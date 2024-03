Techman Robot fait progresser la fabrication intelligente au salon Global Industrie en France





PARIS, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Techman Robot s'apprête à dévoiler sa technologie de pointe en matière de robots collaboratifs lors du prochain salon Global Industrie en France. Cet événement marque une étape importante dans la fourniture de solutions de fabrication intelligente de pointe sur le marché européen.

Solution d'IA intégrée Omniverse avec NVidia

Doté de capacités d'IA avancées et de systèmes de vision sophistiqués, Techman Robot fusionne de manière transparente la vision industrielle conventionnelle et les technologies basées sur l'IA. Cette intégration offre un éventail complet de solutions visuelles, englobant le positionnement, la mesure, l'identification des défauts, la reconnaissance optique des caractères et la reconnaissance des codes-barres, QR codes et Datamatrix. Désormais, Techman Robot coopère également avec Omniverse de NVidia pour créer des objets virtuels afin d'améliorer la formation des modèles d'IA et d'économiser jusqu'à 70 % du temps d'entraînement. La gamme d'applications de Techman Robot s'étend de l'assemblage automatisé et de l'inspection des défauts à la palettisation intelligente, pour aboutir à la manutention des produits par des bras robotisés en tandem sur des robots mobiles autonomes (AMR), rationalisant ainsi les opérations de la chaîne de production.

Personnalisez votre propre IHM - TM Craft

TM Craft permet aux intégrateurs de personnaliser entièrement les interfaces homme-machine (IHM), ce qui permet une intégration transparente des cobots adaptée aux spécifications de l'utilisateur final. Avec TM Craft, les intégrateurs ont la possibilité de concevoir des IHM qui répondent précisément aux besoins opérationnels uniques de chaque application. Cette personnalisation garantit que les utilisateurs finaux peuvent utiliser le cobot sans effort, ce qui réduit les obstacles opérationnels et maximise l'efficacité. En plaçant le contrôle entre les mains des intégrateurs, TM Craft facilite le fonctionnement intuitif des cobots, ce qui stimule la productivité et améliore l'expérience de l'utilisateur dans divers secteurs d'activité. Avec ses solutions IHM personnalisables, TM Craft représente une avancée significative dans l'intégration des cobots, offrant une adaptabilité et une facilité d'utilisation inégalées pour les utilisateurs finaux.

Techman Robot s'adapte aux industries et aux marchés français

Destiné aux secteurs de l'automobile et de l'électronique, ainsi qu'à la fabrication de semi-conducteurs et de batteries, le portefeuille de robots collaboratifs à intelligence artificielle de Techman Robot s'étend des modèles polyvalents à charge utile légère aux modèles robustes à charge utile moyenne-haute. Le robot phare TM25S est spécialement conçu pour gérer la palettisation et la manutention de produits lourds, propulsant les industries vers l'accomplissement de la fabrication intelligente.

En collaboration avec Gessmann, les experts régionaux de l'intégration d'AMR, Techman Robot s'apprête à mettre en évidence la fusion des synergies d'un robot collaboratif et d'un AMR, adaptée aux opérations de transfert de boîtes avec détection par caméra. La fonction TM Landmark, exclusive à Techman Robot, assure des recalages dynamiques de la position du bras du robot par rapport à des points environnementaux critiques, en maintenant une orientation spatiale 3D précise, tout en préservant la sécurité.

L'expansion stratégique de Techman Robot sur le marché français est soulignée par sa participation à l'exposition Global Industrie, qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Le partenariat avec Gessmann France pour l'intégration de Mobile Cobot (Cobot + AMR), associé à l'expansion du réseau européen, démontre le potentiel illimité de fournir au marché français une solution d'automatisation solide.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2370651/Techman_Robot_and_Gessmann_France_are_collaborating_on_the_integration_of_cobots_and_AMRs__while_exp.jpg

25 mars 2024 à 07:18

