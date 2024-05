Minière O3 met fin à l'option d'acquisition de l'usine Aurbel d'Eldorado Gold





TSXV:OIII | OTCQX:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 2 mai 2024 /CNW/ - Minière O3 Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») annonce qu'elle a mis fin à son option avec Eldorado Gold Corporation (signée à l'origine avec QMX Gold Corporation) pour l'acquisition de l'usine Aurbel.

Selon les termes de la convention d'option datée du 14 mai 2020 (voir le communiqué de presse de O3 Mining intitulé « O3 Mining Signs Option Agreement to Acquire QMX's Aurbel Mill, 10 km from Alpha Property »), la Société s'est vue accorder une option pour acquérir un intérêt de 100 % dans l'usine d'Aurbel, les résidus miniers et tous les permis et responsabilités associés, pour un prix d'achat de 5 millions de dollars canadiens plus des frais d'entretien annuels de 87 500 dollars canadiens par an pour maintenir l'option de l'usine pendant les six années de la durée de l'option.

La décision de mettre fin à l'option s'aligne sur l'objectif stratégique de Minière O3 d'optimiser l'allocation des ressources vers le développement du projet Marban Alliance, d'améliorer notre ingénierie minière et nos paramètres d'estimation, et de rechercher des synergies potentielles de traitement et de résidus avec des partenaires de l'industrie. Minière O3 poursuivra ses efforts d'exploration dans le district de Casa Berardi ainsi que ses objectifs de développement à Marban Alliance.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien de l'expertise et du succès de leaders de l'industrie en construction de mines dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

2 mai 2024 à 16:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :