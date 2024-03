Longueuil se réjouit de la confirmation de l'interdiction des vols de nuit à l'aéroport de Saint-Hubert





LONGUEUIL, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, se réjouit de la décision du ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, d'interdire les vols de nuit à l'Aéroport métropolitain de Montréal (anciennement l'aéroport de Saint-Hubert) dès le 1er avril prochain, à la suite d'une demande officielle déposée par l'aéroport en 2023 et appuyée par la Ville de Longueuil. L'interdiction vise les avions Boeing 737 opérés par Chrono Aviation et s'appliquera de 23h à 7h.

« Une fois de plus, la nouvelle ère de collaboration continue de porter ses fruits à Longueuil! Le 2 février 2023, lors de l'annonce de l'entente conclue entre la Ville et l'aéroport sur les paramètres d'acceptabilité sociale devant guider le développement de l'aéroport, nous nous sommes entendus pour que soient interdits les vols de nuit commerciaux dès le 1er avril 2024. Suivant une demande officielle de l'aéroport, le ministre Rodriguez a donné son feu vert au cours des derniers jours. Je tiens à saluer l'écoute et l'ouverture du ministre dans ce dossier face aux préoccupations citoyennes. On peut dire que c'est une victoire pour la Ville et l'aéroport, mais ce l'est surtout pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens de la Rive-Sud. Je suis très heureuse de cette décision, qui s'appuie sur les recommandations émises par l'Office de participation publique de Longueuil (OPPL) dans son rapport de novembre 2022 et qui constituait également l'un des engagements phares de mon équipe et moi », s'est réjouie la mairesse, Catherine Fournier.

« La fin des vols de nuit était demandée par les citoyens et les citoyennes de l'arrondissement de Saint-Hubert depuis de nombreuses années. Nos représentations ont permis de mener à la confirmation de cette interdiction. Cela démontre que nous avons un réel pouvoir d'influence au niveau municipal, que nous pouvons amener des changements concrets hors de notre juridiction, et que nous devons continuer à l'exercer pleinement » a ajouté Geneviève Héon, conseillère municipale du district du Vieux-Saint-Hubert-de la Savane et responsable des dossiers de l'aéroport et du développement du pôle de la zone d'innovation aérospatiale.

