Bureau Veritas : vers un tournant en matière de croissance et de retour aux actionnaires





Bureau Veritas organise ce jour sa Journée Investisseurs au cours de laquelle il présentera sa stratégie 2028 et ses ambitions financières :

Nouvelle vision orientée client : être le partenaire privilégié de ses clients dans leur quête d'excellence et de durabilité

Nouvelle stratégie LEAP I 28 visant à marquer un tournant en matière de croissance et de performance. Cette stratégie s'articule autour de trois piliers, que sont le Portefeuille, la Performance et le Capital Humain, tout en plaçant le développement durable au coeur de ses préoccupations : Gestion active du portefeuille visant à renforcer ses positions de leader par croissance organique, par accélération des acquisitions et par optimisation du portefeuille Programmes de performance identifiant des gains d'efficience et de productivité grâce à différents leviers opérationnels, ainsi qu'à l'innovation Evolution de la stratégie en matière de Ressources Humaines pour former et développer les compétences stratégiques nécessaires à la croissance future Fidèle à sa raison d'être de « Bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable », Bureau Veritas est pleinement engagé à respecter ses engagements RSE

visant à marquer un tournant en matière de croissance et de performance. Cette stratégie s'articule autour de trois piliers, que sont le Portefeuille, la Performance et le Capital Humain, tout en plaçant le développement durable au coeur de ses préoccupations : Ambitions 2028 : une croissance totale élevée à un chiffre 1 du chiffre d'affaires (avec une croissance organique modérée à élevée à un chiffre), l'amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée 1 , un retour pour les actionnaires à deux chiffres sur la base de la croissance du BPA TCAM 2 et du rendement des dividendes, ainsi qu'un fort taux de conversion des flux de trésorerie 3 (supérieur à 90 %)

du chiffre d'affaires (avec une croissance organique modérée à élevée à un chiffre), l'amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée , un retour pour les actionnaires à deux chiffres sur la base de la croissance du BPA TCAM et du rendement des dividendes, ainsi qu'un fort taux de conversion des flux de trésorerie (supérieur à 90 %) Pour soutenir sa stratégie et refléter sa santé financière, Bureau Veritas a l'intention d'acquérir ses propres actions pour un montant maximum de 200 millions d'euros en 2024

Hinda Gharbi, Directrice Générale, commente :

« Depuis près de deux siècles, Bureau Veritas exerce le rôle de tiers de confiance entre les entreprises et la société dans son ensemble. Forts de notre réputation historique en matière d'expertise technique, de qualité et d'intégrité, nous sommes particulièrement bien placés pour tirer parti de notre rayonnement international et de notre large éventail de compétences. Notre vision résolument tournée client est d'être le partenaire privilégié de nos clients dans leur quête d'excellence et de durabilité, en leur permettant de s'adapter aux changements technologiques et sociétaux afin de se transformer et d'être performants durablement.

Notre nouvelle stratégie, LEAP I 28, ouvre un nouveau chapitre de notre histoire. Nous voulons prendre un tournant en matière de leadership et de performance, à la fois en termes de croissance et de retour pour les actionnaires.

Par une gestion active de notre portefeuille, nous avons pour objectif de devenir le leader sur les marchés où nous figurons déjà parmi les trois acteurs principaux. Nous entendons également investir afin de construire de nouveaux bastions de croissance sur des marchés stratégiques et d'optimiser la valeur et l'impact du reste de notre portefeuille. Notre nouveau modèle d'exécution centré sur la performance améliorera notre proposition de valeur pour nos clients, et nous permettra d'investir pour atteindre notre ambition de croissance, ainsi que d'améliorer nos marges. Notre stratégie en matière de ressources humaines évoluera pour garantir l'attraction et le développement des compétences stratégiques nécessaires pour pénétrer de nouveaux marchés et pérenniser une croissance élevée.

Nous visons une croissance organique du chiffre d'affaires modérée à élevée à un chiffre, une amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée et un retour à deux chiffres pour les actionnaires, basé sur le BPA TCAM2 combiné au rendement des dividendes.

Je tiens à remercier chaleureusement tous nos collègues pour leur engagement et les efforts à venir pour réaliser nos nouvelles ambitions. Nous tenons également à remercier nos actionnaires pour leur soutien constant.

Je suis fière de diriger cette grande entreprise vers son bicentenaire avec une détermination, une énergie et une ambition renouvelées, en ayant conscience que le meilleur reste à venir. »

UNE VISION FEDERATRICE

La vision fédératrice de Bureau Veritas est d'être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d'excellence et de durabilité. Cette vision se traduit par une stratégie ambitieuse, orientée client, qui s'appuie sur cinq tendances séculaires : durabilité, transition énergétique, connectivité et numérisation, reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement et urbanisation.

LEAP I 28

Une nouvelle stratégie basée sur trois piliers : le Portefeuille, la Performance et le Capital Humain.

Portefeuille : devenir le leader incontesté du marché

Bureau Veritas vise une gestion active de son portefeuille afin d'atteindre des positions de leader dans des secteurs prioritaires et ciblés.

Pour ce faire, le Groupe adoptera une triple approche :

Renforcer ses positions de leader dans ses bastions existants, à travers une combinaison de croissance organique rapide et d'expansion inorganique, Accélérer la croissance sur des marchés choisis afin de créer de nouveaux bastions pérennes, en investissant le plus tôt possible dans des secteurs stratégiques à forte croissance (la durabilité, la transition énergétique et la cybersécurité par exemple), où le Groupe a tous les atouts pour devenir leader, Optimiser la valeur et l'impact du reste du portefeuille. Les activités qui ne répondent pas aux critères stricts de performance financière feront l'objet de programmes d'amélioration et d'optimisation du portefeuille.

Ambitions pour le portefeuille : Les bastions existants et nouveaux représentent environ 55 % du chiffre d'affaires du Groupe 2023. Sur la période 2024-2028, ils généreront 80 % du chiffre d'affaires organique supplémentaire. Le Groupe prévoit de figurer parmi les trois premiers acteurs sur 90 % des activités de son portefeuille d'ici la fin 2028 (contre 75 % en 2023).

Les acquisitions jouent un rôle clé dans la stratégie de Bureau Veritas. Fermement aligné sur les deux piliers de la stratégie de son portefeuille « développer des positions de leader » et « créer de nouveaux bastions », le Groupe est prêt à accélérer en matière de fusions et acquisitions. Tout en poursuivant sa stratégie d'acquisitions bolt-on, le Groupe restera ouvert et attentif aux opportunités de taille moyenne (chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros), de manière très disciplinée, en accord avec ses critères stratégiques, financiers et de création de valeur.

Performance : une exécution modernisée et basée sur la technologie

Le Groupe améliorera sa performance au moyen de programmes conçus pour apporter des gains significatifs en termes d'efficience et de productivité. L'objectif est de renforcer le niveau de granularité dans l'évaluation et la gestion des opérations, d'améliorer l'expérience client et sa qualité de service, ainsi que de moderniser et de faire évoluer certains processus opérationnels et fonctionnels afin de gagner en efficacité.

Les deux programmes identifiés sont :

1/ Levier opérationnel & effet d'échelle. Le Groupe améliorera ses processus afin de mieux servir ses clients et de réduire ses coûts opérationnels. Trois domaines clés ont été identifiés pour obtenir un effet de levier : i) l'amélioration de la gestion et de la mesure de la performance ; ii) la modernisation des processus opérationnels et fonctionnels ; iii) le développement de nouveaux processus s'appuyant sur les nouvelles technologies.

2/ Innovation. L'innovation et la technologie sont la colonne vertébrale de la stratégie du Groupe et se déclinent sur trois niveaux. En premier lieu, le Groupe a investi dans des systèmes d'information évolutifs, principalement basés sur le Cloud, afin de renforcer ses fonctions telles que les ressources humaines, la finance et les ventes. Bureau Veritas prévoit également de capter en continu des données via des systèmes modernisés, permettant à ses collaborateurs sur le terrain et dans les laboratoires de fournir de meilleurs services à leurs clients. Enfin, le troisième niveau permet au Groupe d'innover grâce aux nouvelles technologies, notamment le machine learning et l'intelligence artificielle (IA), pour répondre aux nouveaux besoins clients et créer de nouveaux services.

Ambition pour la Performance : Grâce à de nouvelles capacités découlant d'une meilleure productivité, le Groupe prévoit d'accélérer sa croissance et ambitionne d'obtenir jusqu'à 100 points de base de levier opérationnel et jusqu'à 80 points de base d'effet d'échelle à horizon 2028. Environ la moitié des économies réalisées grâce à ces programmes de performance sera réinvestie.

Le Capital Humain : faire évoluer la stratégie RH de Bureau Veritas

Bureau Veritas est une société fondée sur l'expertise technique. Plus des deux tiers des 83 000 collaborateurs possèdent une expertise technique spécifique : ingénieurs, scientifiques et autres spécialistes. Le Groupe excelle à attirer et à développer des talents compétents dans le monde entier. En tant que société de services, les compétences et les connaissances des collaborateurs de Bureau Veritas sont essentielles à sa différenciation sur le marché et à son succès commercial.

Prenant en considération les nouvelles dynamiques en matière de recrutement, Bureau Veritas fera évoluer son modèle RH. Le Groupe s'appuiera sur ses connaissances et son expertise de longue date pour former et développer en interne les compétences stratégiques nécessaires à sa croissance future.

Le Groupe tirera son avantage compétitif de la manière dont il va développer les compétences dont il a besoin :

1/ celles liées à la transformation de l'économie (autour de la durabilité, la transition énergétique et le numérique, telles que la conformité en matière de cybersécurité).

2/ celles engendrées par des nouveaux modes de travail liés aux nouvelles technologies. Bureau Veritas développera de nouveaux processus qui feront appel à de nouvelles aptitudes et compétences, et qui permettront une amélioration de la productivité et de la qualité du service client.

LA DURABILITÉ AU COEUR DES ACTIVITES DE BUREAU VERITAS

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEUR TRAJECTOIRE DE DURABILITÉ

Plus les entreprises deviennent durables, plus la demande de services associés à la durabilité augmente, notamment dans certains domaines tels que la stratégie d'entreprise, le conseil en transformation opérationnelle, l'assurance de la chaîne d'approvisionnement ou le reporting extra-financier.

La mission de Bureau Veritas est d'accompagner ses clients dans leur transition vers un nouveau modèle plus durable, grâce au développement de solutions innovantes et à un réseau actif d'experts pour soutenir leur transformation.

Capitalisant sur son expertise technique, son expérience sur le terrain, son rayonnement international et son rôle de tiers indépendant, Bureau Veritas a pour ambition de soutenir activement ses clients dans leur trajectoire de durabilité, de la transition à la transformation. Le Groupe va tirer parti de ses facteurs de différentiation pour acquérir une position de leader dans deux segments de marché complémentaires :

les services de transition : accompagner les clients vers des modèles d'entreprise plus durables, par le biais de deux types d'activités : des services liés à la mise en oeuvre et le suivi des plans de transformation ESG, les services d'assistance en matière de conformité et de reporting , soutenant les efforts des clients dans leur conformité aux exigences de déclaration volontaire et règlementaire ;

les services dits Green Objects, d'aide à la construction ou à l'entretien d'actifs, de produits ou de commodités durables ? par exemple, les énergies renouvelables, la nouvelle mobilité, les carburants verts, etc.

Ambition en matière de durabilité : les services de transition et les Green Objects représentent environ 5 % du chiffre d'affaires du Groupe en 2023 et devraient atteindre 15 % de son chiffre d'affaires d'ici à 2028.

AMBITIONS RSE 2028

Fidèle à sa mission de « Bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable », Bureau Veritas se doit d'être exemplaire dans sa propre démarche de durabilité.

Axée sur trois dimensions : façonner un meilleur lieu de travail, façonner un meilleur environnement, et façonner de meilleures pratiques commerciales, la stratégie RSE du Groupe vise une transformation positive de ses activités et de ses actions. Cet objectif est atteint grâce à l'engagement de ses 83 000 collaborateurs. Bureau Veritas se consacrera pleinement à son engagement RSE. Le Groupe accélérera également ses efforts dans six domaines prioritaires : le climat, la circularité et la biodiversité, la santé et la sécurité, le capital humain, la diversité et l'éthique.

Le Groupe s'est engagé à mesurer sa performance à travers cinq indicateurs clés en 2028 :

ODD DES NATIONS UNIES 2023 AMBITION 2028 L'ENVIRONNEMENT Émissions de CO 2 ? (Scope 1 et 2, 1 000 tonnes) N° 13 149 107 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d'accidents (TAR) 4 N° 3 0,25 0,23 Taux de féminisation des postes de direction 5 N° 5 29 % 36 % Nombre d'heures de formation par employé (par an) N° 8 36,1 40,0 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d'éthique N° 16 97 % 99 %

AMBITIONS FINANCIÈRES POUR 2028

Bureau Veritas est désormais une entreprise plus résiliente et capable de prendre un tournant en termes de croissance et de rentabilité. Les nouveaux objectifs financiers à moyen terme reflètent cette ambition :

2024-2028 CROISSANCE TCAM6 Une croissance totale élevée à un chiffre7 du chiffre d'affaires Avec : une croissance organique modérée à élevée à un chiffre Et : une accélération des fusions et acquisitions et une optimisation du portefeuille MARGE Amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée5 CROISSANCE DU BPA TCAM4 + RENDEMENT DES DIVIDENDES Retours annuels à deux chiffres TRÉSORERIE Fort taux de conversion du cash8 : supérieur à 90 %

ALLOCATION DU CAPITAL ? UNE POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE ACCÉLÉRÉE

Au cours de la période 2024-2028, l'utilisation du flux de trésorerie généré par nos activités sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividende) :

HYPOTHÈSES CAPEX Environ 2,5 - 3,0 % du chiffre d'affaires du Groupe M&A Accélération des fusions et acquisitions DIVIDENDE Distribution de 65 % du résultat net ajusté RATIO D'ENDETTEMENT Entre 1,0x et 2,0x d'ici 2028

En outre, pour soutenir sa stratégie et refléter sa santé financière, Bureau Veritas a l'intention d'acquérir ses propres actions pour un montant maximum de 200 millions d'euros en 2024, dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires. Cette opération sera financée par les ressources disponibles.

PARTICIPER À LA JOURNÉE INVESTISSEURS

Horaire (heure de Paris) : Mercredi 20 mars 2024 ? de 9h00 CET à 13h00 CET

Les diapositives de la présentation seront disponibles sur : https://group.bureauveritas.com/capital-markets-day-2024

Veuillez-vous inscrire et vous connecter à https://investorday-bureauveritas.com/register pour accéder à l'événement en direct.

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024 : 25 avril 2024

trimestre 2024 : 25 avril 2024 Assemblée générale des actionnaires : 20 juin 2024

Résultats semestriels 2024 : 26 juillet 2024

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 : 23 octobre 2024

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d'être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d' excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l'entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l'environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur LinkedIn et sur X/Twitter (@bureauveritas).

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l'authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d'enregistrement universel enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Bureau Veritas n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

1 À taux constant

2 TCAM : Taux de croissance annuel moyen

3 (Flux net de trésorerie généré par l'activité ? remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté

4 TAR : taux total d'accidents (nombre d'accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d'heures travaillées).

5 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande III (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d'équivalents temps plein occupant des postes de direction).

6 Taux de croissance annuel moyen.

7 À taux constant.

8 (Flux net de trésorerie généré par l'activité ? remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

20 mars 2024 à 05:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :