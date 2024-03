La Ville de Brampton, en Ontario, signe un contrat avec Nova Bus pour l'acquisition de 10 autobus électriques à grande autonomie





SAINT-EUSTACHE, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Nova Bus, membre du groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, est fier d'annoncer que la Ville de Brampton, en Ontario, lui a octroyé un contrat pour l'achat de 10 LFSe+, le modèle d'autobus électrique à grande autonomie de 12,2 mètres (40 pieds) de Nova Bus. Les autobus seront livrés en 2025.

Brampton Transit est engagé dans la transition de son parc de véhicules vers des autobus à zéro émission. L'acquisition de ces 10 autobus électriques de Nova Bus constitue une étape importante dans le parcours d'électrification de la Ville de Brampton, soutient le plan de la ville visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050 et est conforme à l'objectif du gouvernement du Canada de devenir carboneutre d'ici 2050.

L'autobus électrique à grande autonomie de Nova Bus, le LFSe+, permet de réduire les coûts d'entretien et d'améliorer la qualité de l'air en éliminant toutes les émissions de polluants et de gaz à effet de serre (GES). Le LFSe+ représente une solution de mobilité intelligente combinant l'expertise éprouvée de Nova Bus et les plus récentes innovations en matière de technologies propres et durables, ce qui en fait un véhicule de premier choix pour la transition vers le transport en commun durable.

« Nous sommes fiers que Brampton Transit soit un partenaire de longue date de Nova Bus et l'un des premiers à adopter notre technologie de propulsion 100% électrique », a déclaré Ralph Acs, président de Nova Bus. « Notre mission est de soutenir les sociétés de transport telles que Brampton Transit dans leur transition vers les autobus électriques, puisque nous nous engageons à fournir des solutions de transport sûres, innovantes et durables à un moment charnière pour les agences de transport collectif s'orientant vers le transport propre. »

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Son portefeuille comprend des autobus électriques, hybrides, au gaz naturel et au diesel propre, des véhicules à grande capacité, ainsi que des systèmes de transport intelligents intégrés. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d'autobus dans leur transition vers l'électromobilité avec le LFSe+, son modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s'engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com.

SOURCE Nova Bus

21 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :