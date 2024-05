LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PRÉSENTE SES RÉSULTATS ET SON RENDEMENT POUR L'EXERCICE 2023





OTTAWA, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») annonce ses résultats financiers pour 2023. Ceux-ci donnent des renseignements sur ses activités, l'incidence des fluctuations des marchés sur celles-ci ainsi que les attentes de la Société pour les douze prochains mois.

« La Monnaie royale canadienne a enregistré de solides résultats malgré une forte baisse du marché des métaux précieux, des investissements importants dans sa transformation numérique et des charges d'exploitation plus élevées », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous resterons alertes et à l'affût de nouvelles occasions de contribuer à la rentabilité et à la viabilité futures de l'entreprise. »

Les résultats financiers devraient être lus en parallèle avec le rapport annuel de la Monnaie, disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Comme on s'y attendant, les résultats financiers pour 2023 étaient inférieurs à ceux de 2022, en raison de la baisse des volumes de produits d'investissement attribuable à la baisse de la demande sur le marché mondial des produits d'investissement au cours du deuxième semestre de 2023, de la hausse des coûts des métaux précieux et de l'augmentation des charges d'exploitation. Les résultats ont bénéficié du succès des produits numismatiques en l'honneur du règne de la reine Elizabeth II et du couronnement de Sa Majesté le roi Charles III.

Les produits des activités ordinaires consolidés ont diminué pour atteindre 2 162,0 millions de dollars en 2023 (comparativement à 3 282,5 millions de dollars en 2022).

Les produits des activités ordinaires du secteur des métaux précieux ont diminué pour se chiffrer à 2 046,1 millions de dollars en 2023 (comparativement à 3 124,3 millions de dollars en 2022).

Les volumes des produits d'investissement en or et en argent ont diminué de 34 % d'un exercice à l'autre pour atteindre 989,1 mille onces pour les produits d'investissement en or (comparativement à 1 489,7 mille onces en 2022) et 24,4 millions d'onces pour les produits d'investissement en argent (comparativement à 37,1 millions d'onces en 2022). Les produits des activités ordinaires tirés des ventes de produits numismatiques ont augmenté de 20 % d'un exercice à l'autre.



Les produits des activités ordinaires du secteur des pièces de circulation ont diminué pour s'établir à 115,9 millions de dollars en 2023 (comparativement à 158,2 millions de dollars en 2022).

Les produits des activités ordinaires générés par les pièces de circulation étrangères ont diminué de 56 % d'un exercice à l'autre en raison de volumes plus faibles et d'un changement attendu de la combinaison des pièces et des flans dans les nouveaux contrats. Les produits des activités ordinaires générés par les pièces de circulation canadiennes ont diminué de 8 % d'un exercice à l'autre, étant donné qu'il a fallu moins de pièces pour reconstituer les stocks en raison d'une augmentation des dépôts auprès des institutions financières et d'une augmentation des pièces du programme de recyclage assurant un approvisionnement adéquat.

Dans l'ensemble, les charges d'exploitation ont augmenté de 8 % d'un exercice à l'autre pour atteindre 135,0 millions de dollars (comparativement à 125,3 millions de dollars en 2022), principalement en raison des augmentations prévues de la rémunération du personnel pour soutenir les activités en cours, ainsi que des dépenses à l'appui du programme numérique.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué pour atteindre 59,8 millions de dollars (comparativement à 79,3 millions de dollars au 31 décembre 2022). La Monnaie a versé un dividende de 4,0 millions de dollars au gouvernement du Canada en janvier 2024. La trésorerie et les équivalents de trésorerie demeurent suffisants pour appuyer les activités de la Monnaie.

Résultats consolidés et rendement financier

(en millions de dollars)



Exercice clos le

31 décembre

2023 31 décembre

2022 Variation

en $ Variation

en % Produits des activités ordinaires

2 162,0 $

3 282,5 $

(1 120,5) (34) Résultats de la période

16,6 $

34,9 $

(18,3) (52) Résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments1

24,1 $

45,0 $

(20,9) (46) Marge des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments2

1,1 %

1,4 %







(1) Les résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments constituent une mesure financière non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Un rapprochement des résultats de la période et des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments figure à la page 40 du rapport annuel 2023 de la Monnaie. (2) La marge des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments constitue une mesure financière non conforme aux PCGR, et son calcul est fondé sur les résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments.



En date du 31 décembre 2023 31 décembre

2022 Variation

en $ Variation

en % Trésorerie et équivalents de trésorerie

59,8 $

79,3 $

(19,5) (25) Stocks

68,8 $

56,2 $

(12,6) (22) Immobilisations

173,0 $

152,5 $

20,5 13 Total de l'actif

380,4 $

380,2 $

0,2 - Fonds de roulement

97,8 $

105,3 $

(7,5) (7) Dividendes payés

-

40,7 $

(40,7) (100)



















Dans le cadre de son programme de gestion des risques de l'entreprise, la Monnaie continue de surveiller de près sa chaîne d'approvisionnement mondiale et ses réseaux logistiques afin d'assurer le maintien de ses activités. Malgré tous ses efforts, la Monnaie s'attend à ce que des changements à l'environnement macroéconomique et des événements externes survenant à l'échelle mondiale continuent d'avoir des répercussions sur son rendement en 2024. La Monnaie continue d'atténuer les risques qui se présentent au moyen de son processus de gestion des risques de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur le rapport annuel 2023 de la Monnaie, visitez le www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS ET MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué sur les résultats contient des mesures financières non conformes aux PCGR; celles-ci sont clairement indiquées lorsqu'elles sont présentées. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas normalisées par les Normes internationales d'information financière (IFRS) et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières similaires publiées par d'autres sociétés publiant de l'information selon les IFRS.

Le présent communiqué sur les résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes ou expressions tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux qui figurent à la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le rapport de gestion du rapport annuel 2023 de la Monnaie ainsi qu'à la note 9, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les énoncés prospectifs se trouvant dans le présent communiqué sur les résultats sont établis au 7 mars 2024, et la Monnaie n'entend pas les mettre à jour publiquement après cette date pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou de nouvelles circonstances, ou pour toute autre raison.

SOURCE Monnaie royale canadienne

3 mai 2024 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :