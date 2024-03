En cette Journée mondiale de l'eau, le gouvernement du Canada annonce le financement de nouveaux projets communautaires pour protéger l'eau douce





REPENTIGNY, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - En cette Journée mondiale de l'eau, le Canada se joint à plusieurs autres pays pour souligner l'importance de protéger et de conserver notre patrimoine d'eau douce. Le Canada abrite 20 p. 100 des réserves mondiales d'eau douce. Des lacs et des rivières en santé sont essentiels pour les Canadiens, les communautés et les entreprises de tout le pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un financement de plus de 800 000 dollars pour de nouveaux projets et des initiatives en cours, dans le cadre du Programme Interactions communautaires. S'inscrivant sous le Plan d'action Saint-Laurent (2011-2026), le Programme Interactions communautaires soutient la réalisation de projets communautaires qui visent à conserver la biodiversité, à favoriser la pérennité des usages et à améliorer la qualité de l'eau du Saint-Laurent. Les investissements dans ces projets communautaires pour l'eau douce se traduiront par des résultats mesurables et positifs pour l'environnement qui bénéficieront à long terme aux générations futures du Canada.

Parmi les bénéficiaires qui obtiendront du financement, on compte les suivants :

Le Comité ZIP des Seigneuries a reçu 200 000 dollars pour mener des activités d'arrachage et de plantations d'arbustes pour contrer le roseau commun, une espèce végétale exotique envahissante (EVEE) présente à l'Île- Lebel , Repentigny .

, . Le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent a reçu 97 000 dollars pour mener des actions de contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ainsi que des activités de restauration et de revégétalisation, dans le but d'améliorer la qualité de l'eau du marais et de protéger la biodiversité de L'Île-Perrot.

Le Conseil des Abénakis d' Odanak a reçu plus de 75 000 dollars pour mener la deuxième phase du projet pour construire un ruisseau, dans le but de rehausser le niveau de l'eau afin d'améliorer la circulation de la perchaude et d'augmenter ainsi la superficie de son habitat.

Le Programme Interactions communautaires est administré conjointement par Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec.

L'Agence canadienne de l'eau met en oeuvre le Plan d'action sur l'eau douce du Canada, qui soutient des mesures régionales ciblées pour protéger les plans d'eau douce ayant une importance nationale au Canada, y compris le Saint-Laurent.

L'appel à applications du Programme Interactions communautaires est présentement ouvert. Les organismes intéressés ont jusqu'au 10 avril 2024 pour envoyer leur proposition. Pour plus de renseignements sur comment faire une demande ou les critères d'admissibilités, veuillez visiter le site Web du Plan d'action Saint-Laurent.

Citations

« Le Saint-Laurent est au coeur de la vie sociale, économique et culturelle des Québécoises et Québécois et il est leur principale source d'eau potable. Son écosystème et ses habitats uniques nous rappellent l'importance de soutenir des projets communautaires pour préserver la biodiversité et protéger l'eau douce au Canada. Grâce au Programme Interactions communautaires, les collectivités, partenaires et intervenants mettent en place des actions concrètes autour d'un but commun : améliorer l'écosystème du Saint-Laurent. Cette collaboration permet la réalisation de projets durables et mesurables maintenant et à plus long terme. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les aménagements fauniques aux marais d'Odanak permettent de rendre accessible et d'améliorer les habitats de reproduction et de croissance de la perchaude, contribuant ainsi aux efforts de restauration de sa population dans le lac Saint-Pierre. Ces travaux, quoiqu'essentiels, doivent impérativement être réalisés dans un mouvement collectif visant la saine utilisation des habitats naturels du lac Saint-Pierre et de sa plaine inondable. »

- Théo Allart, chargé de projet au Bureau Environnement et Terre d'Odanak

« Nous sommes ravis que le ministre Guilbeault ait choisi Repentigny pour dévoiler des investissements supplémentaires d'une telle importance, visant à préserver, restaurer et valoriser les usages durables et la qualité de l'eau du Saint-Laurent. Notre fleuve, symbole de notre héritage commun, est une source de fierté pour nous à Repentigny, offrant une richesse naturelle pour le bien-être de nos concitoyens ainsi que des possibilités économiques et de mobilité. L'annonce d'aujourd'hui marque un engagement fort du gouvernement fédéral envers cette vision, et nous en sommes très heureux. »

- Nicolas Dufour, maire de Repentigny

« Grâce au leadership du Comité ZIP des Seigneuries, la communauté a pu planifier le contrôle d'une colonie de roseau commun de 3,54 hectares dans un écosystème prioritaire du sud de Lanaudière. Les résultats sont à ce jour très prometteurs puisqu'à l'été 2023, la superficie de la colonie avait déjà réduit de 62 p. 100. »

- Sophie Lemire, directrice générale du Comité ZIP des Seigneuries

« RécréoNature Repentigny contribue à favoriser le rapprochement des visiteurs de ses installations avec la nature, et ce, à tous les jours. On vit quotidiennement un intérêt grandissant pour les amateurs de plein air tant pour les Sentiers de la Presqu'île avec nos sentiers dans des milieux humides que pour le Parc de l'Île-Lebel et le Parc Saint-Laurent qui favorisent un contact privilégié avec le fleuve Saint-Laurent. L'annonce d'aujourd'hui du ministre Steven Guilbeault contribue grandement à nos objectifs. Nous en sommes reconnaissants. »

- Julien Gariépy, président de RécréoNature Repentigny

Faits en bref

Le budget de 2023 prévoyait 650 millions de dollars sur 10 ans, à compter de 2023-2024, pour appuyer des travaux de surveillance, d'évaluation et de remise en état dans les Grands Lacs, le lac Winnipeg , le lac des Bois, le fleuve Saint-Laurent , le fleuve Fraser, le fleuve Wolastoq/Saint-Jean, le fleuve Mackenzie et le lac Simcoe .

, le lac des Bois, le fleuve , le fleuve Fraser, le fleuve Wolastoq/Saint-Jean, le fleuve Mackenzie et le lac . Par le biais de l'Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent (2011-2026) aussi connu sous le nom de Plan d'action Saint-Laurent , les gouvernements du Canada et du Québec ont accordé plus de 8,7 millions de dollars à plus de 125 projets visant l'amélioration de l'écosystème du Saint-Laurent , par l'entremise du Programme Interactions communautaires.

(2011-2026) aussi connu sous le nom de Plan d'action , les gouvernements du Canada et du Québec ont accordé plus de 8,7 millions de dollars à plus de 125 projets visant l'amélioration de l'écosystème du , par l'entremise du Programme Interactions communautaires. Le programme Interactions communautaires soutient des projets qui visent à: sensibiliser le public et favoriser des changements de comportement; élaborer des plans d'intervention ou d'études sur le terrain et à mettre en oeuvre les actions appropriées; protéger ou restaurer la biodiversité du Saint-Laurent ; favoriser la participation de la communauté dans la réalisation de projets environnementaux.



