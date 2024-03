Uniphore dévoile une mise à jour de sa solution d'analyse des interactions basée sur l'IA générative





Uniphore, l'une des plus importantes entreprises natives de l'IA au monde, a annoncé une mise à jour majeure de sa solution d'analyse U-Analyze, qui s'appuie sur sa plateforme d'IA multimodale de pointe destinée aux entreprises pour aider les clients à accéder efficacement aux données et à répondre à leurs besoins en matière d'IA.

La nouvelle version d'U-Analyze, alimentée par l'IA générative, répond directement au besoin croissant qu'ont les entreprises internationales de tirer parti de la puissance de l'IA et de leurs propres données. En s'appuyant sur les conversations avec les clients, qu'elles soient en format textuel, vocal ou vidéo, les dirigeants peuvent prendre des décisions éclairées, opportunes et fondées sur des données afin de révolutionner l'expérience de leurs clients ainsi que les performances des agents.

Cette annonce constitue une étape mûrement réfléchie qui fait suite à l'introduction de la solution révolutionnaire U Capture d'Uniphore, une solution native de l'IA qui aide les clients à capturer, structurer et appliquer une suite complète de données multimodales ? le tout alimenté par la X-Platform de l'entreprise. L'un des principaux avantages pour les clients est la propriété de leurs propres données et la possibilité d'y accéder à chaque fois qu'ils en ont besoin, afin de générer de la valeur ajoutée.

S'appuyant sur la puissante X-Platform d'Uniphore, U-Analyze fonctionne de manière transparente avec U-Capture pour analyser les données conversationnelles en temps réel et générer des informations uniques basées sur l'IA pour chaque entreprise. Ces informations, ainsi que les capacités de coaching automatisées et manuelles, permettent aux entreprises d'améliorer continuellement l'expérience et l'engagement des clients, le but étant à terme d'aider les entreprises à prévoir les besoins des clients et du marché et à s'y adapter.

Lorsque vous combinez la puissance des deux solutions, les analyses permettent d'obtenir en temps voulu des informations générées par l'IA susceptibles d'améliorer considérablement la satisfaction et l'engagement de la clientèle.

« L'analyse ne sera plus jamais la même avec la plateforme d'IA d'Uniphore destinée aux entreprises, qui transforme la façon dont nos clients peuvent exploiter la puissance et la valeur des données », a déclaré Umesh Sachdev, PDG et cofondateur d'Uniphore. « Il s'agit d'une étape majeure dans l'engagement inébranlable d'Uniphore envers ses clients professionnels mondiaux qui souhaitent devenir des entreprises dirigées par l'IA. »

Une récente enquête d'envergure mondiale, menée auprès de plus de 500 responsables de centres de contact et parrainée par Uniphore, a mis en évidence la nécessité de disposer d'informations fondées sur l'IA. À titre d'exemple, près de 40 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne disposaient pas des données nécessaires pour réagir rapidement aux décisions commerciales ou pour améliorer l'expérience de leurs clients. En outre, 86 % ont déclaré que les décisions qu'elles prenaient ne sont pas fondées principalement sur des données, ce qui signifie que les dirigeants et les entreprises ont une occasion en or de mettre à profit leurs propres données.

« Les entreprises sont avides d'informations et de solutions d'analyse conversationnelle de meilleure qualité. Les solutions d'analyse traditionnelles n'incluent pas nécessairement les technologies à l'origine de la vague actuelle d'innovations dans le monde de l'entreprise, notamment l'IA générative et l'IA des connaissances (Knowledge AI) », a déclaré Hayley Sutherland, directrice de recherche au sein du département IA conversationnelle et Découverte intelligente des connaissances chez IDC. « Avec ces mises à jour d'U-Analyze, Uniphore reste à la pointe de ces innovations et aide les organisations à faire bouger les choses en matière d'informations exploitables basées sur l'IA en s'appuyant sur les interactions avec les clients, ce qui pourrait avoir un impact important sur les processus et les résultats de l'entreprise. »

Uniphore sera présente au salon Enterprise Connect qui se tiendra au Gaylord Palms d'Orlando, en Floride, du 25 au 28 mars 2024, sur le stand n° 306 dans la Zone d'innovation en matière d'IA (AI Innovation Zone).

Pour plus d'informations sur les gammes de produits U et Q de l'entreprise, veuillez cliquer ici.

À propos d'Uniphore

Uniphore fait partie des plus grandes entreprises B2B natives de l'IA, dont les solutions, éprouvées depuis des décennies, sont conçues pour évoluer et créées pour l'entreprise. La société génère des résultats de service dans de multiples secteurs verticaux et dans les plus grands déploiements mondiaux. Uniphore insuffle l'IA dans chaque partie de l'entreprise ayant un impact sur le client. Nous fournissons aux clients la seule architecture multimodale combinant l'IA générative, Understanding AI, Feeling AI, Workflow Automation, et nous vous proposons un copilote pour vous accompagner. Nous comprenons mieux que quiconque la manière de capturer la voix, la vidéo, les textes, et comment évaluer tous les types de données. À mesure que l'IA deviendra plus puissante, chaque partie de l'entreprise ayant un impact sur le client courra le risque d'être perturbée. Nous sommes convaincus que l'avenir aura lieu au niveau du tissu conjonctif entre les personnes, les créateurs et l'information, le tout au service de la création des expériences et des processus les plus humains pour les consommateurs et les employés.

21 mars 2024 à 16:05

