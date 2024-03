Table régionale sur l'énergie et les ressources de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada : publication d'un cadre de collaboration pour stimuler l'économie sobre en carbone et créer de bons emplois





ST. JOHN'S, NL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, de concert avec des groupes autochtones et des partenaires de l'industrie, unissent leurs forces pour bâtir une économie sobre en carbone qui favorise une croissance propre et crée de bons emplois durables dans la province.

La Table régionale sur l'énergie et les ressources de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada (Table régionale de T.-N.-L.) est l'une des neuf tables régionales qu'a établies à ce jour le gouvernement du Canada avec des provinces ou territoires individuels. Lancée en juin 2022, la Table régionale de T.-N.-L. contribue à faire avancer les principales priorités économiques de Terre-Neuve-et-Labrador en vue de l'édification d'un avenir sobre en carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources de la province.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Andrew Parsons, ont publié aujourd'hui le document Table régionale sur l'énergie et les ressources de Terre-Neuve-et-Labrador : cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre. Ce cadre fait état de quatre domaines d'opportunités économiques à prioriser dans un avenir carboneutre : les minéraux critiques; la mise en valeur de l'hydrogène et de l'énergie éolienne; l'électrification; ainsi que le captage et stockage du carbone. Il est également doté d'une enveloppe fédérale totale de plus de 2,5 millions de dollars qui aidera les deux gouvernements à honorer leur engagement commun d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En outre, le cadre propose d'élargir et d'intensifier la participation provinciale à l'action climatique grâce à la Table régionale de T.-N.-L.

Le cadre de collaboration reconnaît qu'il est essentiel de tenir compte des perspectives autochtones pour bâtir une économie sobre en carbone fondée sur le respect, la reconnaissance et la réconciliation. Cette approche cadre avec l'adoption, par le Canada, de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Parmi les autres grands objectifs établis d'un commun accord par le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, mentionnons :

optimiser les sources d'énergies renouvelables de Terre-Neuve-et- Labrador , y compris les énergies éoliennes, pour les marchés intérieurs et d'exportation traditionnels et émergents (comme l'hydrogène et d'autres combustibles propres) et pour les services, et contribuer à la transition énergétique mondiale;

, y compris les énergies éoliennes, pour les marchés intérieurs et d'exportation traditionnels et émergents (comme l'hydrogène et d'autres combustibles propres) et pour les services, et contribuer à la transition énergétique mondiale; exploiter de façon durable les énergies renouvelables et les ressources minérales de la province afin d'attirer des investissements et une expertise, de créer des emplois et de maximiser la valeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement;

Par leurs efforts de collaboration, les deux ordres de gouvernement, les partenaires autochtones et les autres parties prenantes peuvent faire de Terre-Neuve-et-Labrador un grand fournisseur mondial d'énergies, de ressources minières et de technologies dans un monde carboneutre tout en créant de bons emplois et une prospérité durable dans la province.

« Nous avions terriblement besoin d'une feuille de route sur le partage futur des ressources naturelles, et nous remercions nos partenaires provinciaux et fédéraux d'avoir créé des espaces de dialogue où toutes les parties peuvent établir des priorités en collaboration. Nous comptons bien poursuivre ce dialogue et centrer à nouveau notre attention sur les moyens dont nous disposons pour développer notre environnement commun de façon durable tout en tenant compte des besoins et de la diversité unique de la population de notre province. Nous attendons avec impatience l'occasion de collaborer, de progresser et d'atteindre un consensus en cours de route. »

Chef Brad Benoit

Première Nation de Miawpukek

« Les tables régionales sur l'énergie et les ressources sont une nouvelle initiative qui nous permet de tirer parti des immenses possibilités économiques associées à la création d'une économie carboneutre. Je suis heureux de lancer, avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, ce cadre de collaboration lié aux tables régionales, qui tient compte des contributions préliminaires de nos partenaires autochtones. Je me réjouis à la perspective d'approfondir notre collaboration avec nos partenaires autochtones de même qu'avec les groupes syndicaux et industriels dans la province. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Terre-Neuve-et-Labrador a fait de grands progrès au chapitre de la carboneutralité en recourant à l'hydroélectricité et en mettant l'accent sur les minéraux critiques, le captage et stockage du carbone ainsi que le développement des filières éolienne et hydrogène dans la province. Notre gouvernement est tout à fait conscient de son devoir de protéger l'environnement et de préparer l'avenir. Nous continuerons d'unir nos forces afin de soutenir une économie sobre en carbone et de créer des collectivités fortes et durables. »

L'honorable Andrew Parsons, c.r.

Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrabor

« Nous réduisons les émissions tout en développant les énergies renouvelables. Nous bâtissons une toute nouvelle industrie et créons des emplois. Or, les Terre-Neuviens et les Labradoriens ne manqueront pas d'agir comme chefs de file à ce chapitre. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre du Travail et des Aînés du Canada

« Grâce à sa situation particulièrement propice à la production de minéraux critiques et à la mise en valeur de l'éolien marin et de l'hydrogène, Terre-Neuve-et-Labrador possède les ressources dont a besoin la planète. Élaboré en collaboration avec la province, des partenaires autochtones et l'industrie, le cadre de collaboration annoncé aujourd'hui permettra aux Terre-Neuviens et aux Labradoriens de montrer la voie à suivre à l'avenir dans le secteur des énergies renouvelables et de créer de bons emplois dans la province. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et ministre du Développement économique rural du Canada

Les premières tables régionales sur l'énergie et les ressources - avec la Colombie-Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et- Labrador - ont été lancées en juin 2022. En octobre 2022, l' Ontario , le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon se sont joints à l'initiative. Un total de neuf provinces et territoires participent maintenant aux tables régionales.

et Terre-Neuve-et- - ont été lancées en juin 2022. En octobre 2022, l' , le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le se sont joints à l'initiative. Un total de neuf provinces et territoires participent maintenant aux tables régionales. Le 27 juin 2023, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé le premier cadre de collaboration, élaboré en collaboration avec des partenaires des Premières Nations et avec la contribution de groupes syndicaux et industriels : Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique : cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre .

et de la Colombie-Britannique ont annoncé le premier cadre de collaboration, élaboré en collaboration avec des partenaires des Premières Nations et avec la contribution de groupes syndicaux et industriels : . Le 18 juillet 2023, des ministres fédéraux et les premiers ministres des provinces ont décidé de renouveler la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de tirer profit des avantages et possibilités uniques qu'offre la région, et ce, grâce à des priorités renouvelées et à de nouvelles démarches bien ciblées qui permettront de bâtir un avenir prospère pour toute la population du Canada atlantique.

