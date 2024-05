Power Sustainable et Great-West Lifeco annoncent un partenariat stratégique





MONTRÉAL et WINNIPEG, Manitoba, le 6 mai 2024 /CNW/ - Power Sustainable Manager Inc. (« Power Sustainable »), un gestionnaire d'investissement dédié aux solutions climatiques, et Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») ont annoncé ensemble aujourd'hui la conclusion d'une entente de nouveau partenariat stratégique à long terme. Ce partenariat continu permettra à Power Sustainable d'accélérer sa croissance et sa percée sur les marchés des placements privés et des infrastructures durables, tout en soutenant la stratégie de création de valeur de Lifeco dans le cadre d'une transition responsable.

A la suite de cette transaction, Lifeco est devenue un actionnaire minoritaire de Power Sustainable, avec une participation de près de 20 % sur une base entièrement diluée. Au cours des mois et des années à venir, Lifeco investira dans certains fonds dans le cadre des stratégies d'investissements de Power Sustainable. Power Corporation du Canada reste l'actionnaire de contrôle de Power Sustainable à la suite de cette transaction.

« Je suis ravi de lancer ce partenariat stratégique avec Great-West Lifeco, a déclaré Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable. Chez Power Sustainable, nous ciblons à la fois des rendements compétitifs et des résultats positifs en matière de développement durable pour chacun de nos investissements. Great-West Lifeco est le partenaire idéal pour notre prochaine phase de croissance. »

« Nous sommes ravis de conclure un partenariat stratégique avec Power Sustainable, alors que Lifeco continue d'élargir ses investissements sur le marché privé dans le domaine des placements privés et des infrastructures durables », a déclaré Raman Srivastava, vice-président exécutif et directeur mondial des investissements chez Great-West Lifeco. « L'expertise de Power Sustainable dans le domaine des investissements durables offrira un ensemble plus diversifié d'options d'investissement aux clients et à notre compte général. »

A la suite de ce partenariat stratégique, Raman Srivastava a rejoint le conseil d'administration de Power Sustainable.

Ce nouveau partenariat stratégique s'appuie sur la collaboration antérieure entre Power Sustainable et Lifeco, y compris les engagements de plus d'un milliard de dollars canadiens des sociétés du groupe Lifeco à l'égard des stratégies de crédit d'infrastructure, d'investissement de placement privés pour le secteur agroalimentaire en Amérique du Nord et d'infrastructure énergétique de Power Sustainable

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'investissement dédié aux solutions climatiques qui finance des entreprises et des projets visant à la fois des rendements compétitifs et des résultats positifs en matière de développement durable. La firme permet à des investisseurs institutionnels d'investir dans des actifs alternatifs afin d'accélérer et de mettre à l'échelle des solutions durables dans de nombreux secteurs.

Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille spécialisée dans les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Power Corporation détient des participations dans des sociétés financières de premier plan dans les domaines de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, y compris un portefeuille de plateformes d'investissement en actifs alternatifs.

Avec un actif sous gestion de 3,8 milliards de dollars canadiens (au 31 mars 2024), Power Sustainable a pour mission de catalyser les capitaux vers l'adoption de solutions mondiales propres.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Société de portefeuille internationale de services financiers dont le siège est au Canada, Great?West Lifeco Inc. a des intérêts dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Les sociétés de Great-West Lifeco exercent leurs activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower et Irish Life. Au début de l'année 2024, ces entreprises comptaient plus de 32 250 employés, 106 000 conseillers et des milliers de partenaires de distribution, au service d'environ 40 millions de clients.

Great-West Lifeco est cotée à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO et est membre du groupe de sociétés Power Corporation. Pour en savoir plus, visitez le site greatwestlifeco.com.

