Les industries de l'aluminium du Canada, des États-Unis et du Mexique demandent la création d'un Comité nord-américain sur le commerce de l'aluminium





Le comité aiderait à officialiser la collaboration entre les industries et les gouvernements nord-américains

MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - L'Association de l'aluminium du Canada, The Aluminum Association et l'Instituto Mexicano del Aluminio ont demandé la création d'un Comité nord-américain sur le commerce de l'aluminium dans une lettre adressée aux représentants commerciaux du Canada, des États-Unis et du Mexique. Cette lettre a été envoyée à la veille d'un sommet à Ottawa - la deuxième réunion trilatérale pour les industries nord-américaines au cours des six derniers mois - soulignant l'importance d'un commerce équitable de l'aluminium en Amérique du Nord et d'un renforcement de l'application des lois sur le commerce pour établir les conditions qui permettront le commerce libre et équitable de l'aluminium dans la région. des lois sur le commerce.

« Le commerce libre et équitable de l'aluminium en Amérique du Nord a profité à nos industries respectives et aux centaines de milliers d'emplois manufacturiers bien rémunérés qu'elles représentent. Nous sommes unis dans notre engagement continu envers le cadre de l'ACEUM pour établir les conditions qui permettront le commerce libre et équitable de l'aluminium dans la région. Dans la perspective de la révision de l'ACEUM en 2026, nous sommes convaincus que les problèmes que nous avons identifiés peuvent être et seront résolus afin de garantir la poursuite de la coopération commerciale dans la région », indique la lettre.

L'industrie nord-américaine de l'aluminium réclame plusieurs mesures avant la révision de l'ACEUM :

Création du Comité nord-américain sur le commerce de l'aluminium : Un Comité nord-américain sur le commerce de l'aluminium contribuerait à formaliser la consultation et la collaboration entre les industries de l'aluminium canadienne, mexicaine et américaine et leurs gouvernements respectifs. Ce groupe réunirait les parties prenantes gouvernementales, industrielles et non gouvernementales afin de discuter des problèmes et d'identifier et de relever rapidement les défis du marché intérieur. Cette activité est essentielle pour tenter de réduire et d'éliminer les distorsions qui subsistent en Amérique du Nord en raison des pratiques commerciales déloyales dans le secteur de l'aluminium.

: Un Comité nord-américain sur le commerce de l'aluminium contribuerait à formaliser la consultation et la collaboration entre les industries de l'aluminium canadienne, mexicaine et américaine et leurs gouvernements respectifs. Ce groupe réunirait les parties prenantes gouvernementales, industrielles et non gouvernementales afin de discuter des problèmes et d'identifier et de relever rapidement les défis du marché intérieur. Cette activité est essentielle pour tenter de réduire et d'éliminer les distorsions qui subsistent en Amérique du Nord en raison des pratiques commerciales déloyales dans le secteur de l'aluminium. Renforcement de la surveillance régionale des importations d'aluminium : Nous sommes encouragés par les récents engagements pris par nos gouvernements pour accroître la surveillance et la transparence des données dans le commerce de l'aluminium. Dans le cadre de la Déclaration conjointe supprimant les tarifs au titre de la Section 232, chaque pays a accepté « d'établir un processus convenu pour surveiller le commerce de l'aluminium et de l'acier entre eux ». Au cours des années suivantes, les États-Unis et le Canada ont mis en place des programmes nouveaux ou améliorés de surveillance des importations d'aluminium, mais le Mexique ne l'a pas fait. Nous demandons instamment au gouvernement mexicain de rejoindre les États-Unis et le Canada en honorant son engagement en faveur d'un système de surveillance des importations.

Nous sommes encouragés par les récents engagements pris par nos gouvernements pour accroître la surveillance et la transparence des données dans le commerce de l'aluminium. Dans le cadre de la Déclaration conjointe supprimant les tarifs au titre de la Section 232, chaque pays a accepté « d'établir un processus convenu pour surveiller le commerce de l'aluminium et de l'acier entre eux ». Au cours des années suivantes, les États-Unis et le ont mis en place des programmes nouveaux ou améliorés de surveillance des importations d'aluminium, mais le Mexique ne l'a pas fait. Nous demandons instamment au gouvernement mexicain de rejoindre les États-Unis et le en honorant son engagement en faveur d'un système de surveillance des importations. Renforcement de l'application des règles commerciales au niveau régional : Dans toute la région, il est essentiel de lutter contre le commerce déloyal et illégal de l'aluminium qui a mis à mal l'industrie mondiale ces dernières années. Les États-Unis et le Mexique ont tous deux été victimes d'un important système de transbordement d'aluminium au milieu des années 2010, dans lequel des volumes massifs de billettes d'aluminium chinoises ont été déguisés en produits différents afin d'éviter des centaines de millions de dollars de frais de douane. Il convient de rester vigilant et de continuer à appliquer les lois commerciales mondiales dans ce secteur.

: Dans toute la région, il est essentiel de lutter contre le commerce déloyal et illégal de l'aluminium qui a mis à mal l'industrie mondiale ces dernières années. Les États-Unis et le Mexique ont tous deux été victimes d'un important système de transbordement d'aluminium au milieu des années 2010, dans lequel des volumes massifs de billettes d'aluminium chinoises ont été déguisés en produits différents afin d'éviter des centaines de millions de dollars de frais de douane. Il convient de rester vigilant et de continuer à appliquer les lois commerciales mondiales dans ce secteur. Soutien total à la stratégie de développement durable de l'aluminium : Nos gouvernements doivent continuer à soutenir ce secteur dans ses efforts de décarbonation et dans son programme plus large de développement durable de l'aluminium. Ce soutien peut inclure la recherche de technologies de production de nouvelle génération et l'intensification des efforts de recyclage. L'aluminium produit en Amérique du Nord est l'un des plus propres au monde, les émissions de carbone pour une tonne d'aluminium fabriquée dans la région ayant diminué de près de 50 % depuis 1991. L'aluminium est essentiel à la transition vers l'énergie verte dans les domaines du transport, de la production d'électricité, de la construction, de l'emballage, etc.

En 2019, les associations de l'aluminium d'Amérique du Nord ont soutenu conjointement la suppression des tarifs au titre de l'article 232 sur les importations d'aluminium dans la région. À la suite de la suppression de ces tarifs, l'ACEUM a été formellement mis en oeuvre en 2020. L'accord est soumis à un examen obligatoire après six ans en vue d'un renouvellement potentiel en 2026. Les premières étapes de cet examen commenceront dès cette année.

SOURCE Association de l'aluminium du Canada

21 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :