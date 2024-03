ATLAS RENEWABLE ENERGY ET LE STOCKAGE D'ÉNERGIE DU COPEC INAUGURENT UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU EN AMÉRIQUE LATINE





BESS del Desierto sera l'un des plus grands contrats de stockage au Chili et le premier système de stockage d'énergie par batterie indépendant et autonome à grande échelle (BESS) et aura une capacité de stockage de 200 MW et heures.

L'accord entre Atlas Renewable Energy et le COPEC, par l'intermédiaire de son distributeur d'énergie, EMOAC, envisage de stocker de l'énergie pour réinjecter environ 3,6 TWh d'énergie durable dans le réseau aux périodes de pointe de la demande pendant 15 ans.

SANTIAGO, Chili, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy, un leader international de la production d'énergie propre, marque une nouvelle étape au Chili après la signature d'un contrat d'achat d'électricité (CAE) pour l'utilisation d'un système de stockage d'énergie par batterie avec la société chilienne COPEC, grâce à son distributeur d'énergie EMOAC depuis 15 ans.

BESS del Desierto sera l'un des plus grands projets de stockage d'énergie au Chili et en Amérique latine, avec une capacité installée de 200 MW et quatre heures et une capacité de stockage de 800 MWh. Le projet permettra le stockage de l'énergie pendant la journée et la réinjection dans le réseau pendant les périodes de forte demande. Le système de batterie sera installé à côté de la centrale solaire Sol del Desierto d'Atlas, située dans la commune de Maria Elena dans la région d'Antofagasta.

Dans le cadre de cet accord, BESS del Desierto réinjectera environ 280 GWh par an dans le réseau, réduisant ainsi la réduction de l'énergie renouvelable produite pendant la journée à partir de sources solaires et permettant une plus grande stabilité et fiabilité de l'approvisionnement en électricité dans la région et le pays. Le projet aura une capacité de stockage similaire à 2500 bus électriques utilisés dans les transports publics urbains, soit l'équivalent de 500000 km pour ces bus.

BESS del Desierto sera implémenté comme une batterie autonome. Cela signifie qu'il s'agit d'une solution indépendante et autonome conçue pour stocker l'énergie électrique, permettant l'accumulation d'énergie générée pendant les périodes d'approvisionnement en énergie, contribuant à un approvisionnement efficace, continu et fiable.

« Cet accord marque notre expansion dans la technologie de stockage d'énergie par batterie, faisant d'Atlas un des premiers utilisateurs en Amérique latine. Il témoigne de notre engagement en faveur de solutions énergétiques innovantes et renforce notre position de leader des technologies durables pour la transition énergétique de la région. Le projet BESS del Desierto est un élément clé de notre stratégie visant à améliorer la fiabilité énergétique dans la région grâce à une utilisation avancée des ressources solaires et à offrir des solutions énergétiques personnalisées à nos clients », a déclaré Carlos Barrera, PDG d'Atlas Renewable Energy.

« Cet accord vise à régler une question fondamentale à l'échelle nationale, soit l'élimination inappropriée du NCRE. Notre approche est axée sur l'innovation, l'adaptation et l'intégration de la technologie. Nous croyons fermement que cela représente une solution significative aux défis existants au sein du système et marque une autre étape cruciale vers notre engagement dédié à la transition énergétique", a déclaré Vannia Toro, directrice générale d'EMOAC.

En quelques années seulement, Atlas Renewable Energy a développé des projets dans la région avec un accent clair sur le long terme, à la fois avec ses partenaires commerciaux et au niveau de l'approvisionnement des clients réglementés. La société a contracté 5243 MW de capacité installée d'énergie renouvelable, ce qui contribue à la transformation énergétique de la région vers des sources d'énergie plus propres, et elle est maintenant pionnière dans la mise en oeuvre et l'utilisation de systèmes de stockage d'énergie par batterie au Chili après avoir signé deux des plus importants accords du pays et d'Amérique latine utilisant cette technologie. La société prévoit de poursuivre sa consolidation et son expansion dans d'autres régions avec des projets d'énergie innovants et durables.

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une société internationale de production d'énergie renouvelable avec environ 5,6 GW d'actifs d'énergie renouvelable, dont 2,7 GW sont opérationnels. Atlas se spécialise dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable depuis le début de 2017. La société dispose d'une équipe expérimentée avec un marché mondial de l'énergie et une expertise des énergies renouvelables, avec la plus longue expérience dans l'industrie des énergies renouvelables en Amérique ibérique.

La stratégie de l'entreprise vise à aider les grandes entreprises à faire la transition énergétique vers l'énergie propre. Atlas Renewable Energy est largement reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle, ainsi que pour ses antécédents de longue date en matière d'ESG et de développement durable.

À propos d'EMOAC

Depuis 2012, EMOAC est un leader national de l'intelligence énergétique intégrale, fournissant à ses clients des services de marketing énergétique et des conseils sur les projets énergétiques, ainsi que des technologies de suivi et de gestion de l'approvisionnement qui permettent la numérisation de la chaîne de valeur pour ses clients. En 2020, EMOAC est devenu le commerçant d'énergie 100% renouvelable du COPEC, réaffirmant son engagement en faveur de la durabilité. En 2023, EMOAC est devenu le distributeur avec le plus de retraits d'énergie enregistrés dans le système et avec le plus grand nombre de clients gratuits certifiés par le coordonnateur national de l'électricité pour l'utilisation d'énergie 100% propre, réaffirmant ainsi son engagement envers l'efficacité et la durabilité.

