Huawei certifié comme l'un des meilleurs employeurs en Europe pour la cinquième année consécutive

DÜSSELDORF, Allemagne, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a été reconnu en 2024 comme un « meilleur employeur » en Europe. C'est la cinquième année consécutive que l'entreprise fait partie de cette liste établie du Top Employers Institute, un leader des certifications en gestion des ressources humaines.

En plus d'être nommé Meilleur employé en Europe, Huawei a reçu une reconnaissance individuelle dans les 16 pays européens suivants : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Roumanie, Espagne, Suisse, Suède et Royaume-Uni.

Le Top Employers Institute a certifié plus de 2 300 organisations dans 121 pays et régions qui emploient collectivement plus de 12 millions de personnes dans le monde.

Patrik Rendel, directeur régional DACH et CEE chez Top Employers Institute, a déclaré : « Le Top Employers Institute reconnaît Huawei Europe comme un employeur qui offre des opportunités de développement de carrière fantastiques à tous les niveaux. Huawei obtient une note 15 % supérieure au total de tous les indices de référence de Top Employers. »

La nomination de Huawei comme meilleur employé dans la liste de l'Institut est une reconnaissance de son engagement envers les talents en Europe et dans le monde. La société a continué à renforcer ses pratiques de développement des talents, de recrutement et de gestion en 2024.

Lesley White, vice-présidente adjointe des ressources humaines de Huawei pour la région Europe, a déclaré : « Le talent est un élément essentiel de notre stratégie commerciale en Europe et dans le monde. Nous sommes heureux d'être reconnus comme Meilleur employeur en Europe pour la cinquième fois consécutive. Cela fait plus de 20 ans que Huawei est établi en Europe et nous avons réalisé qu'il était essentiel pour nos opérations commerciales et notre succès de démontrer les pratiques de gestion des talents de pointe de Huawei sur une plateforme mondiale. Grâce à ce processus de certification, la société a montré comment elle recherche la valeur unique des personnes et travaille avec elles de diverses manières pour attirer, fidéliser et développer les talents. Nous continuerons à créer davantage d'opportunités pour aider nos talents en Europe à développer leur carrière chez Huawei. »

Huawei favorise un environnement qui encourage l'innovation aussi bien dans ses bureaux européens et mondiaux que dans l'écosystème technologique plus large dans lequel elle opère. L'entreprise a lancé plusieurs initiatives dans ce domaine. L' ICT Academy , un partenariat entre Huawei et les universités, vise à partager les technologies de pointe de l'entreprise avec les universités du monde entier, ainsi qu'à former de nouveaux talents dans le domaine des TIC. Huawei mène également l'initiative Seeds for the Future , son programme phare destiné au développement des compétences numériques, et le Huawei Graduate Program , qui placef les diplômés universitaires dans des postes chez Huawei pour développer et faire avancer leur carrière. La société a récemment annoncé que l'édition européenne de Seeds for the Future se tiendra à Rome, en Italie, en 2024 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2367252/Huawei_accepted_Top_Employer_Europe_Award_Top_Employer_celebration_event.jpg

21 mars 2024 à 10:42

