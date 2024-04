La technologie AMMONIA to H2POWER de H2SITE reçoit une approbation de principe de Lloyd's Register





Le craquage de l'ammoniac prend de l'ampleur en tant que vecteur potentiel de l'hydrogène pour les applications embarquées et ce système est basé sur les membranes sélectives de l'hydrogène de H2SITE qui surmontent les limites thermodynamiques de la réaction de craquage de l'ammoniac en récupérant l'hydrogène en continu et en entraînant une conversion pratiquement complète de l'ammoniac et des rendements plus élevés à des températures plus basses, réduisant ainsi la consommation globale d'énergie et l'empreinte carbone.

Dans le cadre de l'attribution de l'approbation de principe, l'évaluation de la conception et de l'arrangement comprenait un examen global des aspects fondamentaux de la conception et de la conformité aux règles et règlements de LR pour la classification des navires utilisant des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair. Une évaluation préliminaire des règles a été entreprise, suivie d'une évaluation des risques visant à garantir que les risques découlant de l'utilisation de l'ammoniac et de l'hydrogène sont pris en compte conformément à la procédure ShipRight pour la certification fondée sur les risques de LR.

H2SITE a démontré sur le plan opérationnel sa technologie de conversion de l'ammoniac en hydrogène en novembre dernier lorsque le navire Bertha B de Zumaia Offshore a embarqué la technologie AMMONIA to H2POWER, validant ainsi ses performances dans des conditions réelles en mer.

« Nous sommes fiers d'avoir franchi ce jalon important, car il valide la conception et la sécurité de notre technologie embarquée de craquage de l'ammoniac pour la décarbonation des applications maritimes à base de réacteurs à membrane. Après avoir mis en service notre première unité de craquage et de pile à combustible l'année dernière à bord du navire ravitailleur Bertha B, nous développons aujourd'hui la technologie et concevons des unités à l'échelle MW », déclare Jose Medrano, directeur technique, H2SITE.

Ces systèmes AMMONIA to H2POWER seront intégrés à la fois aux systèmes de propulsion et aux unités de puissance auxiliaires pour desservir un large éventail d'embarcations, plateformes offshore, pétroliers et navires-citernes pour gaz.

Mark Darley, responsable des opérations, Lloyd's Register, ajoute : « La technologie AMMONIA to H2POWER de H2SITE représente une opportunité prometteuse pour les armateurs de convertir l'ammoniac et d'autres matières premières telles que le méthanol, en hydrogène à bord de leurs navires sans utiliser de technologie supplémentaire de séparation des gaz ».

« Nous sommes heureux d'attribuer cette approbation de principe à cette nouvelle solution, et nous restons déterminés à travailler avec la chaîne de valeur maritime pour fournir des solutions énergétiques zéro émission capables de contribuer à un avenir plus vert et plus durable. »

À propos de H2SITE

H2SITE a été créé en 2020 et dispose d'une technologie exclusive de réacteurs et de séparateurs pour la conversion de différentes matières premières en hydrogène, parmi lesquelles l'ammoniac, le méthanol ou le gaz synthétique, en plus de la séparation de l'hydrogène à partir de mélanges gazeux à faible concentration pour des applications dans des cavités salines ou de l'hydrogène géologique.

À propos de Lloyd's Register

Composé des conseillers maritimes de confiance travaillant en partenariat avec les clients pour stimuler la performance dans l'ensemble de l'économie océanique, Lloyd's Register (LR) est un groupe mondial de services professionnels spécialisé dans l'ingénierie et la technologie marines. Avec un héritage remontant à plus de 260 ans jusqu'à la création de la première société de classification marine au monde, LR se consacre à l'établissement et à l'amélioration des normes de sécurité des navires.

Aujourd'hui, nous sommes l'un des principaux fournisseurs de services de classification et de conformité aux industries marines et offshore, aidant nos clients à concevoir, construire et exploiter leurs actifs à des niveaux acceptés de sécurité et de conformité environnementale. Nous fournissons également des conseils, un soutien et des solutions sur la performance de la flotte, l'optimisation de la flotte et l'optimisation du trajet, améliorant ainsi les capacités numériques de nos clients. Nos solutions numériques sont utilisées par plus de 20 000 navires.

Dans la course au zéro émission, nos recherches, notre expertise technique et nos innovations soutiennent une transition énergétique maritime sûre et durable.

Lloyd's Register Group est détenu en exclusivité par la Lloyd's Register Foundation, une organisation caritative mondiale politiquement et financièrement indépendante qui promeut la sécurité et l'éducation.

