Hitachi collabore avec NVIDIA pour accélérer la transformation numérique grâce à l'IA générative

Cette collaboration associe le leadership d'Hitachi en matière de produits et services critiques dans le monde physique à l'expertise de NVIDIA dans les plateformes d'IA

TOKYO, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Hitachi, Ltd. (TSE:6501) a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec NVIDIA pour accélérer l'innovation sociale et la transformation numérique en associant les solutions de domaine d'Hitachi en technologies opérationnelles (OT) et son leadership dans des secteurs clés tels que l'énergie, la mobilité et les systèmes connectés à l'expertise de NVIDIA en matière d'IA générative.

L'IA générative a eu un impact considérable sur les entreprises et les consommateurs, entraînant une nouvelle vague de transformation numérique, qui promet de redéfinir les expériences produit et d'offrir un nouveau niveau d'efficacité aux organisations. Grâce à cette collaboration, l'IA générative sera désormais étendue à la sphère industrielle en capturant de vastes quantités de données générées dans le monde de l'OT - à partir de divers capteurs, appareils et machines industrielles - et appliquées pour rationaliser les performances, obtenir des informations et permettre aux organisations d'automatiser des actions qui n'étaient pas possibles auparavant.

Hitachi, en collaboration avec NVIDIA, sélectionnera une équipe de direction et créera un centre d'excellence en IA (CoE) et, conformément aux étapes stratégiques, développera et commercialisera des solutions sectorielles qui intègrent les connaissances d'Hitachi dans le domaine de l'OT avec les logiciels d'IA et les technologies GPU avancées de NVIDIA. Hitachi investira dans l'expansion de la formation des ingénieurs sur les plateformes logicielles NVIDIA, notamment CUDAtm, NVIDIA AI Enterprise *1, Omniverse tm*2 et Modulus*3, entre autres mesures de collaboration. Ces efforts ouvriront la voie à de nouvelles innovations qui profiteront directement à la société.

Contexte

L'IA générative a démontré de manière tangible qu'elle améliorait la performance des organisations en automatisant les tâches, en créant des gains d'efficacité et en améliorant les produits et les services. Grâce à son impact remarquable, l'IA générative a été largement adoptée dans tous les secteurs, devenant une technologie essentielle pour l'innovation et la croissance et un catalyseur de solutions transformatrices.

La plateforme informatique accélérée de NVIDIA prend en charge les modèles de langage à grande échelle et la génération créative, et ses capacités technologiques avancées en matière de logiciels d'IA et de simulation contribuent à l'innovation dans tous les secteurs, de l'énergie à la fabrication en passant par la découverte de médicaments.

Avec environ 320000*4 employés à travers le monde, Hitachi est un leader établi dans les technologies de l'information (IT), les technologies opérationnelles (OT) et les produits pour le monde physique, y compris les solutions avancées pour les secteurs de l'énergie, de la mobilité et de l'industrie. En mai 2023, Hitachi a lancé son centre avancé d'IA générative pour promouvoir l'utilisation sûre et efficace de l'IA générative à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise*5. Hitachi a déployé avec succès l'IA générative dans de nombreux cas d'utilisation pour stimuler l'innovation et améliorer l'efficacité et la productivité des employés et des clients. Grâce à ces efforts, Hitachi a mis en oeuvre plus de 100 projets au Japon et dans le monde entier, permettant d'améliorer la résolution des problèmes et l'innovation à l'aide de l'IA générative. De plus, pour accélérer la transformation de l'IA, Hitachi créera et hébergera un environnement fonctionnant à l'aide de l'informatique accélérée de NVIDIA et développera une plate-forme commune pour l'IA générative qui incorpore la connaissance du domaine et les atouts d'Hitachi en matière de développement de logiciels.

« Depuis sa création, Hitachi s'est engagé à résoudre les problèmes rencontrés par les clients et la société en se basant sur notre philosophie de « contribuer au développement de la société grâce à la mise au point de technologies et de produits de qualité supérieure », a déclaré Toshiaki Tokunaga, vice-président exécutif et directeur exécutif, Directeur général de la division Systèmes et services numériques chez Hitachi. » Grâce à cette nouvelle collaboration passionnante avec NVIDIA, nous espérons que l'expertise approfondie d'Hitachi dans les industries stratégiques associée à la pile d'IA générative de NVIDIA nous permettra de résoudre des problèmes complexes du monde réel, accélérant ainsi l'innovation sociale pour des résultats sociétaux révolutionnaires. »

« L'IA générative pousse les entreprises à trouver les outils les plus récents et les plus performants pour répondre aux impératifs de productivité, d'efficacité et d'automatisation'», a déclaré Jay Puri, Jay Puri, vice-président exécutif des opérations de terrain au niveau mondial chez NVIDIA. « Les technologies combinées d'Hitachi et de NVIDIA peuvent stimuler la prochaine vague de transformation numérique, permettant aux entreprises de repousser les limites de la fabrication et de l'industrialisation. »

À propos de la collaboration

1. Simulation et optimisation industrielles de nouvelle génération

Hitachi a élaboré une vision audacieuse pour des projets qui vont au-delà du conventionnel. Plus précisément, en utilisant NVIDIA Omniverse, une plate-forme permettant de connecter et de développer des applications OpenUSD, et NVIDIA Modulus, un cadre permettant de construire, de former et d'affiner les modèles d'apprentissage physique-machine, Hitachi peut développer la simulation et l'optimisation de divers actifs et processus pour des domaines essentiels tels que l'énergie et le transport dans un environnement de jumeau numérique. Les résultats peuvent ensuite être reflétés dans le monde réel, ce qui permet le développement collaboratif de solutions à grande échelle qui peuvent, par exemple, accélérer la transition vers l'énergie verte, permettre de nouvelles innovations dans le domaine des soins de santé ou renforcer la sécurité des systèmes de transport, tout en confirmant et en améliorant leur efficacité.

2. Solutions d'IA industrielles Hitachi sur NVIDIA AI Enterprise

La bibliothèque de solutions d'IA d'Hitachi Lumada, qui a permis à Hitachi de créer de la valeur dans divers secteurs, sera également intégrée aux plateformes NVIDIA AI Enterprise et Modulus. Tirant parti des capacités de conception et d'ingénierie numérique d'Hitachi, ces solutions permettront aux clients de divers secteurs, notamment les transports, l'énergie, l'industrie et la finance, d'accélérer l'innovation, d'améliorer leurs offres et de créer une nouvelle gamme de solutions intelligentes et centrées sur l'IA.

3. Développement d'un nouveau portefeuille de solutions d'IA « Hitachi iQ »

Grâce à cette collaboration, Hitachi Vantara lancera la première offre du portefeuille Hitachi iQ. La nouvelle offre sera certifiée NVIDIA DGX BasePOD*6, ce qui permettra aux clients de disposer d'une solution intégrée entièrement certifiée, reposant sur l'infrastructure NVIDIA DGX*7 et un stockage hautement fiable. Proposée à travers plusieurs modèles de consommation, Hitachi Vantara fournira aux clients des mécanismes leur permettant de consommer juste ce dont ils ont besoin, tout en améliorant les performances sur site et en permettant un meilleur retour sur investissement de leur infrastructure de stockage et de données basée sur l'IA. Hitachi iQ lancera également une offre NVIDIA HGX haut de gamme, alimentée par les GPU NVIDIA H100 Tensor Core, ainsi qu'un ensemble d'offres PCIe de milieu de gamme, comprenant les GPU NVIDIA H100 Tensor Core et L40S*8. En complément de ces produits, Hitachi Vantara proposera également NVIDIA AI Enterprise, une plate-forme logicielle comprenant des outils et des frameworks d'IA de qualité professionnelle. Enfin, Hitachi Vantara proposera un nouveau noeud de stockage accéléré de génération 5 utilisant la technologie de stockage Hitachi Content Software for File, qui lui permettra de fournir des solutions de stockage extrêmement rapides pour les charges de travail complexes liées à l'IA. Le portefeuille iQ d'Hitachi Vantara devrait être disponible au premier trimestre de l'exercice 2024.

Grâce à cette collaboration, Hitachi poursuivra son ambition audacieuse de créer un impact considérable à l'échelle mondiale et de contribuer à l'avènement d'une société durable.

*1 NVIDIA AI Enterprise? https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/

*2 Omniverse? https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/

*3 Modulus? https://developer.nvidia.com/modulus

*4 au 31 mars 2023; environ 260 000 au 31 décembre 2023.

*5 Communiqué de presse « Hitachi Establishes New "Generative AI Center" to Accelerate Value Creation and Improve Productivity in the Lumada business by promoting the use of Generative AI » https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2023/05/0515.html

*6 NVIDIA DGX BasePOD? https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-basepod/

*7 NVIDIA DGX ? https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-platform/

*8 GPU L40S? https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-platform/

Exposition à la « Conférence IA GTC 2024 »

Hitachi Vantara est un Sponsor Argent de GTC 2024, la première conférence mondiale sur l'ère de l'IA, qui se tiendra du 18 au 21 mars dans un format hybride à San Jose et Virtual, aux États-Unis. Nous présenterons l'innovation à travers les données, les infrastructures et les services qui permettent des expériences et des applications client avancées grâce à l'IA.

https://www.hitachivantara.com/en-us/company/events-webinar/nvidia-2024.html

À propos d'Hitachi, Ltd.

Hitachi mène des activités d'innovation sociale, créant une société durable grâce à l'utilisation des données et de la technologie. Nous résolvons les problèmes des clients et de la société grâce à des solutions Lumada qui s'appuient sur les technologies de l'information, les technologies opérationnelles et les produits. Hitachi opère sur la base de la structure commerciale « Systèmes et services numériques », qui soutient la transformation numérique de nos clients ; « Énergie verte et mobilité », qui contribue à une société décarbonée grâce à des systèmes énergétiques et ferroviaires, et « Industries de connexion », qui connecte les produits par le biais de la technologie numérique pour fournir des solutions dans divers secteurs d'activité. En misant sur le numérique, l'écologie et l'innovation, nous visons la croissance par la co-création avec nos clients. Le chiffre d'affaires consolidé de la société au titre de l'exercice 2022 (clos le 31 mars 2023) s'est élevé à 10 881,1 milliards de yens, avec 696 filiales consolidées et environ 320 000 employés dans le monde. Pour plus d'informations sur Hitachi, veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse suivante https://www.hitachi.com .

