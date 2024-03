Nouveau rapport : une étude de l'ACIFA révèle un manque critique de couverture d'assurance vie de crédit parmi les propriétaires canadiens.





TORONTO, le 20 mars 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude menée par l'Association canadienne des institutions financières en assurance (ACIFA) dévoile la situation en matière d'assurance chez les propriétaires canadiens. L'objectif principal de l'étude était de déterminer dans quelle mesure les propriétaires ont des produits d'assurance, en particulier l'assurance protection de crédit (APC). Les résultats ont soulevé des inquiétudes importantes quant à la sécurité financière de nombreuses familles canadiennes.

L'objectif de ce rapport est de répondre à des questions essentielles au sujet du contexte de l'assurance chez les propriétaires canadiens. L'objectif était de déterminer si les personnes à faible revenu privilégient l'APC plutôt que d'autres, et si l'APC occupe une place importante sur le marché chez les propriétaires. Durant l'étude, un sondage a été effectué auprès de 1 175 propriétaires canadiens, plus particulièrement auprès de propriétaires qui détenaient un prêt hypothécaire ou une marge de crédit hypothécaire.

Ce sondage exhaustif a porté sur divers aspects, notamment la possession d'une assurance, les attitudes financières, la couverture et les facteurs démographiques.

Principales conclusions

Propriétaires non assurés ou sous-assurés : l'étude a dévoilé une tendance inquiétante chez les propriétaires canadiens : 80 % d'entre eux ne disposent pas d'une couverture d'assurance suffisante, car ils ne sont pas assurés ou sont sous-assurés en ce qui concerne l'APC ou l'assurance vie traditionnelle. Cette insuffisance de couverture laisse de nombreuses familles mal protégées contre les événements imprévus de la vie. Selon la définition de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada , les Canadiens sous-assurés sont ceux dont la couverture d'assurance est inférieure à un montant correspondant à sept à dix fois leur revenu. Inégalités de revenu : les propriétaires à faible revenu sont nettement plus susceptibles de ne pas avoir d'assurance comparativement aux propriétaires des catégories de revenu plus élevé. Parmi ceux qui sont assurés, 75 % des propriétaires à faible revenu sont sous-assurés, ce qui signifie qu'ils ne disposent pas d'une couverture suffisante pour protéger leur bien-être financier. Rôle de l'APC : malgré le taux alarmant de sous-assurance, seulement 55 % de tous les propriétaires avec crédit ont une forme ou une autre d'APC. Cet écart est encore plus prononcé chez les propriétaires à faible revenu, qui ont une couverture d'APC nettement inférieure à celle de leurs homologues à revenu élevé. Ce résultat suggère un manque considérable de connaissances en ce qui concerne le fonctionnement de l'APC et l'accès à ce produit, ce qui souligne la nécessité de sensibiliser et d'éduquer davantage les gens à propos de cette forme d'assurance. Importance de l'APC pour les propriétaires : alors que 80 % des propriétaires sont sous-assurés ou non assurés, parmi les propriétaires avec crédit et à faible revenu, 24 % n'ont pas d'assurance et 10 % dépendent uniquement de l'APC pour leurs besoins d'assurance. Cette proportion est nettement supérieure à celle des autres groupes de revenu et souligne l'importance de cette forme de protection pour les ménages vulnérables sur le plan financier. Propriétaires « à risque » : un pourcentage important de propriétaires canadiens, soit 38 %, se trouvent dans la catégorie « à risque ». Il s'agit de propriétaires avec crédit, qui sont non assurés ou sous-assurés, et qui ont des survivants, comme des partenaires ou des personnes à charge. Ce groupe est particulièrement vulnérable aux difficultés financières en cas d'événements imprévus de la vie.

Compte tenu des conclusions marquantes de ce rapport, la Life Insurance Marketing and Research Association (LIMRA) émet les recommandations suivantes :

Initiatives d'information : collaborer avec les organismes de réglementation, les gouvernements, et les groupes communautaires afin de faire connaître davantage l'assurance et la protection de crédit. Cette collaboration permettra de combler le manque de connaissances constaté chez 45 % de tous les propriétaires canadiens de l'échantillon qui se considèrent comme étant mal informés sur le plan financier.

: collaborer avec les organismes de réglementation, les gouvernements, et les groupes communautaires afin de faire connaître davantage l'assurance et la protection de crédit. Cette collaboration permettra de combler le manque de connaissances constaté chez 45 % de tous les propriétaires canadiens de l'échantillon qui se considèrent comme étant mal informés sur le plan financier. Accès prioritaire : l'APC est un filet de sécurité essentiel, qui comble le manque de protection pour 78 % des propriétaires avec crédit canadiens qui sont sous-assurés ou non assurés. L'APC est indispensable pour garantir leur stabilité financière.

: l'APC est un filet de sécurité essentiel, qui comble le manque de protection pour 78 % des propriétaires avec crédit canadiens qui sont sous-assurés ou non assurés. L'APC est indispensable pour garantir leur stabilité financière. Prendre en compte les survivants : les survivants (partenaire ou personnes à charge) doivent être considérés comme une raison essentielle de se procurer l'APC, afin de garantir que les personnes dépendantes sur le plan financier aient accès à cette protection indispensable. Cet aspect est particulièrement important pour les 61 % de propriétaires avec crédit qui n'ont pas d'assurance traditionnelle suffisante, ou qui n'en ont pas du tout, et dont les survivants risquent de perdre le logement où ils vivent.

Puisque 80 % des propriétaires canadiens n'ont pas une couverture d'assurance suffisante, il est impératif de les informer sur l'assurance et la protection de crédit.

Le directeur général de l'ACIFA, Keith Martin, a souligné l'importance du rapport : « Les conclusions de ce rapport soulignent la nécessité urgente pour les Canadiens d'évaluer leurs besoins en matière d'assurance et leur couverture. Nous devons veiller à ce que tous les Canadiens, quel que soit leur revenu, aient accès à des solutions d'assurance abordables qui protègent leur bien-être financier. »

Cette étude, commandée par l'ACIFA, révèle la nécessité de prendre des mesures urgentes pour améliorer la sécurité financière des propriétaires canadiens. « En nous attaquant à ces problèmes, nous pouvons faire en sorte que davantage de familles canadiennes aient accès à la protection dont elles ont besoin dans les moments difficiles », a ajouté Keith Martin.

Pour obtenir plus de détails et accéder au rapport complet, veuillez consulter le site web de l'ACIFA : [LINK].

À propos de l'ACIFA :

l' Association canadienne des institutions financières en assurance (ACIFA) est une association sectorielle à but non lucratif qui se consacre au développement d'un marché de l'assurance ouvert et flexible. L'ACIFA croit que les consommateurs sont mieux servis lorsqu'ils ont un choix significatif dans l'achat de produits et services d'assurance. Les 15 membres de l'ACIFA sont notamment les branches d'assurance des principales institutions financières du Canada - BMO Assurance, Assurance CIBC, Desjardins Assurances, Banque Nationale Assurances, RBC Assurances, Assurance Scotia et TD Assurance ainsi que les principaux acteurs de l'industrie : Assurant, Assurance-vie Canada, Banque Canadian Tire, Chubb du Canada Compagnie d'assurances, CUMIS Services Incorporated, Manuvie (La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers), et Securian Canada.

À propos de la LIMRA :

au service de l'industrie depuis 1916, la LIMRA offre des connaissances, des analyses, des liens et des solutions pour aider plus de 700 organisations membres à faire face au changement en toute confiance. Découvrez la LIMRA au www.limra.com

SOURCE CAFII

20 mars 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :