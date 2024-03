Nous travaillons en collaboration afin de protéger la démocratie et de défendre les droits de la personne





OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - Les démocraties du monde entier sont menacées. Qu'il s'agisse d'entités étrangères qui tentent d'influencer des résultats électoraux, de cyberactivités malveillantes ou de désinformation, le Canada n'est pas à l'abri des risques. C'est pourquoi nous travaillons de concert avec nos partenaires internationaux pour protéger et faire progresser la démocratie.

Le premier ministre Justin Trudeau a réaffirmé aujourd'hui l'engagement indéfectible du Canada à protéger et à renforcer les institutions démocratiques lors du Sommet pour la démocratie, organisé par la République de Corée. Le thème de cette année, « La démocratie pour les générations futures », nous rappelle notre engagement à protéger et à promouvoir les valeurs démocratiques pour que nos enfants et petits-enfants puissent vivre dans un monde plus prospère et pacifique.

Lors du Sommet, le premier ministre a annoncé plus de 30 millions de dollars en nouveaux projets pour renforcer la démocratie au Canada et dans le monde entier :

22,3 millions de dollars pour défendre les droits de la personne et promouvoir l'inclusion;

5,6 millions de dollars pour renforcer la résilience des institutions démocratiques;

2,5 millions de dollars pour lutter contre l'ingérence étrangère.

Le premier ministre Trudeau a participé à une séance plénière virtuelle organisée par la République de Corée sur le thème de la technologie, des élections, de la mésinformation et de la désinformation. Au cours de cette séance, il a souligné le travail que fait le Canada pour protéger l'intégrité de l'information en ligne. Au moyen de la Déclaration mondiale sur l'intégrité de l'information en ligne, le Canada contribue à la santé d'un écosystème d'information reposant sur la confiance, la transparence et l'intégrité.

Il a également insisté sur l'importance d'un gouvernement ouvert pour instaurer et maintenir la confiance du public dans les institutions démocratiques et lutter contre la désinformation. Il a aussi évoqué les nombreuses mesures que le Canada a mises en place pour relever ces défis, qu'il s'agisse d'investir dans les capacités de la société civile ou de renforcer la résilience des institutions publiques.

Le premier ministre Trudeau a également annoncé le lancement prochain d'une stratégie axée sur la confiance et la transparence, qui encouragera la transparence, la responsabilité et la participation ouverte au sein de la fonction publique fédérale.

Le Canada reste inébranlable dans son engagement en faveur de la démocratie, des droits de la personne et de la primauté du droit. Nous agirons, chez nous et à l'étranger, pour protéger et faire progresser ces principes fondamentaux.

Citation

« Nos démocraties ne sont pas apparues par hasard, et elles ne survivront pas sans effort. C'est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires du monde entier, dans le cadre du Sommet pour la démocratie, afin de renforcer la démocratie et la confiance à l'égard de nos institutions. Le Canada travaillera avec tous les pays - autant ses partenaires de longue date que ses nouveaux amis - afin de montrer au monde que la démocratie est durable et résiliente. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le troisième Sommet pour la démocratie a été organisé par la République de Corée à Séoul et avait pour thème général « La démocratie pour les générations futures ». S'appuyant sur la forte solidarité qui s'est développée entre les pays démocratiques lors des deux sommets précédents, le Sommet de cette année s'est avéré une occasion importante de relever les défis auxquels la démocratie est confrontée aujourd'hui et de protéger les valeurs et les principes démocratiques pour les générations futures.

Lors du Sommet pour la démocratie 2024, les discussions entre les dirigeants se sont articulées autour de trois thèmes, chacun d'entre eux étant présidé par un pays participant différent :

Société inclusive et renforcement de l'autonomie des jeunes (Danemark)



Technologie, élections, mésinformation et désinformation (République de Corée)



Partenariat en matière de gouvernance avec les pays du Sud ( Kenya )

) Dans le cadre du Sommet, le premier ministre a prononcé la déclaration nationale du Canada, dans laquelle il a mis en relief la façon dont le pays s'y est pris pour faire face aux menaces émergentes, telles que la désinformation, l'intelligence artificielle et l'ingérence étrangère.

Le Canada est toujours résolu à donner suite aux 35 engagements qu'il a pris lors du premier Sommet pour la démocratie en 2021.

