouvant atteindre 800 kilovolts (kV), soit l'une des plus élevées au monde.

Les transformateurs jouent un rôle clé dans l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, permettant un transport et une distribution efficaces de l'électricité. Ils constituent un élément clé pour des applications telles que l'intégration des énergies renouvelables, l'interconnexion des réseaux, l'alimentation des centres de données et l'électrification des transports, facilitant ainsi la décarbonation des systèmes énergétiques.

L'usine de fabrication de l'entreprise située à Varennes est en exploitation depuis 1971, et constitue l'un des principaux sites de fabrication d'équipement de réseaux électriques dans la région métropolitaine de Montréal. L'installation couvre plus de 300 000 pieds carrés (près de 30 000 mètres carrés) et emploie environ 330 personnes.

Hitachi Énergie Canada emploie plus de 550 ingénieurs et employés de fabrication hautement qualifiés dans ses trois installations situées à Varennes, à Montréal et à Québec, et compte plus de 1 000 employés à l'échelle du Canada.

À propos d'Hitachi Énergie

Hitachi Energy Ltd. est un chef de file technologique mondial voué à la promotion d'un avenir énergétique durable pour tous. Servant ses clients des services publics et des secteurs de l'industrie et des infrastructures, l'entreprise offre des solutions et des services d'avant-garde dans toute la chaîne de valeur. En collaboration avec ses clients et ses partenaires, elle met en oeuvre des technologies novatrices et favorise la transformation numérique nécessaire pour accélérer la transition énergétique vers un avenir neutre en carbone. Elle fait progresser le système énergétique mondial afin de le rendre plus durable, plus flexible et plus sûr, tout en établissant un juste équilibre entre les valeurs sociales, environnementales et économiques. Hitachi Énergie est forte d'une expérience avérée et dispose d'une base installée inégalée dans plus de 140 pays. Avec son siège social établi en Suisse, la société emploie environ 40 000 personnes dans 90 pays et génère des volumes d'affaires d'environ 10 milliards de dollars américains.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

À propos d'Hitachi, Ltd.

Hitachi est le moteur de l'innovation sociale, façonnant une société durable au moyen des données et de la technologie. Nous relevons les défis des clients et de la société grâce aux solutions Lumada en tirant parti des technologies de l'information, des technologies opérationnelles et des produits. Hitachi exerce ses activités dans trois secteurs d'activité : « Services et systèmes numériques » - soutenir la transformation numérique de nos clients; « Énergie verte et mobilité » - contribuer à une société décarbonée grâce à des systèmes énergétiques et ferroviaires, et « Industries connectives » - interrelier les produits grâce à la technologie numérique pour offrir des solutions dans divers secteurs industriels. Animés par le numérique, l'environnement et l'innovation, nous visons la croissance dans une démarche de cocréation avec nos clients. Les revenus de la société, regroupant trois secteurs, pour l'exercice 2023 (clos le 31 mars 2024) ont totalisé 8 564,3 milliards de yens. La société compte 573 filiales consolidées et environ 270 000 employés dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur Hitachi, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à l'adresse https://www.hitachi.com.

SOURCE Hitachi Énergie

29 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :