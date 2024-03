MERZ AESTHETICS® PARRAINE UN SYMPOSIUM CONSACRÉ AU PAYSAGE MONDIAL DE LA BEAUTÉ ET PRÉSENTE DE NOUVELLES DÉCOUVERTES EN MATIÈRE DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE RÉGÉNÉRATIVE LORS DU CONGRÈS MONDIAL DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE ET ANTI-ÂGE 2024 (AMWC)





Merz Aesthetics, la plus grande entreprise dédiée à la médecine esthétique au monde, présente les dernières nouveautés de son portefeuille de produits ainsi que ses prévisions des tendances en matière de médecine esthétique lors du Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge 2024. L'AMWC est l'une des plus importantes conférences scientifiques mondiales consacrées à la médecine anti-âge et esthétique. Les participants peuvent se rendre sur place à Monaco ou suivre l'évènement en ligne du 27 au 29 mars 2024.

Le programme de Merz Aesthetics comprend un symposium parrainé qui se tiendra le 28 mars de 14h00 à 16h00 CET intitulé « Beauty Without Borders: Aesthetics Across Continents » (Beauté sans frontières : l'esthétique à travers les continents), animé par la Dr Sabrina Fabi, avec la participation des Dr Kate Goldie, Dr Siew Tuck Wah, Dr Rolf Bartsch et Dr Rossana Vasconcelos. Au cours de celui-ci, les participants discuteront des multiples facettes du paysage de la beauté et du processus de vieillissement à travers le monde, des nuances et des variations des préoccupations liées au vieillissement au sein des différentes populations de patients, ainsi que des techniques et des produits recommandés.

« Chaque année, l'AMWC nous donne l'occasion de nous connecter et de collaborer avec des homologues du milieu issus des quatre coins du monde et nous fournit un forum nous permettant de présenter nos recherches et nos innovations en matière de médecine esthétique », déclare Terri Phillips, MD, Responsable des affaires médicales Merz Aesthetics. « Nous sommes heureux de pouvoir favoriser les échanges scientifiques, encourager la naissance de nouveaux liens et de pouvoir discuter des innovations au sein de notre portefeuille, et ce tout en partageant nos connaissances en matière de médecine esthétique régénérative, un secteur en perpétuelle mutation. »

« Chez Merz Aesthetics, nous cherchons à offrir la meilleure expérience possible à nos professionnels de santé ainsi qu'à leurs patients », déclare Gonzalo Mibelli, Président Merz Aesthetics pour la région EMEA. « Je suis impatient de présenter nos toutes dernières données et d'honorer l'engagement que nous avons pris auprès de nos clients de toujours répondre à leurs dernières préoccupations. »

En plus de ce symposium, Merz Aesthetics présentera pour la première fois cinq posters électroniques. Ceux-ci pourront être consultés sur place tout au long du congrès et seront affichés sur la plateforme virtuelle de posters électroniques avec des résumés détaillés. Vous trouverez ci-après les posters électroniques sélectionnés :

Durée et innocuité à long terme du CaHA(+)-CMC dans le traitement de la mâchoire ? Jeremy B. Green, MD, Roberta Del Campo, MD, Alan J. Durkin, MD, David K. Funt, MD, Nicole Nasrallah, MS, Keith Martinez, PhD, Amir Moradi, MD

? Jeremy B. Green, MD, Roberta Del Campo, MD, Alan J. Durkin, MD, David K. Funt, MD, Nicole Nasrallah, MS, Keith Martinez, PhD, Amir Moradi, MD Intégration tissulaire des produits de fillers à base d'acide hyaluronique : approche automatisée fondée sur un modèle de peau humaine soumis à une tension optimale ? Kay Marquardt, PhD, Christian Hartmann, PhD, Michael Conneely, PhD, Robyn Hickerson, PhD, Kristina Riegel, PhD, Thomas Hengl, PhD

? Kay Marquardt, PhD, Christian Hartmann, PhD, Michael Conneely, PhD, Robyn Hickerson, PhD, Kristina Riegel, PhD, Thomas Hengl, PhD Stimulation de la néogenèse d'élastine par ultrasons micro-focalisés (MFU-V) ? Kay Marquardt, PhD, Christian Hartmann, PhD, Flora Wegener, PhD, Nils Warfving, PhD, Kristina Riegel, PhD, Thomas Hengl, PhD

? Kay Marquardt, PhD, Christian Hartmann, PhD, Flora Wegener, PhD, Nils Warfving, PhD, Kristina Riegel, PhD, Thomas Hengl, PhD Consensus sur la médecine esthétique régénérative : terminologie, objectifs et stratégies ? Dr Kate Goldie, Dr Greg Chernoff, Dr Niamh Corduff, Dr Owen Davies, Dr Jani van Loghem, Dr Bianca Viscomi

? Dr Kate Goldie, Dr Greg Chernoff, Dr Niamh Corduff, Dr Owen Davies, Dr Jani van Loghem, Dr Bianca Viscomi Ultrasons micro-focalisés avec visualisation et leurs effets esthétiques : examen systématique et méta-analyse d'études cliniques ? Dr Sabrina Guillen Fabi, Dr Gabriela Casabona, Dr Tatjana Pavicic, Dr Julia Sevi, Dr Julieta Spada, Dr Vasanop Vachiramon, Dr Rossana Vasconcelos, Dr Siew Tuck Wah

Merz Aesthetics sera situé au stand J1 au niveau 1.

Merz Aesthetics est une entreprise de médecine esthétique qui donne depuis des années les moyens aux professionnels de la santé, aux patients et aux employés de vivre chaque jour avec confiance. Nous aspirons à aider les personnes du monde entier à mieux vivre, à se sentir mieux et à valoriser leur image, selon leurs propres termes. Notre gamme de produits cliniquement éprouvée comprend des produits injectables, des dispositifs et des traitements de soins cutanés conçus pour répondre à tous les besoins de nos patients, dans le respect des normes de sécurité et d'efficacité les plus élevées. Entre les mains familiales depuis plus de 115 ans, Merz Aesthetics est connue pour former des connexions uniques avec ses clients, qui sont considérés comme des membres de la famille. Le siège de Merz Aesthetics se situe à Raleigh, N.C. aux États-Unis, et des succursales commerciales sont implantées dans 90 pays à travers le monde. L'entreprise fait également partie du Groupe Merz, fondé en 1908 et basé à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Apprenez-en plus sur merzaesthetics.com

21 mars 2024 à 04:05

